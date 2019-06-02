Президент ВФЛА: в таких скандальных статьях желаемое выдаётся за действительное

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что статья в британских СМИ, посвящённая скандалу при расследовании допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, является необъективной.

По некоторым данным, чиновники ВФЛА фальсифицировали медицинские документы, чтобы Лысенко смог выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Статья, на мой взгляд, является типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдаётся за действительное. Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета IAAF.

Единственный источник объективной и правдивой информации в отношении дела Лысенко — подразделение IAAF Athletics Integrity Unit, которое в настоящий момент ведёт расследование. Давайте дождёмся его результатов. Пока оно не завершилось, какие-то комментарии с нашей стороны, во-первых, неуместны, во-вторых, запрещены антидопинговыми правилами", — приводит слова Шляхтина ТАСС.

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