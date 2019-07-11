Юрист: у МОК есть право на обжалование решения по Мутко, но есть ли смысл?

Спортивный юрист Артём Пацев, член команды юристов, представлявших интересы вице-премьера РФ Виталия Мутко в Спортивном арбитражном суде, прокомментировал решение CAS удовлетворить апелляцию бывшего министра спорта России на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр.

«И юристы довольны, и сам Виталий Леонтьевич, безусловно, удовлетворён таким решением суда. Почему всё длилось так долго — на самом деле, это очень большой процесс, который включал в себя огромное количество документов, фактических обстоятельств, каких-то правовых аргументов, которые нужно было проверить, а так же проверить источники, правильно сформулировать. Тем более, что было два раунда обмена письмами с большими пояснениями. Это нам, привычным к государственным судам в России, это кажется долгим. На самом деле, с точки зрения даже государственных судов в США, Канаде, и с точки зрения самого CAS, при таком сложном и комплексном деле это, в общем-то, не так уж и долго.

Ожидаем ли апелляции от МОК? Я не могу сказать, последует ли она, я не представитель МОК. У них есть право на апелляцию, но не знаю, будет ли смысл обжаловать. Тем более, что апелляции в верховный суд Швейцарии допускаются только по очень ограниченному перечню чисто процессуальных нарушений. Я пока не очень понимаю, о каких процессуальных нарушениях может идти речь», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.

В 2017 году комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида не нашла доказательств прямого участия Мутко в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов во время Игр-2014 в Сочи, но посчитала его ответственным за произошедшее, поскольку в эти годы Мутко возглавлял министерство спорта. МОК пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры.

Мутко прокомментировал решение CAS удовлетворить его апелляцию