Пахноцкая — о 6000 доз сальбутамола у норвежцев: у наших было в 5 раз больше

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, почему российские спортсмены не хотят заниматься оформлением терапевтических исключений.

«Как у нас говорят, ёжики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус. Здесь я вижу несколько причин. Первая — всё то же невежество. Вторая — вечный русский авось: а вдруг не поймают. Потом ловят — и начинается: «А вот у них…»



Я даже запомнила программу «Время» перед Пхёнчханом-2018. Максимально драматичная музыка, какой-то сюжет про Олимпиаду и рассказ про норвежских лыжников, во время которого специальным таким голосом говорят: «Норвежская сборная везёт с собой 6000 доз сальбутомола». И страшная пауза. Я не врач, позвонила нашим ребятам, которые занимаются оформлением ТИ, и спросила, сколько это. Они сразу сказали, что, во-первых, это очень-очень мало, хватит только для неотложной помощи и, во-вторых, наши везут раз в пять больше — и это тоже разрешённые объёмы, совершенно легальные. Но этого никто не объясняет, главное — сказать, что норвежская сборная везёт с собой.



Третья причина — в разнице медицинских диагнозов и в способе лечения этих болезней. У нас, например, не ставят диагноз «синдром дефицита внимания». Но это не значит, что нет такой болезни. К сожалению, я пока не знаю, что предложить мировому сообществу, чтобы это всё синхронизировать, прежде всего в части диагнозов, а затем уже и в способах лечения. Это реальная проблема.



Процедура получения исключения очень легко и доступно описана. Но нужны документы, которые подтверждают, что ты реально болеешь. При этом спортсмен должен доказать, что польза от приёма лекарств для его спортивной карьеры несопоставимо меньше, чем вред его здоровью и жизни, если бы он его не употреблял», — цитирует Пахноцкую Sport24.

Пахноцкая: человека за ЭПО отстранили, а его зовут на ТВ. Может, придём в себя?