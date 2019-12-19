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Призёр ОИ Елфутина: в парусном спорте допинг — последнее, что может помочь

Призёр ОИ Елфутина: в парусном спорте допинг — последнее, что может помочь
Другие / Парусный спорт 0

Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по парусному спорту в классе «RS:X» россиянка Стефания Елфутина прокомментировала возможность выступления на Играх-2020 в Токио под нейтральным флагом.

«Мы так же продолжаем тренироваться, как и тренировались. Ещё очень много времени до Олимпиады, много чего может измениться. Эти качели будут так и качаться туда-сюда. Хочется верить, что мы что-то решаем, но объективно всё, что остаётся спортсменам, — это работать, делать своё дело, готовиться к Олимпиаде и надеяться, что всё сложится хорошо.

Тратить свои нервы, силы на переживания совершенно не хочется. Перед Олимпиадой в Рио у нас уже был такой опыт. Эти допинговые-антидопинговые скандалы непосредственно за несколько дней до Олимпиады сказались очень тяжело. И это при том, что в нашем виде спорта допинг — последнее, что тебе вообще может помочь.

Я написала в „инстаграме“, когда узнала о дисквалификации России: «Лишая нас флага, не лишайте порции суши». Думала, как бы помягче сформулировать, потому что слишком резкие высказывания сейчас никому не нужны. На самом деле я не придерживаюсь твёрдой позиции, что надо ехать только с флагом, а по-другому никак — в нас ведь вкладывает Россия. Но будет глупо не поехать, если у нас будет возможность. Это будет означать, что все наши старания, всё финансирование России просто перечёркнуты разом. Ничто не запрещает тебе стоять на пьедестале и про себя петь гимн России. Патриотизм — не в том, будет ли у тебя русский флаг на груди. Он там, внутри, должен быть», — цитирует Елфутину «Медуза».

9 декабря исполком ВАДА проголосоловал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

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