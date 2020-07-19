Махов — о положительной допинг-пробе: моя ошибка не была злым умыслом

Олимпийский чемпион 2012 года по вольной борьбе Билял Махов прокомментировал выявление у него положительной пробы на допинг, о которой стало известно в феврале 2020 года.
«Цели и желания у меня ещё присутствуют, амбиции есть. Но, чтобы их реализовать, надо, чтобы у меня было здоровое и крепкое тело. А для этого нужно время и внимание к нему. Сейчас есть определённый этап, который нужно пройти.
А что касается ситуации с РУСАДА, не сказал бы, что присутствуют какие-то споры. Но есть такой момент — я допустил определённые ошибки и определённую невнимательность. И сейчас мне нужно объясниться перед РУСАДА в том плане, что эта невнимательность не была каким-то злым умыслом.
И эту мою невнимательность сейчас надо обосновать и доказать. И исходя из этого ожидать, как РУСАДА в будущем будет рассматривать ситуацию и принимать решение», — цитирует Махова «Р-Спорт».
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