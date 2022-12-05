«Не можем никого за это наказать». В лыжной сборной Швеции вспыхнули сразу два конфликта

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере завершился не только очередными победами норвежцев, но и конфликтами в сборной Швеции. Причиной разногласий в скандинавской команде стали две последние гонки этапа – масс-старты на 20 км классикой. И если у женщин драма, скорее, спровоцирована извне, то у мужчин реальный разлад внутри сборной.

«Я бы закопал такого партнёра по команде в сугроб»

В масс-старте на 20 км у женщин едва не случилась драматичная развязка. Фрида Карлссон создала себе серьёзный отрыв, однако соперницы устранили его почти перед самым финишем. Всё бы ничего, вот только Фрида едва не упустила победу: норвежка Тириль Венг уступила ей всего 0,6 секунды.

А причиной нервного финиша Карлссон стала её партнёрша по команде Эбба Андерссон, которая и возглавляла пелотон преследовательниц, удерживала высокую скорость и не позволяла соотечественнице совсем уж убежать.

За такую «тактику» команду раскритиковал Петтер Нортуг.

«Странная тактика Эббы, когда твоя партнёрша по команде делает отрыв. Она помогала Хенниг и группе закрывать отрыв. Я бы на месте Фриды разозлился после финиша. Безнадёжная тактика. Если бы так сделал мой партнёр по команде, я бы его закопал в сугроб», – сказал Нортуг TV2.

К недовольству норвежца присоединился и эксперт Viaplay Йохан Олссон.

«Погоню вела шведка, можно подумать, что это было чересчур. В этом случае Хенниг должна была возглавить пелотон, а Эбба должна была быть более пассивной. Если бы Эбба была более сдержанной, она также сэкономила бы больше энергии для собственного рывка», – пояснил Олссон Aftonbladet.

Однако в команде с обвинениями не согласились и при этом чётко заявили, что у них вообще нет никакой тактики. Каждый сам за себя.

Фрида Карлссон и Эбба Андерссон Фото: IMAGO/ТАСС

«Пусть оставят свою критику себе. Сегодня я бежала гонку ради себя, особенно в конце, – призналась Андерссон Aftonbladet. – Мы заранее договорились помогать друг другу. Но когда поняли, что разрыв создать не удастся, то решили работать каждый сам за себя. Мы с Фридой очень рады, что всё получилось так, как получилось. Первое и третье места – мы действительно боролись за это. Фрида кричала мне во всё горло «беги, беги», и мы просто старались помогать друг другу поддерживать как можно большую скорость к финишу».

Карлссон согласилась с соотечественницей, добавив, что погоня, возглавляемая Эббой, помогала ей поддерживать высокий темп.

«Мы не говорили о командной тактике и о том, что делать, если вы бежите и создаёте отрыв уже на совместном старте. Я представить себе не могу, что на Кубке мира может быть какая-то общая тактика. Я не собираюсь обвинять Эббу, потому что я бы, вероятно, сделала то же самое», – сказала Фрида для VG.

За спортсменок вступился и менеджер команды Андрес Быстрём. По его словам, в шведской сборной нет определённой тактики для таких случаев.

«Эбба думала о своём подиуме. Тормозя группу, она могла его лишиться. Тем более основные усилия в погоне брала на себя немка. У нас нет никаких установленных правил на случай, когда кто-то решил атаковать перед финальным кругом», – объяснил представитель сборной Швеции.

«Мы не можем никого за это наказать»

И если у девушек конфликт на этом был исчерпан, то у мужчин всё серьёзнее. Вильям Порома набросился с критикой на сотрудников команды из-за проблем с инвентарём. Дело в том, что на старте у лыжника сломалась палка. В итоге шведу срочно выдали другие палки, которые оказались на 2,5 см короче нужных. И всю гонку ему пришлось бежать с инвентарём не по размеру.

«Сегодня была тяжёлая гонка. Я думал, что смогу это вынести, – раскритиковал Порома сборную в интервью Aftonbladet. – Но было трудно заставить себя зацепиться в конце. Сегодня у меня был сильный стресс перед началом. Я вышел на старт, когда оставалось 45 секунд, без нужных палок, мой запасной комплект находился далеко. Мне пришлось стартовать со слишком короткими палками и бежать с ними всю гонку. Это непрофессионально, когда тебе не могут предоставить нужный инвентарь на Кубке мира».

В итоге Порома финишировал на пятом месте, проиграв победителю Полу Голбергу лишь 1,7 секунды. По словам Йохана Олссона, слишком короткие палки вполне могли стать причиной поражения шведа.

Однако в сборной не согласны с критикой лыжника. По мнению менеджера команды Андреса Быстрёма, Вильям слишком эмоционален.

«Очевидно, когда сломалась одна палка, возникла большая паника. Но нам удалось найти другие непосредственно перед стартом, понятно, что они были не слишком подходящие. Я понимаю, что Вилли раздражён, но мы не можем никого за это наказать», – объяснил Быстрём.