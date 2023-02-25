«Мы не знали, что это так опасно». Несчастный случай с финским лыжником на чемпионате мира

Для многих спортсменов чемпионат мира – 2023 проходит совсем не так, как им бы хотелось. И речь не только о Йоханнесе Клебо, который не выиграл скиатлон. Драма Клебо меркнет на фоне того, что несколько спортсменов не смогли завершить гонку на 30 км из-за падений. Один из упавших лыжников даже был доставлен в больницу и досрочно завершил чемпионат мира.

«Слишком сложно бежать в таких условиях»

Серьёзное несчастье случилось с финским лыжником Арси Руусканеном. Скиатлон для спортсмена был дебютной гонкой на чемпионате мира. Вот только почти на самом старте гонки Руусканен выпал из борьбы. Финн столкнулся с Паоло Вентурой и вылетел за пределы трассы на повороте. Итальянцу повезло: он всего лишь сломал лыжи и после замены инвентаря продолжил гонку. Правда, чуть позже, осознав, что серьёзно отстал и потерял все шансы на достойное выступление, всё-таки снялся со скиатлона.

«На первом спуске я столкнулся с финским лыжником. Медицинский персонал позаботился о нём, пока я пошёл дальше. Но я отстал на две минуты от лидера. Мне стало ясно, что это не мой день», – сказал Вентура Nettavisen.

У финна же последствия столкновения оказались более серьёзными: Арси ударился ногой о рекламные щиты и получил травму. Лыжника увезли на машине скорой помощи в больницу. Там после обследования выяснилось, что у Руусканена, к счастью, нет перелома. Тем не менее из-за серьёзной травмы продолжить чемпионат мира финн не сможет.

«Слишком сложно бежать в таких условиях, – добавил Вентура. – Нужно солить трассу лучше, потому что, когда одновременно 50 гонщиков бегут по снегу, становится по-настоящему опасно. Такие условия приводят к тому, что многие спортсмены падают и получают травмы. Конечно, тёплая погода не помогает организаторам, но они должны думать о состоянии трассы».

Арси Руусканен Фото: Emmi Korhonen/IMAGO/ТАСС

«На спусках было отвратительно»

Помимо Вентуры и Руусканена, с гонки после падений снялись ещё три спортсмена: болгарин Симеон Деянов, канадец Антуан Сир и украинец Александр Лисогор. На состояние трассы пожаловались и добравшиеся до финиша лыжники.

«На первом круге было страшно. Я не думал, что это будет так плохо, – заявил американец Гус Шумахер Dagbladet. – Я слышал, что у финского спортсмена что-то пошло не так, и надеюсь, что с ним всё в порядке. Он ударился о край рекламного щита. Не очень безопасно, когда рекламный щит находится в конце поворота, и мне хотелось бы, чтобы организаторы о безопасности думали больше, чем о рекламе. Там рекламный щит не нужен. Если бы его не было, финн мог бы выехать за пределы трассы, не опасаясь за своё здоровье».

Недоволен трассой был и Эрик Роше из Швеции: «На многих спусках было крайне отвратительно, и аварий было много. Мне повезло, что я удержался на ногах».

В шоке от состояния лыжного покрова были и признанные лидеры Ийво Нисканен и Йоханнес Клебо.

«Опасный поворот? Я слышал, что один спортсмен упал там. Но в целом снег настолько мягкий, что кажется, будто вы катаетесь на море подушек», — сказал Клебо.

«На самом деле, трасса была быстрее, чем ожидалось. Она была очень свободной, но на пределе опасной», – дополнил Нисканен.

Единственным, кто не увидел проблемы, был швед Калле Хальфварссон. Он пояснил, что лыжникам просто нужно более устойчиво стоять на ногах.

«Проблем с трассой нет. Нет опасных поворотов. Называть эти повороты опасными – смешно. Лыжникам просто нужно научиться стоять на ногах более устойчиво», — высказался швед.

«Я прошу прощения»

Финская лыжная федерация после травмы Руусканена высказала недовольство FIS по поводу отсутствия защитных бортов на том повороте. Рейс-директор FIS Михал Лэмплот ответил на претензии финнов.

«Мне жаль Арси, я прошу прощения. Надеюсь, он скоро поправится. Мы не ставили там бортов, так как трасса широкая. Ни мы, ни представители сборных не осознавали, что этот участок может быть опасен.

Мы уберём рекламный щит. Вокруг трассы будет много бортов. Мы хотели сделать трассу максимально безопасной для спортсменов. Делаем всё возможное. Но, конечно, лучше бы, если бы на том повороте борты были поставлены раньше», – извинился Лэмплот в интервью Iltalehti.

После череды несчастных случаев организаторы чемпионата мира – 2023 планируют немного подкорректировать трассу перед началом женского спринта. Посмотрим, насколько это снизит травмоопасность гонки.