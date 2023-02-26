«Было чертовски больно». Как норвежский лыжник подставил Нортуга в битве с русскими

Норвежские лыжники ожидаемо выиграли командный спринт на чемпионате мира – 2023 в словенской Планице. Йоханнес Клебо завоевал восьмой в карьере чемпионский титул, уверенно оторвавшись на финише от итальянца Федерико Пеллегрино. Но главным героем можно считать другого норвежца – Пола Голберга.

Именно он на предпоследнем этапе создал решающий задел для того, чтобы Клебо затем вообще не испытывал проблем на завершающем этапе. Голберг действительно фантастически провёл свой этап. Норвежский лыжник сделал настолько крутую протяжку, что все соперники просто отвалились. Пусть некритично, но закрыть такой просвет на тяжёлом круге без потерь просто нереально.

Пеллегрино каким-то сверхусилием догнал Клебо, но ответить на решающее ускорение норвежца уже не смог. Голберг сделал потрясающую работу. Он работал ровно так, как утром в командном спринте в Малиновке отработали Иван Якимушкин и Артём Мальцев: постоянная высокая дистанционная скорость, изматывающая соперников.

Но намного интереснее другое. Десять лет назад в Валь-ди-Фьемме Голберг уже бежал на чемпионате мира командный спринт. Тогда его напарником был находившийся в потрясающей форме Петтер Нортуг – на тот момент уже семикратный чемпион мира. А у Голберга тогда не получилось ничего. Он со старта начал отставать, и даже Нортуг ничего не смог сделать.

Пол Голберг стал героем командного спринта Фото: Maja Hitij/Getty Images

Тогда норвежцы даже не прошли в финал. Из-за Голберга. Он и сам это признал. А золото тогда выиграли россияне Алексей Петухов и Никита Крюков.

«Благодаря той ситуации я вырос. Сейчас я не думаю о той гонке и не боюсь, что всё может повториться. Но ЧМ-2013 я никогда не забуду, было чертовски больно. Сейчас я чувствую себя более уверенным как человек и как лыжник. Тогда был чёрный день», – вспомнил о той гонке Пол Голберг.

Сейчас он пробежал совершенно иначе. И завоевал вторую в карьере золотую медаль чемпионата мира.