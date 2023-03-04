«Позор, что мы так скатываемся». Большой скандал в сборной Швеции после провала в эстафете

Шестое место в мужской лыжной эстафете и худший результат за 14 лет – страшный сон для Швеции, ставший явью на ЧМ-2023. Финишировавшие с отставанием от Норвегии в одну минуту и 36 секунд разочарованные шведы не сдерживали эмоций и жестов и даже критиковали тренерские решения.

«Это было действительно глупо»

Юхан Хегстрём, забойщик эстафетной четвёрки Швеции, финишировал седьмым. Йенс Бурман на втором этапе вытащил команду на четвёртое место. А дальше в бой вступил Вильям Порома. 22-летний спортсмен боролся за третье место и пытался догнать Финляндию, ставшую в итоге второй.

«Мне кажется, что Вильям Порома борется и работает за каждый метр, в то время как остальные просто слегка отстают. Непохоже, что со вчерашнего дня они решили проблему», – прокомментировала работу шведов на лыжне норвежка Терезе Йохауг – великая чемпионка, а ныне телеэксперт.

Проблема, о которой сказала Терезе, связана с тем, что в женской эстафете девушки испытывали трудности с лыжами, и это вылилось в скандал.

«Ощущение было такое, что в гору было немного тяжело идти, но с моими лыжами всё было в порядке. Я делаю всё, что в моих силах, и, к сожалению, этого недостаточно. Это был тяжёлый шведский день. Это был позор», – опроверг домыслы насчёт качества подготовки лыж Порома.

После завершения гонки камеры SVT запечатлели Вильяма на финише. Разочарованный и злой лыжник посмотрел в камеру и показал средний палец.

«Я был немного удивлён, что он снимал меня. На меня всегда нацелено много камер, и я устаю от этого. С моей стороны это было действительно глупо, но теперь, вероятно, камер будет ещё больше», – сказал Порома.

Новость по теме Вильям Порома показал в камеру средний палец после провала в эстафете. Фото

«Это позор, что мы так скатываемся»

Финишёр команды Калле Хальфварссон ушёл на этап в компании трёх соперников. Калле сначала пропустил Францию и Германию, а потом и Канаду. В итоге он финишировал шестым и на финише в гневе швырнул лыжи.

«Он боролся до конца, но ты страдаешь вместе с ним, потому что ему не удалось сделать то, о чём мы мечтали. Каждый хотел подняться на подиум, возможно, он больше всех этого хотел, когда проходил последний этап для нас», – сказал Юхан Хегстрём, прошедший первый этап.

Калле Хальфварссон (справа) Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Калле был весьма откровенен с прессой и тренерским штабом. Сразу после гонки он сообщил, что доволен своими лыжами, но недоволен собой.

«Ничего не работает. У меня ничего не работает. Лыжи в порядке, но всё остальное не работает! Это позор, что мы скатываемся на шестое место. Мы должны быть выше!» – эмоционально отреагировал он на первые вопросы и вместо сервиса стал критиковать тренерские решения.

«Я ясно дал понять всем в национальной команде, что в классике у меня получается намного лучше. Сейчас, оглядываясь назад, я зол, я был настроен на что-то совершенно другое. В этом году классический ход у меня лучше конькового в дистанционных гонках. Но меня ставят перед фактом. Понятно, что у нас сорвался план с Эдвином Ангером и мне некуда деваться. Но, оглядываясь назад, последний этап лучше подходил Порома. Мои спринтерские возможности там были не нужны. Я думаю, что неправильно ставить меня на последний этап. Я разочарован. Будет трудно достичь чего-то хорошего, когда у нас в команде такое отношение», – рассказал он.

Тренер мужчин Андерс Хогберг ответил на обвинения Калле.

«Я понимаю, что он хотел проехать классический этап. Но обстоятельства поменялись, и нам нужен был сильный исполнитель на коньковой части. Да, это было, наверное, не лучшее решение. Но всё было решено пару дней назад».

«Мы допустили тактический промах»

Общительный Хальфварссон позже рассказал об итогах разговора с тренером.

«Между нами нет ничего плохого. Мы с Хоганом действительно хорошие друзья. Но тот факт, что мы допустили тактический промах, – это другое дело. Поэтому я сказал, что, по моему мнению, Хогану и Ларсу Юнгу (тренеру мужской команды. – Прим. «Чемпионата») не следовало затыкать уши перед отбором команды. Они должны были выслушать меня. То, что я не хотел идти этим путём, не было новостью. Они должны были осмелиться попробовать что-то новое. Он согласился со мной», – пояснил Калле.

Правда, Хальфварссон, похоже, не слишком расстроен тем, что Швеция упустила бронзовую медаль. Для него она не имела большого значения.

«Если говорить грубо, то в эстафете имеет значение только золото. Больше ничего. Нужно сбрасывать Норвегию. Я здесь уже довольно давно. И, начиная с моей первой эстафеты, значение всегда имело только золото».