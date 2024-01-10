«Я не привык быть лидером». Молодой норвежец обогнал Клебо в общем зачёте Кубке мира

Харальд Первый

В лыжных гонках неожиданный поворот сюжета. Позади уже почти полсезона, а Йоханнес Клебо не лидирует в общем зачёте. Да, он не блистал на старте сезона и пропустил «Тур де Ски», но факт есть факт.

В сезоне-2023/2024 Амундсен на данный момент находится на первом месте с отрывом в 291 очко! Лидерство более чем прочное. В это же время Клебо проигрывает соотечественнику добрых 568 баллов.

Такой задел получился благодаря невиданной прыти Харальда. Судите сами: в этом сезоне спортсмен, ранее цеплявший серебро (2023) и бронзу (2021) мировых первенств, уже завоевал вдвое больше наград на КМ, чем когда-либо в карьере. Семь медалей, три из которых золотые. А каково оказаться за бортом десятки сильнейших в гонке, ему этой зимой и вовсе неведомо.

«Это было настоящее испытание»

Пока главным достижением норвежского лыжника остаётся триумф на недавнем «Тур де Ски». Харальд считался одним из главных претендентов на победу в многодневке после Йоханнеса Клебо и Симена Крюгера. Но соперники Амундсена заболели и пропустили важный турнир.

Можно, конечно, этим и умалить подвиг чемпиона. Но, с другой стороны, Амундсен-то не заболел. Его иммунитет крепче. А значит, он и сильнее.

После масс-старта в гору, который венчает «Тур де Ски», лидер общего зачёта Кубка мира рассказал, что путь к титулу не был для него простым.

Харальд Амундсен Фото: Federico Modica/NordicFocus/Getty Images

«Это было настоящее испытание, но сегодня на склонах я чувствовал себя хорошо. Меня вырвало перед стартом, и я точно знал, что это скажется на состоянии моего тела.

Я не привык быть лидером. Теперь понимаю, каково было великим лыжникам в прошлом. Это тяжело. У меня была хорошая позиция, я старался наслаждаться гонкой, но всё равно было физически и морально сложно.

Эта победа очень много значит для меня. Я даже не смел мечтать о ней», — приводит слова спортсмена VG.

Теперь же он стал четвёртым норвежцем в истории, покорившим «Тур де Ски».

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Путь к успеху

Харальду – 25. И у него есть две сестры – Ханна и Хедда. Последняя является его двойняшкой. Кроме общей даты рождения, Амундсены вместе числятся в сборной Норвегии. Правда, Хедда пока остаётся в тени брата. Лучшим результатом в её взрослой карьере является пятое место в классическом спринте на этапе КМ в Драммене (Норвегия), показанное весной 2023-го.

А про Харальда публика узнала во время юниорского ЧМ-2017 в американском Солджер-Холлоу. Там он выиграл бронзу в скиатлоне и золото в эстафете.

Его дебют на Кубке мира случился в норвежском Бейтостолене 8 декабря 2018 года. На «тридцатке» он показал 30-е время. При этом уже через пару лет Амундсен стал лучшим молодым лыжником планеты, обогнав по числу наград на ЮЧМ-2020 россиянина Сергея Ардашева: два золота, из которых одно личное, а другое завоёвано в смешанной эстафете вместе с сестрой.

«Командный игрок»

Но в чём его секрет успеха? Как оказалось, всё предельно просто.

«Всё сводится к тому, как вы знаете своё тело. В лыжных гонках существует экстремальное количество тренировок на всех уровнях. Я думаю, что многим людям было бы полезно больше прислушиваться к своему телу и принимать знаки того, что вы устали, на раннем этапе», — приводит слова Амундсена VG.

Тренеры подмечают – Амундсен не всегда соглашается с тем, что ему говорят. Но отличается умом и конструктивностью.

Харальд Амундсен Фото: NordicFocus/Getty Images

«У него есть смелость выражать своё мнение. Ещё он очень любопытен к тому, что делают другие, и готов поделиться тысячей вещей. Он очень командный игрок», — цитирует тренера сборной Норвегии Эрика Носсума VG.

Специалист не скупился на добрые слова о подопечном. И даже высказал мнение о его капитанских качествах. Однако сам Амундсен становиться в сборной номером один пока не торопится. Говорит, есть же Пол Голберг, например.

Впрочем, чтобы удержать первое место, Харальду, кажется, придётся быть амбициознее и злее. Вокруг акулы лыжного спорта, которые наверняка захотят свергнуть молодого норвежца с трона. Но получится ли?