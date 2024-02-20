Эти люди — будущее российского спорта! Герои Спартакиады, которых вы не знаете

Накануне мы писали о российских звёздах спорта, которые стали героями на Спартакиаде сильнейших – 2024. Но не только топ-атлеты выигрывали на этом турнире. Были на соревнованиях и настоящие герои, о которых широкая публика вряд ли слышала. Собрали для вас 10 малоизвестных спортсменов, разносивших конкурентов на Спартакиаде.

Пожалуй, эти люди – будущее российского спорта!

Сергей Трофимов (конькобежный спорт)

28-летний Трофимов, на самом деле, довольно титулованный спортсмен: на его счету серебро Олимпиады, четыре бронзы чемпионатов мира на отдельных дистанциях, три медали с Кубка мира. Вот только все награды, кроме одной, Сергей завоевал в командных гонках.

А на Спартакиаде конькобежец блистал во всей красе. Трофимов взял золото на 5000 м и 10 000 м, а также серебро на 1500 м. Вместе со сборной Красноярского края Сергей стал серебряным призёром в командной гонке. Кстати, на награждение после победы на 5000 м спортсмен вышел на руках со своим маленьким сыном. Было очень мило!

Екатерина Алдошкина (шорт-трек)

26-летняя Алдошкина (Ефременкова) брала серебро и бронзу на ЧМ, полный комплект медалей на ЧЕ. Вот только, как и Трофимов, все награды главных турниров Екатерина завоёвывала в составе команды.

На Спартакиаде спортсменка блистала в женских соревнованиях. Алдошкина взяла три золота – два личных на дистанциях 1500 м и 1000 м, а также одно командное – в составе Челябинской области в смешанной эстафете.

Владимир Балбеков (шорт-трек)

Главное достижение 21-летнего Балбекова – серебро чемпионата мира среди юниоров. Но на Спартакиаде молодой спортсмен показал настоящий класс. Владимир завоевал три золота и одно серебро на турнире, при этом лишь одна из этих наград была завоёвана в командной гонке.

Балбеков выиграл на дистанциях 1000 м и 1500 м, обставив олимпийского чемпиона Семёна Елистратова. А на 500 м проиграл только Семёну. В составе сборной Санкт-Петербурга молодой шорт-трекист взял третье золото, вновь оставив без победы Елистратова из сборной Башкортостана.

Юлия Шеллер (биатлон)

22-летняя Шеллер никогда не выступала на крупных международных турнирах. Однако в январе выиграла золото во всех трёх гонках первенства России среди юниоров.

На Спартакиаде впервые на взрослом уровне Юлия заехала в топ-10, но на этом не остановилась. В спринте молодая спортсменка стала четвёртой, едва не совершив сенсацию, а в масс-старте одержала удивительную победу! А ещё в копилке Шеллер оказались серебро и бронза в смешанной и классической эстафете в составе Красноярского края.

Евгений Сидоров (биатлон)

По-настоящему неожиданной победа получилась и у 26-летнего Сидорова. Евгений до отстранения России выступал на Кубке IBU, но выдающихся результатов там не показывал. Пускай в этом сезоне на Кубке России спортсмен брал серебро, но в среднем Сидоров всегда был где-то в первой десятке.

На Спартакиаде Евгения прорвало. Он сенсационно выиграл индивидуальную гонку у мужчин, обставив лидеров сборной России и Беларуси Эдуарда Латыпова и Антона Смольского. Также вместе со сборной Красноярского края Сидоров взял бронзу в смешанной эстафете.

Владислав Семёнов (скелетон)

26-летний Семёнов хоть и выступал на крупных международных стартах, в том числе на Олимпиаде, никогда не брал медалей. На Спартакиаде же Владислав стал настоящим героем. В мужских соревнованиях он на 0,17 секунды опередил Александра Третьякова, ставшего 10 лет назад олимпийским чемпионом на трассе в Сочи, и взял золото. Вторую медаль высшей пробы Семёнов завоевал в смешанной паре с Алиной Тарарыченковой.

Владислав Хадарин (сноуборд)

25-летний Хадарин – обладатель уникального достижения. Он первый россиянин, кому удавалось выиграть на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр.

Владислав Хадарин Фото: РИА Новости

На Спартакиаде Владислав показал, что он действительно лучший в стране. С приличным преимуществом он выиграл и в слоуп-стайле, и в биг-эйре. В первой дисциплине отрыв от ближайшего преследователя составил 8,15 балла, а во второй — 8,2 балла.

Александр Горбацевич (санный спорт)

29-летний Горбацевич никогда не хватал звёзд с неба. Его главные медали – два серебра Кубка мира. На Спартакиаде в соревнованиях одноместных саней Александр взял золото, обойдя лидеров сборной России. Трёхкратный чемпион мира Роман Репилов отстал от чемпиона на 0,114 секунды, а двукратный чемпион мира Семён Павличенко – на 0,317 секунды.

Артём Галунин (лыжное двоеборье)

24-летний Галунин – бронзовый призёр чемпионата России, победитель и призёр российских соревнований. На Спартакиаде Артём удивил: он выиграл два золота в личной гонке (HS 85-109, гонка 10 км) и в командном спринте, а также взял серебро в личной гонке (HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км).

В соревнованиях Галунин оказался сильнее более опытного и титулованного Самира Мастиева, который остался с серебром (HS 85-109, гонка 10 км) и золотом (HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км).

Михаил Назаров (прыжки с трамплина)

29-летний Назаров – довольно опытный спортсмен, который неоднократно выступал на Кубках мира, а также выигрывал внутрироссийские соревнования.

На Спартакиаде он доминировал в мужских соревнованиях: завоевал два золота на трамплине К-90 и большом трамплине. В обоих случаях он оставил позади молодого Даниила Сардеева, который брал серебро в смешанной команде на Олимпиаде-2022.

Назаров к своим личным медалям на Спартакиаде прибавил ещё и серебро, завоёванное в составе сборной Москвы в смешанной команде.