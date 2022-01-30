Сборная России по лыжным гонкам прибыла в Пекин

Сборная России по лыжным гонкам прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде-2022. По сообщению ТАСС спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 09:26 по местному времени (04:26 по московскому).
В состав олимпийской сборной входят трёхкратный серебряный призер Олимпиады 2018 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев. В женскую команду включены бронзовый призёр Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.
27 января в Пекин прилетели российские команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. 28 января в столицу Китая прибыли российские саночники.
Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 5 по 20 февраля в горном кластере Чжанцзякоу на высоте 1650 метров.
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