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Бородавко назвал закономерным признание Вяльбе лучшим тренером года

Бородавко назвал закономерным признание Вяльбе лучшим тренером года
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отметил признание президента Федерации лыжных гонок России, главного тренера национальной команды Елены Вяльбе и лыжника Александра Большунова лауреатами Национальной спортивной премии, назвав это закономерным результатом их выступлений на главных стартах сезона.

Напомним, по итогам Национальной спортивной премии Вяльбе была признана тренером года, а Большунов – спортсменом года. На Олимпиаде-2022 в Пекине российские лыжники под руководством Вяльбе завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Большунов выиграл три золота, одно серебро и одну бронзу.

«Всегда приятно, когда лыжники признаются лучшими спортсменами России. В этом году у нас действительно было много побед. Две победы в эстафетах, а также три олимпийские медали Александра Большунова. Успехи в Кубках мира и «Тур де Ски». Поэтому, действительно, всю прошлую зиму лыжники держали болельщиков в напряжении и приятно радовали своими результатами. На мой взгляд, это вполне закономерные итоги наших выступлений – Александра Большунова избрали лучшим спортсменом России, а Елену Вяльбе – лучшим главным тренером», – приводит слова Бородавко «РИА Новости».

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