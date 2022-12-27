Устюгов: со мной всё нормально. Сегодня лечу в сторону дома

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о своём состоянии после столкновения с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023. При этом спортсмен отметил, что не будет дальше выступать на этапе в Красногорске.
«Со мной всё нормально. Я ничего не дёрнул. Сегодня лечу в сторону дома, ближе к дому», — сказал Устюгов после гонки в эфире телеканала «Спортивный».
Победителем спринта в итоге стал Александр Терентьев. Вторым стал Фёдор Назаров. Денис Филимонов занял третье место.
Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) признала Большунова виновным в конфликте с Устюговым во время гонки в финале классического спринта в Красногорске за то, что Александр наступил своему сопернику на лыжи.
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