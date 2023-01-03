Фрида Карлссон объяснила, почему назвала финского эксперта идиотом

Шведская лыжница Фрида Карлссон объяснила, почему во время ответа на критику её выступлений, которую высказал трёхкратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам финн Яри Исомется, назвала его идиотом.

«Я устала от таких людей, как он, которые критикуют, не зная всей истории. Я немного поторопилась с ответом.

Исомется критикует меня за то, что я слишком резко начинаю гонки. В своих лучших гонках я всегда начинаю резко и могу поддерживать этот темп. Вы должны быть смелыми, чтобы добиться успеха. Конечно, безопаснее было бы стартовать спокойнее, но тогда я бы вряд ли добилась высоких результатов.

Яри Исомется — идиот? Возможно (смеётся). Я его плохо знаю», — приводит слова Фриды Карлссон Iltalehti.