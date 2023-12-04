«Спасибо Вяльбе за доверие». Губернатор Тюменской области — об этапе Кубка России

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил Федерацию лыжных гонок России и её президента Елену Вяльбе за второй этап Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024.

«Новый зимний сезон в нашей «Жемчужине Сибири» открыли лыжные гонки. Лучшие спортсмены России и Республики Беларусь определили сегодня сильнейших в спринте. У мужчин не было равных «Королю лыж» Александру Большунову из Архангельской области, у девушек победила Анастасия Фалеева из Санкт-Петербурга.

Забеги получились зрелищными, смотреть такие старты вживую – одно удовольствие. Спасибо за яркие эмоции спортсменам и спасибо Федерации лыжных гонок России и её президенту Елене Вяльбе за доверие к Тюменской области», — написал Моор в своём телеграм-канале.