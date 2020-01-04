Российская «дрим тим», Надаль и Джокович рвутся к победе в дебютном ATP Cup

Возвращение Сафина в любимую Австралию

В трёх австралийских городах – Перте, Сиднее и Брисбене – стартовал ATP Cup. В первый день нового командного турнира свой матч провела сборная России, встречавшаяся со сборной Италии. Итальянцы незадолго до старта лишились своего первого номера Маттео Берреттини, и лидером их сборной стал Фабио Фоньини, а второй ракеткой – Стефано Травалья. В составе российской команды изменений не произошло – и Даниил Медведев, и Карен Хачанов остались в строю.

Капитаном нашей сборной в прошлом году был выбран Марат Сафин, у которого с Австралией связаны особенные теннисные воспоминания. Марат дважды становился финалистом Australian Open, сначала обидно проиграв в 2002-м Томасу Юханссону, затем вернувшись после травмы и пройдя по тяжёлой сетке в финал в 2004-м, но уступив там Роджеру Федереру. Через год Сафин в эпической полуфинальной битве одолел Федерера и стал-таки чемпионом этого турнира, победив в финале Ллейтона Хьюитта. Кроме того, Марат четырежды играл на выставочном турнире в Перте (в этом городе сейчас и проводит свои матчи сборная России) – Кубке Хопмана. Лучшего результата он добился в последний год своей карьеры, дойдя вместе с сестрой Динарой до финала Кубка Хопмана – 2009 и уступив там словакам.

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Хачанов вовремя адаптировался к игре соперника

Открыли противостояние России и Италии Хачанов с Травальей. В ATP Cup, как и в финальной части реформированного Кубка Дэвиса, предусмотрено только 2 одиночных матча, в которых друг против друга играют первые и вторые ракетки своих сборных. Соответственно, у второго номера задача проще, поскольку он почти всегда получает более лёгких соперников. И если в Кубке Дэвиса в связи с отказом Медведева Хачанов был лидером сборной, то здесь Карен выступает в качестве второго номера. Со своей задачей он справился, хотя в первом сете и был вынужден отыгрываться с 2:5 с двумя брейками и сетбола.

«Безусловно, приятно победить, никаких сомнений. К тому же я одержал первую победу в сезоне. У меня ушло немного времени, чтобы адаптироваться к его игре, я мало что знал о сопернике. Думаю, он начал матч очень агрессивно, будто не было никакого давления. Травалья играл очень хорошо до счёта 5:2. Отыгранный сетбол? Это очень важно. Иногда теннис заключается именно в этом. Иногда важно не только качество игры, но и психологический аспект, настрой и готовность бороться за важное очко», — отметил Хачанов.

Дебютный ATP Cup пройдёт без Федерера, зато с Медведевым. Будет интересно За сборную России на новом турнире сыграют Медведев и Хачанов. Там впервые будут видеоповторы всех эпизодов и подсказки тренеров.

Медведеву помогла смена тактики

Следом на корт вышли Медведев и Фоньини. Даниил провалил первую партию, играя пассивно и допустив при этом дюжину невынужденных ошибок. Во втором сете россиянин сменил тактику, стал действовать агрессивнее и переломил ход игры. Решающая партия примечательна тем, что в каждом гейме на подаче Фабио были брейк-пойнты, и он отыграл 10 из 12 этих мячей, но Даниил всё равно дожал его.

«Каждый матч на турнире важен. Я рад победе. Может быть, какие-то моменты были не очень хорошие, но важно, что я помог стране и принёс победу. В Австралии прохладно, мяч был не такой быстрый. В первом сете я играл в оборонительный теннис, и Фабио меня просто уничтожил. Во втором сете я поменял стиль игры, и это позволило мне одержать победу», — сказал Медведев.

Циципас уступил Шаповалову, Зверев – де Минору

В парном матче Даниил и Карен также одержали победу, что может оказаться важным, если не выиграть у всех соперников в группе. Кстати, второе противостояние дня в этой группе неожиданно завершилось в пользу Норвегии, обыгравшей США. Каспер Рууд с двух матчболов вырвал победу у Джона Иснера, сделав единственный брейк в последнем гейме поединка, после чего вместе с Виктором Джурашовичем сенсационно одолел парных специалистов Остина Крайчека и Раджива Рама. В первой игре Джурашович легко уступил Тейлору Фритцу.

Борьба поколений. В новом сезоне «Большой тройке» придётся нелегко Медведев, Циципас, Зверев, Хачанов и другие молодые теннисисты готовятся побеждать на турнирах «Большого шлема».

Пожалуй, самая яркая афиша была у второго матча Греции с Канадой – Стефанос Циципас против Дениса Шаповалова. Канадец с русскими корнями одолел действующего чемпиона Итогового турнира на двух тай-брейках, принеся своей сборной победу (перед этим Феликс Оже-Альяссим легко справился с Михаилом Перволаракисом). Отметим также поражение Александра Зверева от Алекса де Минора, что вкупе с победой Ника Кирьоса позволило Австралии удачно стартовать на домашнем турнире. Кстати, в парном разряде за австралийцев неожиданно сыграл (и победил) Крис Гуччионе, не выступавший в профессиональном туре уже три года. А самая напряжённая концовка получилась в противостоянии Великобритании и Болгарии: Григор Димитров и Александар Лазаров в решающем парном матче вырвали победу у Джейми Маррея и Джо Солсбери со счётом 11:9 на чемпионском тай-брейке.

Навстречу неизвестности. Медведев и Хачанов отправились в Австралию Сборная России дебютирует на новом турнире в сильнейшем составе. Джокович, Циципас и другие лидеры команд тоже уже на месте.

Джокович и Надаль помогли своим сборным начать с побед

Во второй день на корты вышли три теннисиста из топ-4: Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Доминик Тим. Испанец и серб принесли своим сборным победы, обыграв соответственно Николоза Басилашвили и Кевина Андерсона. Перед этим Роберто Баутиста-Агут не отдал ни гейма Александру Метревели-младшему (хотя грузинский теннисист выиграл 32 очка), а Душан Лайович одержал волевую победу над Ллойдом Джорджем Харрисом. Тим же вышел на корт после поражения Денниса Новака от Марина Чилича и не смог спасти команду, в трёх партиях уступив Борне Чоричу.

Сборная России во второй день сыграет со сборной США. Хачанов должен встретиться с Фритцем, а Медведев – с Иснером, и едва ли здесь стоит ждать замен, поскольку сильного третьего номера ни у одной из команд нет. Впрочем, на турнире с таким форматом достаточно двух сильных теннисистов; третий игрок, входящий в топ-50, есть всего у трёх сборных из двадцати четырёх: Испании, Австралии и Аргентины. Между матчами группового раунда всегда есть день отдыха, а провести 6 поединков за 9-10 дней вполне реально. Важнее сила первых двух номеров команды, и здесь у России всё отлично. Не зря Марат Сафин перед стартом турнира назвал её «дрим тим» — «командой мечты».