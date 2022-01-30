«Пусть разрешат всем, не только белым парням!» Крик Медведева сравнили с истерикой Серены

Полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2022 года между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом, завершившийся победой второго номера мирового рейтинга, не оставил равнодушным никого из теннисной общественности. Ключевой и самый обсуждаемый эпизод матча произошёл в конце второго сета, когда 25-летний Медведев обрушился с гневной тирадой на испанского арбитра Хайме Кампистоля.

«За что? А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? (кричит). Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья! На меня смотри, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так», — проорал Медведев после потери своей подачи при счёте 4:4. «В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты… Как бы сказать – маленькая кошка», — проиграв партию, добавил россиянин.

Что же вызвало такую бурную эмоцию у россиянина? Ответ простой – поведение отца греческого теннисиста Апостолоса Циципаса, который на протяжении всего матча неустанно что-то подсказывал сыну из бокса. Надо заметить, что в теннисе коучинг категорически запрещён и никому из команды игрока нельзя ничего говорить теннисисту во время матча.

Впоследствии греческий теннисист всё-таки удостоился предупреждения от Кампистоля за коучинг со стороны отца. Это случилось уже после того, как у трибун, где сидит отец Стефаноса, появились турнирный арбитр и известный рефери Ева Асдераки-Мур, которая говорит на греческом. Они следили за тем, чтобы отец Циципаса не делал подсказки сыну. А уже после завершения матча Даниил извинился перед Кампистолем за свой эмоциональный срыв. По итогам полуфинального матча с Циципасом Медведев получил два штрафа: $ 8000 — за неспортивное поведение и $ 4000 — за «непристойность». Стефаноса за коучинг в игре с Даниилом оштрафовали на $ 5000.

Выплеск гнева российским спортсменом обсуждался многими звёздами мирового тенниса. Экс первая ракетка мира Жюстин Энен назвала поведение первой ракетки России недопустимым, а шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер заявил, что Медведев угодил в больное место Циципаса и психологически выбил греческого теннисиста из колеи, в результате чего Стефанос упустил момент для перелома матча.

Однако дальше всех в обсуждении столь резонансного эпизода продвинулся муж Серены Уильямс, американский бизнесмен Алексис Оганян, углядевший в этой ситуации… расизм. Да-да, вы не ослышались. 38-летний американский интернет-предприниматель и инвестор в своём «твиттере» написал следующую фразу: «Штраф… Возмущения в медиа… Карикатурные картинки… Это же всё ещё будет, да? Нет, конечно, ничего уже не будет. Я не против, чтобы игроки кричали на судей, но пусть это разрешат всем, а не только белым парням», — написал Оганян.

Таким образом Алексис намекнул на инцидент, участником которого стала его жена во время финала Открытого чемпионата США 2018 года. В решающем поединке родного турнира «Большого шлема» Серена встречалась с совсем ещё молодой на тот момент японкой Наоми Осакой. 8 сентября Уильямс вышла на корт, чтобы оформить свою 24-ю победу на мэйджорах, но всё пошло наперекосяк с самого начала игры. Первый сет завершился разгромом Уильямс со счётом 6:2, а в начале второй партии разразился один из самых известных скандалов в истории тенниса.

Когда во втором сете судья на вышке Карлос Рамос сделал предупреждение американке за подсказку тренера, она подошла к нему и относительно спокойно пояснила, что ничего подобного не было (хотя сам тренер Патрик Муратоглу после матча признал факт подсказки). После выплеска эмоций Серена разозлилась и повела с брейком – 3:1, но в концовке следующего гейма допустила две двойные ошибки подряд и со злости расколотила свою ракетку о корт. Рамос сделал ей второе предупреждение, которое по правилам ведёт к автоматическому снятию очка. Уильямс продолжила выяснять отношения: «Вы – лжец и вор, я – мать. Вы врёте, а я мать, поэтому врать не могу. Вы должны извиниться передо мной. Мои извинения?!? Вы шутите?».

После этих оскорблений судья отобрал у неё ещё и целый гейм. Счёт стал критическим в пользу Осаки – 6:2, 5:3, и американка натурально слетела с катушек. Она вызвала главного судью, пыталась до всех донести свою позицию, а тем временем Наоми Осака лишь молча стояла в углу корта и внимательно смотрела на своего кумира. Матч японка выиграла, но церемония награждения была похожа, скорее, на похороны. Праздник для 20-летней девушки был испорчен. Всё внимание было сосредоточено на разъярённой 36-летней маме, которая явно ещё не разобралась со своей послеродовой депрессией.

Через пару дней после скандального финала, 10 сентября, австралийский художник Марк Найт опубликовал в своём аккаунте карикатуру на великую спортсменку, которая буквально разорвала общественность. На ней Серена изображена в роли капризного ребёнка, который скачет на брошенной на корт ракетке, где-то в стороне валяется соска, а на заднем плане Рамос, обращаясь к Наоми Осаке, говорит: «Пожалуйста, просто дай ей победить».

Именно об этих карикатурных картинках и вспомнил Оганян, поставив знак равенства между скандалами с участием Серены и Даниила. Однако выводы, сделанные Алексисом про то, что белым игрокам разрешено орать на судей, а темнокожим спортсменам нельзя, заставляют лишь удивлённо пожать плечами. Между инцидентами из финала US Open – 2018 и полуфиналом Australian Open – 2022 столько же общего, сколько между любыми теннисными матчами по определению – есть корт, есть спортсмены, есть ракетки и есть арбитр на вышке.

Во-первых, именно Уильямс в сентябре 2018 года получила предупреждение за подсказки со стороны её бокса. Во-вторых, следом она получила ещё одно предупреждение за то, что вдребезги расколотила свой теннисный инвентарь. Два вынесенных предупреждения означают автоматическое лишение очка – и у Рамоса не было иного выхода, кроме как воспользоваться данной санкцией. После чего Серена закатила такой скандал, с которым эмоциональная эскапада Медведева и близко не стоит. Ну и вишенкой на торте является то обстоятельство, что Даниил извинился перед испанским рефери за свой срыв, а не рассказывал Кампистолю, что он лжец и вор.

Уже через несколько минут после завершения встречи с Циципасом – в послематчевом интервью на корте – 25-летний Медведев сразу же признал, что допустил ошибку, наорав на испанского арбитра – теперь Даниил заплатит $ 12 тыс. за эту ошибку. Каких же ещё санкций для россиянина в этой истории хочет муж Уильямс? Карикатурных картинок? Так её уже сделал сам испанский арбитр, сегодня выложивший в свой «инстаграм» «сториз» из Сиднея, добавив к ним гифку с котом. В первой «сториз» играет песня Пабло Монтеро Gata Salvaje («Дикая кошка»).

Наверняка с юмором Кампистоль отреагировал на произошедший инцидент в том числе и потому, что Медведев моментально поставил точку в этой истории своим извинением. Одно короткое слово «сорри» – и вопрос исчерпан. Тогда как наказавшему Серену арбитру Рамосу четыре года назад было совсем не до шуток. Поступивший согласно всем нормам теннисных правил португальский судья угодил под такой шквал критики, что чудом не завершил карьеру.

И огромную лепту в хейт в адрес судьи внесла сама Серена, на послематчевой пресс-конференции обвинившая арбитра в сексизме, поскольку он якобы отнял у неё гейм. По словам американки, Рамос проявил к ней принципиальное отношение только потому, что она женщина, а не мужчина. Хотя даже беглый обзор матчей, которые обслуживал Рамос, говорил не о том, что он сексист, а о том, что это принципиальный арбитр, который выносил предупреждения и Рафаэлю Надалю за затяжку времени, и Новаку Джоковичу за подсказки от тренера.

Но обо всём об этом в твите Оганяна нет ни одного слова. Муж уже давно не выходившей на теннисные корты американки в очередной раз не преминул разыграть коронную карту Серены про неравенство белых и темнокожих спортсменов. Но в этот раз его пост оказался совсем не в тему вопроса.