Неужели это всё ради телешоу? Кирьос устроил сразу несколько скандалов в матче с Надалем

Австралиец Ник Кирьос уже давно считается «плохим парнем» теннисного тура. За свою карьеру он устроил невероятное количество скандалов: швыряние ракеток и перепалки с соперником и зрителями уже стали для него нормой. Однажды в ход пошёл стул, который он кинул на корт. За свои выходки Кирьос частенько получает максимальные штрафы, но это его не останавливает. Тем более что у Ника есть немало поклонников, которые считают, что австралиец является настоящим украшением современного тенниса.

В эпоху коронавируса Кирьос практически не выступал и из-за этого упал в рейтинге. Однако организаторы турниров готовы предоставить Нику уайлд-кард, ведь имя Кирьоса может привлечь на трибуны немало зрителей. Вот и сейчас, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе он получил спецприглашение и устроил настоящее шоу.

Интересно, что во время калифорнийского «Мастерса» 132-я ракетка мира Ник Кирьос попытался объяснить, почему он является одним из тех теннисистов, которого Netflix выбрал для съёмок в документальном сериале о теннисном туре. Во время своей тренировки Ник вступил в диалог с фанатом, который спросил у спортсмена, кто его снимает: «Это Netflix. Они будут записывать на видео истории про нескольких парней в течение года. Конечно же, я один из них». Фанат уточнил у Ника, почему именно его выбрали, на что австралиец сказал: «Им нужен был немного скучный, неяркий и бесхарактерный парень».

Конечно, это была самоирония от Ника. Он прекрасно знает, что его взяли потому, что он умеет делать шоу. Но в четвертьфинале Индиан-Уэллса с Рафаэлем Надалем Кирьос, кажется, превзошёл самого себя. Или, может быть заигрался? Во всяком случае в этот день он умудрился устроить сразу несколько скандалов. Матч получился зажигательный. В первом сете шла равная борьба, дело дошло до тай-брейка, где испанец просто разгромил соперника – 7:6 (7:0). Во втором сете сильнее уже был Кирьос – 7:5. Третий сет остался опять за испанцем – 6:4. Весь трёхчасовой матч австралиец пребывал во взвинченном состоянии. В какой-то момент Ник даже поругался с актёром Беном Стиллером, который наблюдал за поединком из vip-ложи, активно болея за Надаля. «Это вы сейчас играете в теннис? А вы умеете это делать? Тогда почему вы разговариваете? Я же не говорю ему, как играть в фильмах», — закричал Кирьос в адрес Стиллера.

А после поединка произошёл неприятный эпизод, который мог привести к трагедии. Уже после рукопожатия с Надалем Кирьос бросил ракетку со всей силой на хардовый корт, она отскочила и чуть не попала в голову болбоя. К счастью, мальчик успел отскочить в сторону и не пострадал. Напомним, за подобные выходки в теннисе предусмотрены и штрафы, и даже дисквалификация. Новак Джокович, например, покинул US Open – 2020 после того, как от злости отшвырнул мяч в сторону и попал в линейного арбитра.

На пресс-конференции Кирьос попытался принести свои извинения за то, что чуть не причинил вред ребёнку: «Хочу извиниться перед мальчиком. Это была случайность. Я был очень расстроен в конце матча. Моя ракетка отскочила удивительным образом. Конечно, я не пытался бросить её в сторону болбоя. Если кто-то знает этого парня, передайте ему, пожалуйста, мои извинения».

На той же пресс-конференции Кирьос устроил настоящую перепалку с журналистом, который всего лишь хотел узнать, смог бы австралиец сыграть лучше, если бы сосредотачивался на определённых моментах в матче с таким соперником, как Надаль. Вот этот диалог:

Кирьос: Ты раньше играл с Рафой?



Журналист: Нет, конечно, нет.



Кирьос: Так почему, почему ты спрашиваешь меня об этом?



Журналист: Мне было интересно, смог бы ты…



Кирьос: Нет, ты намекнул, что сегодня я был психически неуравновешенным или что-то в этом роде. Вот что ты имел в виду.



Журналист: Не расслабляться мысленно…



Кирьос: Как ты можешь об этом знать?



Журналист: Я не знаю, потому и спрашиваю.

Спустя время Кирьос в своих соцсетях опубликовал переписку с болбоем, в которого чуть не попал ракеткой. Австралиец принёс извинения парню, а тот дал понять, что не обижается на теннисиста. При этом Ник пообещал болбою подарить свою ракетку: «Привет, бро! Извини за инцидент с ракеткой. С тобой всё в порядке? Меня интересует – могу ли я отправить тебе ракетку и примешь ли ты мои извинения? Ты будешь завтра на кортах?». Парень ответил: «Привет! Спасибо, что спросил. У меня всё в порядке. Я буду очень рад получить ракетку. Конечно, я тебя извиняю. Завтра я буду на кортах».

Извинения и ракетка в подарок – это, конечно, прекрасно. Но не пора ли австралийцу задуматься о том, что его выходки рано или поздно могут не только рассмешить и развеселить людей, но и причинить им серьёзный вред? Примерно так думает испанец Рафаэль Надаль, обыгравший Ника в 1/4 финала.

Испанец уже требует принять меры: «Такие ситуации происходят всё чаще. ATP должна положить этому конец. Иначе рано или поздно подобные инциденты приведут к серьёзным последствиям». Стоит напомнить, что совсем недавно был серьёзно оштрафован и условно дисквалифицирован немец Александр Зверев за то, что в Акапулько несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке, едва не попав по ногам арбитра.

Неужели Кирьос теперь будет устраивать скандалы из-за участия в популярном телешоу? Может, не стоило его поощрять и провоцировать на такие действия, приглашая для участия в сериале?