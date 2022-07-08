«Из Москвы с любовью». После выхода Рыбакиной в финал боссам Уимблдона намекают на карму

Русская теннисистка всё же будет в финале главного травяного турнира! Как бы этому ни сопротивлялись британские власти.

Иронично, но в субботу, 9 июля, на Центральном корте Уимблдона всё же появится русская девушка. И хотя Рыбакина — представительница Казахстана с 2019 года, родилась она в Москве, там начала играть в теннис и доросла до игрока топ-200 WTA. Потом случились трансфер и яркий скачок Елены до 12-й строчки рейтинга, но уже не под российским триколором и при финансировании казахстанской федерации.

Предугадать такой поворот, наверное, не могли даже организаторы британского мэйджора, которые забанили россиян и белорусов. Рыбакина хороша, но четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2021 был единственным её большим успехом на ТБШ — в решающем матче на траве эксперты видели совсем другую теннисистку. И тем приятнее, что 23-летняя Елена стала самым молодым игроком, дошедшим до финала Уимблдона, после Гарбинье Мугурусы в 2015-м.

Хотя явным фаворитом полуфинала она не выглядела — Халеп брала на этом корте титул, и столкнуться с волнением должна была точно не румынка. Но нервы сдали именно у двукратной чемпионки ТБШ — Симона оформила девять двойных ошибок — парочка была на брейк-пойнтах. К тому же представительница Казахстана давила сама — играла в силовой и быстрый теннис: остро подавала, глубоко принимала, вариативно играла на задней, а любые мощные удары отправляла точно под линию. В этом, по словам девушки, помогают высокий рост и быстрая работа ног.

«Трава идеально подходит для Рыбакиной. Классно подаёт, играет плоско, чёткие удары. Лена может выигрывать Уимблдон. Всё заслуженно. Здорово, что всё так сложилось, будем за неё болеть. У неё есть всё, чтобы победить Жабер», — сказал президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Если бы я был в Федерации тенниса России, я бы полностью приветствовал стратегическое решение не финансировать карьеру Рыбакиной ещё в 2018 году как единственную причину, по которой у неё вообще был шанс с большим успехом соревноваться на Уимблдоне в 2022 году», — иронизирует Oleg S.

Елена Рыбакина Фото: Steven Paston/Getty Images

«Финал с Рыбакиной и Жабер заставил бы меня забыть об этом беспорядке на Уимблдоне», — считает читатель «Твиттера» yuh.



«Уроженка Москвы, представлявшая Россию до 2018 года, вышла в финал, когда Уимблдон запретил играть россиянам и белорусам. Ирония», — считает спортивный журналист Хосе Моргадо.

«Не могу дождаться, когда русская выиграет Уимблдон-22», — уже предвкушает субботний финал Marty.



«Вселенная рассказала Уимблдону о карме», — шутит Jack W.



«Я бы сдержанно улыбнулся, если бы Рыбакина из Москвы выиграла Уимблдон», — делится Simone Eterno.

«Думаю о том, что будет, если Рыбакина выиграет Уимблдон?» — задаёт риторический вопрос Raj Bhandari.



«Если она выиграет, мне бы очень понравилось, если бы она закончила свою речь словами «Из Москвы с любовью», — смеётся Eduardo cyrpiano.



«Очередная победа воспитанника теннисного клуба «Спартак»! Российская теннисная школа настолько сильна, что может представлять другие страны», — иронизирует Jonny Bartrand.

Симона Халеп Фото: Shaun Botterill/Getty Images

За титул турнира «Большого шлема» Рыбакина поборется с представительницей Туниса Онс Жабер. И тем любопытнее будет наблюдать за финалом, ведь физио и мужа туниски Карима Камуна также многое связывает с Россией: его мать — москвичка, а он не только владеет русским, но и обучает языку жену.

Будет красиво, если в субботнем финале девушки всё-таки обменяются парой слов на знакомом им языке!