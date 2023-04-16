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Андрей Рублёв, Хольгер Руне: онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Монте-Карло-2023, результаты, сетка, где смотреть

Рублёв бьётся за титул «Мастерса» в Монте-Карло! Соперник — вундеркинд из Дании. LIVE!
Даниил Сальников
Андрей Рублёв, Хольгер Руне
Аудио-версия:
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На «Мастерсе» в Монте-Карло сражение за главный трофей! Что покажет наш парень? Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного – 8-го игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. В воскресенье должен быть разыгран финал в одиночном разряде, в котором встретятся россиянин Андрей Рублёв (5-й номер посева) и Принц Датский – Хольгер Руне (6). Теннисисты уже дважды встречались друг с другом и обменялись победами. Сначала в 3-м круге «Мастерса» в Париже-2022 19-летний вундеркинд нанёс Андрею поражение – 6:4, 7:5. В итоге тогда датчанин обыграл пять игроков топ-10 и завоевал титул. Ну а Андрей добился реванша в 4-м круге Australian Open – 2023, отыгравшись с 2:5 в решающем сете и с 0:5 на тай-брейке заключительной партии. Что получится на этот раз – узнаете в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Монте-Карло – 2023. Сетка
Монте-Карло. Финал
16 апреля 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Расписание финалов
Live Даниил Сальников

Все подробности, как Андрей Рублёв накануне одержал волевую победу над своим неудобным соперником — американцем Тейлором Фритцем, читайте в нашем обзоре.

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10:00 Даниил Сальников

Расписание финалов

Сегодня будут разыграны оба финала. Сначала парный, а потом одиночный. Вот как выглядит расписание воскресенья:

Расписание на воскресенье в Монте-Карло-2023:
13:00 мск. Додиг/Крайчек — Арнеодо/Вайссборн.
Не ранее 15:30 мск. Хольгер Руне (6) — Андрей Рублёв (5)
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