Рублёв бьётся за титул «Мастерса» в Монте-Карло! Соперник — вундеркинд из Дании. LIVE!

Расписание финалов

Сегодня будут разыграны оба финала. Сначала парный, а потом одиночный. Вот как выглядит расписание воскресенья:

Расписание на воскресенье в Монте-Карло-2023:

13:00 мск. Додиг/Крайчек — Арнеодо/Вайссборн.

Не ранее 15:30 мск. Хольгер Руне (6) — Андрей Рублёв (5)