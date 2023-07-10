«Я фанат Кис, но это вопиющее решение». Бурная реакция на скандал с Андреевой на Уимблдоне

16-летняя россиянка Мирра Андреева невероятно драматичным образом завершила своё выступление на дебютном Уимблдоне. В матче четвёртого круга восходящая звезда российского и всего мирового тенниса вела со счётом 6:3, 4:1 в противостоянии с опытной американкой Мэдисон Кис. В шестом гейме второго сета россиянка даже имела брейк-пойнт и находилась в одном выигранном розыгрыше от того, чтобы сделать счёт в партии 5:1 Однако 28-летняя американка сумела переломить ход встречи и сначала выиграла второй сет на тай-брейке, а затем дожала юную россиянку в решающей партии – 3:6, 7:6, 6:2.

Концовка встречи была омрачена вмешательством судьи на вышке в столь интересный матч. В восьмом гейме при счёте «ровно» российская теннисистка была наказана штрафным очком. У Андреевой поехала опорная нога, и она выронила ракетку. Судья присудила ей штрафное очко, потому что ранее у неё уже было предупреждение, вследствие чего получился матчбол, который Мэдисон впоследствии и реализовала.

В диалоге с арбитром Мирра пыталась объяснить, что она случайно выронила ракетку. «Вы понимаете, что делаете? Я поскользнулась, и ракетка выпала на корт. Это совершенно неправильное решение», — говорила 16-летняя девушка. Но уже вынесенное решение судьи на вышке, разумеется, осталось в силе. Сразу по окончании матча Мирра подошла к сетке и поблагодарила соперницу, однако при этом не стала подходить к судейской вышке для традиционного рукопожатия.

«Я не думаю, что она бы сделала это с ракеткой, если бы не поскользнулась. Выглядело как следствие этого. Справедлив ли штраф? Похоже на перебор», — написал в социальных сетях трёхкратный финалист Уимблдона (2004, 2005, 2009) в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик.

«Мирра Андреева получила штрафное очко, которое принесло Кис матчбол. На повторе видно, что она явно потеряла равновесие. И выпустила из рук ракетку, но думаю, что судья могла пропустить этот момент. Грустное окончание», — сказано в «твиттере» The Tennis Letter.

«Поведение Андреевой в конце встречи? Это просто эмоции и юношеский максимализм! Слёзы Мирры говорят о многом — в этом нет ничего плохого. Она ещё очень молодая и является максималисткой. Андреева почувствовала в себе силу: поняла, что может зайти ещё дальше. Она должна была сегодня обыгрывать Кис. Но теннис — особенный вид спорта. Здесь не всегда получается всё и сразу», — сказала «Чемпионату» известная российская теннисистка Елена Веснина.

Андреева отказалась жать руку судье Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Мнения фанатов тенниса относительно судейского решения разделились. Многие из них выступили с критикой в адрес судьи на вышке.

«Какой печальный конец прекрасного турнира. Ужасное решение судьи на вышке», — написал Prahladha B N.

«Итальянский комментатор сказал, что Андреева была права, когда не пожала руку судье. Я абсолютно согласен», — сказал Alex.

«Я фанат Мэдисон Кис. Но я только что стал свидетелем одного из самых вопиюще плохих решений со стороны судьи на вышке. Она должна быть удалена с турнира. Очевидно, Андреева потеряла равновесие и не бросала ракетку», — написал JeanTargetter.

«Не согласен. Первое, что вы должны сделать во время скольжения, это выпустить ракетку из рук, чтобы спасти запястья», — полагает Manas Mehrotra.

«Абсолютно ужасное решение судьи. Вы можете ясно увидеть, что нога Андреевой застряла, поэтому она отпустила ракетку, чтобы сохранить равновесие», — считает Jfromthe_D.

В любом случае выступление 16-летней россиянки в Лондоне получилось действительно впечатляющим. На дебютном Уимблдоне Мирра одержала шесть побед подряд и впервые дошла до второй недели на турнире «Большого шлема», хотя до этого вообще никогда не играла на траве.

По итогам турнира Андреева, которая сейчас занимает 102-е место в рейтинге, дебютирует в топ-100. Сейчас она занимает 64-е место в «живом» рейтинге, так что на US Open квалификацию играть ей уже будет не нужно. А c такой игрой дальнейший прогресс в рейтинге от Мирры никуда не денется.

«Мирра — такой ангел. Она была моей соседкой по раздевалке во время Уимблдона, и мы немного поболтали. Такая приземлённая и весёлая. Не могу дождаться, когда увижу, как она совершает удивительные вещи», — заметила выступающая за Австралию Дарья Савилл (в девичестве Гаврилова).