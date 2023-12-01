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Даниил Медведев, Андрей Рублёв: эйсы в сезоне-2023, какое место заняли, кто первый, сколько эйсов у Джоковича, Алькараса

Рублёв подаёт лучше Медведева? Андрей уступил лишь двум теннисистам по эйсам в 2023-м
Александр Насонов
Андрей Рублёв и Даниил Медведев
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А Новак Джокович и Карлос Алькарас и близко не входят в топ.

Одним из наиболее интересных показателей, отражающих силу теннисистов, является количество эйсов. Мощная подача, конечно, важный, но не определяющий фактор. Достаточно сказать, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, безоговорочно лучший теннисист 2023 года, занял лишь 20-е место по количеству эйсов за сезон.

В то же время в списке лидеров по этому показателю нет ни одного случайного персонажа. И в их числе оказались российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Медведев и Рублёв, что любопытно, вообще оказались единственными, кто попал в первую пятёрку сразу в двух списках: в рейтинге ATP по итогам сезона и в таблице по количеству подач навылет. И если в официальной мировой классификации Медведев, занявший третье место, располагается выше Рублёва, идущего пятым, то по эйсам всё наоборот: третьим идёт Андрей, а пятым — Даниил.

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Рублёв, проведший за сезон 82 матча (56 побед и 26 поражений), записал на свой счёт 616 подач навылет. В среднем за матч у него получается чуть более 7,5 эйса. А процент подач навылет у Андрея составляет 9,4%. Иными словами, из ста подач Рублёва более девяти заканчиваются эйсами. Если же провести разбивку по покрытиям, то тут никаких сюрпризов. Наивысший процент эйсов у пятой ракетки мира наблюдается на траве (10,9% против 10,3% на харде), а наименьший — на грунте (всего 7,1%).

Медведев в этом компоненте выглядит чуть похуже. За сезон Даниил, сыгравший 84 матча (66 побед и 18 поражений), насобирал 547 подач навылет. Это составляет чуть более 6,5 эйса в среднем за игру. По проценту он также уступает Рублёву: 9,2%. Разбивка же даёт привычную картину: на траве 11 из 100 подач Медведева заканчиваются эйсами, на харде процент составляет 10,1%, а на грунте — всего 6,0%.

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Что касается первых двух мест, то тут есть безоговорочный лидер. Американец Тейлор Фритц, расположившийся на второй строчке, исполнил 692 эйса в 77 матчах, или почти девять подач навылет за игру. Однако и ему далеко до поляка Хуберта Хуркача, которого с полным правом можно назвать королём эйсов сезона-2023. 1031 — именно столько подач Хуркача не смогли отразить соперники. Хуберт провёл 69 матчей — таким образом, в среднем за игру у него 14,9 эйса.

Из прочего стоит отметить 10-е место гиганта (208 см!) Джона Иснера. 38-летний американец, который как раз в этом году закончил карьеру, сыграл всего 23 матча, в которых 480 раз подал навылет. Таким образом, у него 20,9 эйса в среднем за игру. Напомним, именно Иснер с его 14 470 эйсами за карьеру возглавляет общеисторическую таблицу. Вторым идёт 211-сантиметровый хорват Иво Карлович (13 728 эйсов), третьим — Роджер Федерер (11 478).

Ну а Новак Джокович, как уже упоминалось, занял 20-е место по эйсам в 2023-м. У него 383 подачи навылет в 60 матчах. Карлос Алькарас расположился ещё ниже. Он 36-й (302 эйса в 77 играх).

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Эйсы в сезоне-2023 (мужчины)

ИгрокСтранаЭйсыМатчиВ среднемПроцент
1Хуберт ХуркачПольша10316914,916,8
2Тейлор ФритцСША69277912,2
3Андрей РублёвРоссия616827,59,4
4Александр ЗверевГермания613807,710,2
5Даниил МедведевРоссия547846,59,2
6Стефанос ЦиципасГреция547717,79,6
7Александр БубликКазахстан5434811,314,5
8Бен ШелтонСША5055010,111,9
9Кристофер ЮбэнксСША4984112,113,3
10Джон ИснерСША4802320,922,9
...20Новак ДжоковичСербия383606,48,5
...22Карен ХачановРоссия3625279
...36Карлос АлькарасИспания302773,95,4

В женском топе — три россиянки

Представительницы прекрасного пола, что вполне понятно, в целом подают навылет значительно реже. Но некоторые из них и многих мужчин оставят позади. По итогам сезона-2023 в первую десятку по эйсам попали сразу три россиянки, и лучшей из них стала первая ракетка страны Людмила Самсонова, занимающая 16-е место в рейтинге WTA. Самсонова, проведшая 58 матчей (34 победы и 24 поражения), 337 раз подала навылет, что составляет 5,8 эйса в среднем за игру. Процент эйсов у неё составил 8,1%, а разбивка по покрытиям выглядит следующим образом: трава — 9,2%, хард — 8,3%, грунт — 5,6%.

Одной строчкой ниже расположилась Вероника Кудерметова, у которой 279 эйсов в 56 встречах (34 победы и 22 поражения). Это составляет 5,0 подачи навылет в среднем за игру. Третьей представительницей России в топ-10 стала Екатерина Александрова, сыгравшая 54 поединка (33 победы и 21 поражение). У неё 265 эйсов, или 4,9 в среднем за матч.

Интересно, что, как и в случае с мужчинами, лишь две теннисистки вошли в топ-5 и в рейтинге WTA, и в таблице по числу эйсов. Вторая ракетка мира Арина Соболенко стала третьей по числу подач навылет (404 в 69 матчах, или 5,9 в среднем за игру). А Елена Рыбакина, располагающаяся на четвёртой строчке в мировой классификации, обошла её более чем на 50 эйсов (455 в 60 поединках, или 7,6 в среднем за матч).

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Однако и Рыбакина, которая не раз говорила, что подача — одно из главных её оружий, уступила Каролин Гарсии. Бывшая четвёртая, а ныне 20-я ракетка мира, сыгравшая 64 матча, 462 раза подала навылет в 2023-м. Хотя по среднему числу эйсов за игру (7,2) всё же уступила Елене.

Наконец, первая ракетка мира Ига Свёнтек заняла скромное 36-е место. У неё всего 127 эйсов в 79 матчах, или 1,6 эйса в среднем за встречу.

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Эйсы в сезоне-2023 (женщины)

ИгрокСтранаЭйсыМатчиВ среднемПроцент
1Каролин ГарсияФранция462647,29,4
2Елена РыбакинаКазахстан455607,610,5
3Арина СоболенкоБеларусь404695,98,8
4Чжэн ЦиньвэньКитай363546,79,5
5Людмила СамсоноваРоссия337585,88,1
6Вероника КудерметоваРоссия2795656,9
7Алисия ПарксСША269347,911
8Екатерина АлександроваРоссия265544,96,6
9Кори ГауффСША260663,96
10Мария СаккариГреция235633,75,3
...36Ига СвёнтекПольша127791,62,8
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