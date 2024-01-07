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Расписание спортивных матчей 8 января 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

7 топ-матчей 8 января: теннис, баскетбол, волейбол и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 8 января
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За чем следить в первый понедельник года: квалы AO-2024, Суперлига, НХЛ и Кубок Англии.

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Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00: Алина Корнеева (Россия) — Сачия Викери (США, 31), Australian Open — квалификация, первый круг

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
08 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
         
Сачия Викери
США
Сачия Викери
С. Викери

Интрига: пробьётся ли Корнеева в основу первого ТБШ?

Чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева пытается пробиться в основу первого для себя взрослого ТБШ. В стартовом раунде квалификации турнира в Мельбурне 16-летняя россиянка сыграет с 28-летней американкой Сачией Викери. Девушки ранее друг с другом не пересекались на корте. Будущая победительница во втором круге встретится с кем-то из пары Есинь Ма — Мирьям Булгару.

Юная россиянка начинает карьеру в Австралии:
«Хотела бы сыграть с Надалем или Джоковичем». 16-летняя Корнеева врывается во взрослый тур
Эксклюзив
«Хотела бы сыграть с Надалем или Джоковичем». 16-летняя Корнеева врывается во взрослый тур

🎾 3:30: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 5) — Анастасия Павлюченкова (Россия, Q), Аделаида, первый круг

Аделаида (ж). 1-й круг
08 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Интрига: сумеет ли Павлюченкова одержать первую победу в основной сетке в сезоне-2024?

Анастасия Павлюченкова неудачно начала сезон-2024, проиграв в первом круге Окленда американке Аманде Анисимовой. Теперь, успешно преодолев квалификацию «пятисотника» в Аделаиде, россиянка попытается справиться в стартовом раунде основной сетки с пятой ракеткой турнира Беатрис Хаддад-Майей. Ранее в официальных матчах теннисистки пересекались лишь однажды. Осенью в Гонконге сильнее оказалась Павлюченкова. Сумеет ли Анастасия повторить тот результат? Будущая победительница нового матча дальше сыграет с лучшей теннисисткой из чешского дерби Катержина Синякова — Каролина Плишкова.

Сезон-2023 Анастасия занесла себе в актив:
Вернулась после травмы и взлетела в рейтинге. Павлюченкова номинирована на премию WTA
Вернулась после травмы и взлетела в рейтинге. Павлюченкова номинирована на премию WTA

🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: противостояние первого и шестого мест Западной конференции

У «Миннесоты Тимбервулвз» недавно была серия из двух поражений — это крайне непривычная картина для лучшей команды Западной конференции. Однако в последний раз подопечные Криса Финча разгромили «Хьюстон Рокетс», где самым результативным игроком стал атакующий защитник Энтони Эдвардс, набравший 24 очка. «Даллас Маверикс» добился короткого, но обнадёживающего успеха в преддверии нового календарного года, одержав победу в трёх из последних четырёх игр.

Подарок Дончича одноклубникам:
Дончич подарил всем игрокам и сотрудникам «Далласа» электробайки. Видео
Истории
Дончич подарил всем игрокам и сотрудникам «Далласа» электробайки. Видео

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дерби Лос-Анджелеса

«Лос-Анджелес Клипперс» проиграл свои первые пять встреч с приходом разыгрывающего Джеймса Хардена, но с тех пор остаётся лучшей командой НБА. «Клипперс» вступают в этот матч, выиграв в общей сложности пять игр подряд и 14 из последних 16 игр. «Лос-Анджелес Лейкерс», в свою очередь, воодушевил своих болельщиков, победив во внутрисезонном турнире НБА. Правда, после этого у команды Дарвина Хэма пошли проблемы – они проиграли девять из последних 11 игр.

О последних проблемах «Лейкерс»:
Ждать дедлайна или уволить тренера? Почему в «Лейкерс» всё так плохо и что с этим делать
Ждать дедлайна или уволить тренера? Почему в «Лейкерс» всё так плохо и что с этим делать

🏒 10:00: «Амур» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2024, понедельник. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизится ли «Амур» к зоне плей-офф?

Битва за плей-офф КХЛ находится в самом разгаре, в Восточной конференции главная борьба разворачивается за восьмое место. На данный момент его занимает «Сибирь», но она проиграла три из последних четырёх встреч, в то время как конкуренты подбираются всё ближе. Встреча с «Амуром» будет, как говорят, не за два, а за четыре очка – хабаровчане отстают всего на три балла и отчаянно сражаются за продолжение сезона, выиграв три из последних четырёх встреч.

После этих слов гендиректора «Сибирь» набрала три очка в двух матчах:
Фастовский: «Сибирь» ждут радикальные изменения в случае непопадания в плей-офф

🏐 19:00: «Локомотив» — «Динамо» М, Суперлига (ж), 15-й тур

Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 15-й тур
08 января 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Калининградская область
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли первое поражение лидера чемпионата?

Москвички в этом сезоне не знают поражений: после 14 туров они с 41 очком и приятным отрывом от «Ленинградки». Команда Константина Ушакова лишь раз в этом году испытала проблемы: в Кубке России в первом полуфинальном матче отлетела «Локомотиву» 0:3, но оформила «золотой» сет – и забрала кубок. Именно на домашней арене Калининград показал, что не боится «Динамо». Продемонстрируют ли хозяева это и в матче Суперлиги?

Предсказываем события 2024 года:
Что случится в волейболе в 2024 году: доминация чемпионов и победы россиян за границей
Что случится в волейболе в 2024 году: доминация чемпионов и победы россиян за границей

⚽️ 23:15: «Уиган» — «Манчестер Юнайтед», Кубок Англии, 1/32 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Англии . 1/32 финала
08 января 2024, понедельник. 23:15 МСК
Уиган Атлетик
Уиган
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «МЮ» с клубом третьего английского дивизиона?

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне пока откровенно разочаровывает своих болельщиков. Команда вылетела из Кубка английской лиги, заняла последнее место в группе Лиги чемпионов, а в АПЛ находится лишь на восьмом месте. При этом отставание от топ-4 уже составляет девять очков. Впереди кубковая игра с «Уиганом», который сейчас представляет третий по силе дивизион английского футбола. Да и там дела у команды так себе — 18-е место с отрывом от зоны вылета в четыре очка. В последних шести матчах «Уиган» одержал всего лишь одну победу. Уж такого соперника «МЮ» обыграет? Или нет?

Как «МЮ» завершил 2023 год:
Этот год для «Манчестер Юнайтед» просто не мог закончиться нормально
Этот год для «Манчестер Юнайтед» просто не мог закончиться нормально
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