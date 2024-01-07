7 топ-матчей 8 января: теннис, баскетбол, волейбол и футбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 8 января в Матч-центре
- 🎾 2:00: Алина Корнеева (Россия) — Сачия Викери (США, 31), Australian Open — квалификация, первый круг
- 🎾 3:30: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 5) — Анастасия Павлюченкова (Россия, Q), Аделаида, первый круг
- 🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 10:00: «Амур» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏐 19:00: «Локомотив» — «Динамо» М, Суперлига (ж), 15-й тур
- ⚽️ 23:15: «Уиган» — «Манчестер Юнайтед», Кубок Англии, 1/32 финала
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🎾 2:00: Алина Корнеева (Россия) — Сачия Викери (США, 31), Australian Open — квалификация, первый круг
Интрига: пробьётся ли Корнеева в основу первого ТБШ?
Чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева пытается пробиться в основу первого для себя взрослого ТБШ. В стартовом раунде квалификации турнира в Мельбурне 16-летняя россиянка сыграет с 28-летней американкой Сачией Викери. Девушки ранее друг с другом не пересекались на корте. Будущая победительница во втором круге встретится с кем-то из пары Есинь Ма — Мирьям Булгару.
🎾 3:30: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 5) — Анастасия Павлюченкова (Россия, Q), Аделаида, первый круг
Интрига: сумеет ли Павлюченкова одержать первую победу в основной сетке в сезоне-2024?
Анастасия Павлюченкова неудачно начала сезон-2024, проиграв в первом круге Окленда американке Аманде Анисимовой. Теперь, успешно преодолев квалификацию «пятисотника» в Аделаиде, россиянка попытается справиться в стартовом раунде основной сетки с пятой ракеткой турнира Беатрис Хаддад-Майей. Ранее в официальных матчах теннисистки пересекались лишь однажды. Осенью в Гонконге сильнее оказалась Павлюченкова. Сумеет ли Анастасия повторить тот результат? Будущая победительница нового матча дальше сыграет с лучшей теннисисткой из чешского дерби Катержина Синякова — Каролина Плишкова.
🏀 3:30: «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: противостояние первого и шестого мест Западной конференции
У «Миннесоты Тимбервулвз» недавно была серия из двух поражений — это крайне непривычная картина для лучшей команды Западной конференции. Однако в последний раз подопечные Криса Финча разгромили «Хьюстон Рокетс», где самым результативным игроком стал атакующий защитник Энтони Эдвардс, набравший 24 очка. «Даллас Маверикс» добился короткого, но обнадёживающего успеха в преддверии нового календарного года, одержав победу в трёх из последних четырёх игр.
🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: дерби Лос-Анджелеса
«Лос-Анджелес Клипперс» проиграл свои первые пять встреч с приходом разыгрывающего Джеймса Хардена, но с тех пор остаётся лучшей командой НБА. «Клипперс» вступают в этот матч, выиграв в общей сложности пять игр подряд и 14 из последних 16 игр. «Лос-Анджелес Лейкерс», в свою очередь, воодушевил своих болельщиков, победив во внутрисезонном турнире НБА. Правда, после этого у команды Дарвина Хэма пошли проблемы – они проиграли девять из последних 11 игр.
🏒 10:00: «Амур» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: приблизится ли «Амур» к зоне плей-офф?
Битва за плей-офф КХЛ находится в самом разгаре, в Восточной конференции главная борьба разворачивается за восьмое место. На данный момент его занимает «Сибирь», но она проиграла три из последних четырёх встреч, в то время как конкуренты подбираются всё ближе. Встреча с «Амуром» будет, как говорят, не за два, а за четыре очка – хабаровчане отстают всего на три балла и отчаянно сражаются за продолжение сезона, выиграв три из последних четырёх встреч.
🏐 19:00: «Локомотив» — «Динамо» М, Суперлига (ж), 15-й тур
Интрига: будет ли первое поражение лидера чемпионата?
Москвички в этом сезоне не знают поражений: после 14 туров они с 41 очком и приятным отрывом от «Ленинградки». Команда Константина Ушакова лишь раз в этом году испытала проблемы: в Кубке России в первом полуфинальном матче отлетела «Локомотиву» 0:3, но оформила «золотой» сет – и забрала кубок. Именно на домашней арене Калининград показал, что не боится «Динамо». Продемонстрируют ли хозяева это и в матче Суперлиги?
⚽️ 23:15: «Уиган» — «Манчестер Юнайтед», Кубок Англии, 1/32 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: справится ли «МЮ» с клубом третьего английского дивизиона?
«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне пока откровенно разочаровывает своих болельщиков. Команда вылетела из Кубка английской лиги, заняла последнее место в группе Лиги чемпионов, а в АПЛ находится лишь на восьмом месте. При этом отставание от топ-4 уже составляет девять очков. Впереди кубковая игра с «Уиганом», который сейчас представляет третий по силе дивизион английского футбола. Да и там дела у команды так себе — 18-е место с отрывом от зоны вылета в четыре очка. В последних шести матчах «Уиган» одержал всего лишь одну победу. Уж такого соперника «МЮ» обыграет? Или нет?