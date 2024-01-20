6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Рублёв, Хачанов и Мирра бьются за 1/4 финала AO

Посмотреть все события 21 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 5:00*: Аманда Анисимова (США, SR) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт матч Соболенко с неудобной соперницей?

Аманда Анисимова, попавшая в основу Australian Open по замороженному рейтингу, стремительно набирает обороты. Однако пройти дальше четвёртого круга ей будет очень сложно, ведь её новой соперницей станет действующая чемпионка турнира Арина Соболенко, которая за три круга отдала соперницам на всех всего шесть геймов и успела повесить три «баранки». А вот история встреч Анисимовой и Соболенко явно не в пользу белоруски. Из пяти прошлых матчей Аманда выиграла четыре — на Australian Open, «Ролан Гаррос» – 2019, в Чарльстоне и Мадриде-2022. И только их последний поединок в Риме-2022 остался за Ариной. Победительница новой встречи дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Мирра Андреева – Барбора Крейчикова.

🎾 5:00*: Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия, Q), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Костюк ещё одну россиянку?

20-летняя Мария Тимофеева на своём дебютном «Шлеме» уже прошла таких непростых соперниц, как Ализе Корне, Каролина Возняцки и Беатрис Хаддад-Майя. Теперь в четвёртом круге Марии выпало играть с украинкой Мартой Костюк, выбившей кругом ранее из сетки другую представительницу России — Элину Аванесян. Ранее во взрослом туре Мария и Марта на корте не пересекались. Будущая победительница сыграет в 1/4 финала с кем-то из пары Магдалена Френх — Кори Гауфф.

🎾 5:30*: Новак Джокович (Сербия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, 20), Australian Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Маннарино нанести Джоковичу первое поражение в Мельбурне с 2018 года?

Новак Джокович уже побил немало рекордов, в том числе и продлил серию побед на AO до 31 матча. Его соперником по четвёртому кругу стал Адриан Маннарино, который в свои 35 лет показывает лучшие результаты в карьере. Сумеет ли опытный француз дать бой 24-кратному чемпиону «Шлемов»? Отметим, что из всех четырёх предыдущих встреч Новак выиграл все четыре — Уимблдон-2016, 2017, Лондон и Цинциннати-2018. Победитель новой встречи далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Тейлор Фритц — Стефанос Циципас.

🎾 7:30*: Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: побьёт ли Мирра Андреева свой рекорд на «Шлемах»?

16-летняя Мирра Андреева на своём дебютном Australian Open уже повторила личное достижение на «Шлемах» — добралась до четвёртого круга, как это она уже делала на Уимблдоне-2023. Теперь, чтобы пробраться в первый в карьере четвертьфинал мэйджора, юной россиянке надо справиться с девятым номером посева Барборой Крейчиковой. За свою короткую профессиональную карьеру Мирра уже дважды играла с этой чешской теннисисткой и оба раза выиграла — на Уимблдоне и в Пекине-2023. Победительница нового матча дальше в 1/4 финала сразится с кем-то из пары Аманда Анисимова — Арина Соболенко.

🎾 8:00*: Янник Синнер (Италия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 15), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: будет ли российский четвертьфинал на Australian Open?

Россиянин Карен Хачанов стремится защитить прошлогодние очки за полуфинал Australian Open, но сделать это будет очень непросто, ведь его соперником по четвёртому кругу будет Янник Синнер, названный главным прорывом сезона-2023. Теннисисты ранее уже играли трижды — первая встреча осталась за Кареном (US Open — 2020), однако затем два раза первенствовал Синнер — в Мельбурне и Майами-2021. Победитель нового матча дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Алекс де Минор — Андрей Рублёв.

🎾 11:00*: Алекс де Минор (Австралия, 10) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Рублёв с неудобным австралийцем перед своей публикой?

Главная надежда австралийского тенниса Алекс де Минор успешно продвигается по сетке домашнего «Шлема». Его следующим соперником будет крепкий россиянин Андрей Рублёв. Соперники ранее встречались пять раз, и пока де Минор лидирует в личных встречах — 3-2. Алекс выиграл в Вашингтоне, Next Gen ATP Finals — 2018 и в Роттердаме-2023. Андрей ответил успешными поединками в Монте-Карло-2022 и Париже-2023. Победитель нового матча дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Янник Синнер – Карен Хачанов.