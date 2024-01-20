Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Теннисные матчи воскресенья 21 января 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Рублёв, Хачанов и Мирра бьются за 1/4 финала AO
Даниил Сальников
Теннисные матчи воскресенья 21 января
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 21 января на кортах Мельбурна.

Посмотреть все события 21 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 5:00*: Аманда Анисимова (США, SR) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Аманда Анисимова
442
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: как проведёт матч Соболенко с неудобной соперницей?

Аманда Анисимова, попавшая в основу Australian Open по замороженному рейтингу, стремительно набирает обороты. Однако пройти дальше четвёртого круга ей будет очень сложно, ведь её новой соперницей станет действующая чемпионка турнира Арина Соболенко, которая за три круга отдала соперницам на всех всего шесть геймов и успела повесить три «баранки». А вот история встреч Анисимовой и Соболенко явно не в пользу белоруски. Из пяти прошлых матчей Аманда выиграла четыре — на Australian Open, «Ролан Гаррос» – 2019, в Чарльстоне и Мадриде-2022. И только их последний поединок в Риме-2022 остался за Ариной. Победительница новой встречи дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Мирра Андреева – Барбора Крейчикова.

Арина идёт катком по сетке Мельбурна:
Второй разгром в Мельбурне! Соболенко катком прошлась по чешскому дарованию
Второй разгром в Мельбурне! Соболенко катком прошлась по чешскому дарованию

🎾 5:00*: Марта Костюк (Украина) — Мария Тимофеева (Россия, Q), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Марта Костюк
37
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Мария Тимофеева
170
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева

Интрига: пройдёт ли Костюк ещё одну россиянку?

20-летняя Мария Тимофеева на своём дебютном «Шлеме» уже прошла таких непростых соперниц, как Ализе Корне, Каролина Возняцки и Беатрис Хаддад-Майя. Теперь в четвёртом круге Марии выпало играть с украинкой Мартой Костюк, выбившей кругом ранее из сетки другую представительницу России — Элину Аванесян. Ранее во взрослом туре Мария и Марта на корте не пересекались. Будущая победительница сыграет в 1/4 финала с кем-то из пары Магдалена Френх — Кори Гауфф.

Мария Тимофеева — яркое открытие АО-2024:
«Во время игр подбадриваю Машу по-русски». Кто входит в команду одной из сенсаций АО
«Во время игр подбадриваю Машу по-русски». Кто входит в команду одной из сенсаций АО

🎾 5:30*: Новак Джокович (Сербия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, 20), Australian Open, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адриан Маннарино
19
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Интрига: сумеет ли Маннарино нанести Джоковичу первое поражение в Мельбурне с 2018 года?

Новак Джокович уже побил немало рекордов, в том числе и продлил серию побед на AO до 31 матча. Его соперником по четвёртому кругу стал Адриан Маннарино, который в свои 35 лет показывает лучшие результаты в карьере. Сумеет ли опытный француз дать бой 24-кратному чемпиону «Шлемов»? Отметим, что из всех четырёх предыдущих встреч Новак выиграл все четыре — Уимблдон-2016, 2017, Лондон и Цинциннати-2018. Победитель новой встречи далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Тейлор Фритц — Стефанос Циципас.

Джокович защищает в Мельбурне и титул, и звание первой ракетки мира:
Кому достанется титул и лидерство в рейтинге? 10 причин следить за Australian Open — 2024
Кому достанется титул и лидерство в рейтинге? 10 причин следить за Australian Open — 2024

🎾 7:30*: Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 9), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Мирра Андреева
47
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
11
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Интрига: побьёт ли Мирра Андреева свой рекорд на «Шлемах»?

16-летняя Мирра Андреева на своём дебютном Australian Open уже повторила личное достижение на «Шлемах» — добралась до четвёртого круга, как это она уже делала на Уимблдоне-2023. Теперь, чтобы пробраться в первый в карьере четвертьфинал мэйджора, юной россиянке надо справиться с девятым номером посева Барборой Крейчиковой. За свою короткую профессиональную карьеру Мирра уже дважды играла с этой чешской теннисисткой и оба раза выиграла — на Уимблдоне и в Пекине-2023. Победительница нового матча дальше в 1/4 финала сразится с кем-то из пары Аманда Анисимова — Арина Соболенко.

Мирра феерит на АО-2024:
«Я с ума сошла, идти к сетке на матчболе?» Андреева — о грандиозном камбэке на АО
«Я с ума сошла, идти к сетке на матчболе?» Андреева — о грандиозном камбэке на АО

🎾 8:00*: Янник Синнер (Италия, 4) — Карен Хачанов (Россия, 15), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: будет ли российский четвертьфинал на Australian Open?

Россиянин Карен Хачанов стремится защитить прошлогодние очки за полуфинал Australian Open, но сделать это будет очень непросто, ведь его соперником по четвёртому кругу будет Янник Синнер, названный главным прорывом сезона-2023. Теннисисты ранее уже играли трижды — первая встреча осталась за Кареном (US Open — 2020), однако затем два раза первенствовал Синнер — в Мельбурне и Майами-2021. Победитель нового матча дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Алекс де Минор — Андрей Рублёв.

Янник сейчас, пожалуй, самый стабильный в теннисе:
Хачанов сразится с главным прорывом сезона-2023 на АО. Чем известен итальянец Синнер
Хачанов сразится с главным прорывом сезона-2023 на АО. Чем известен итальянец Синнер

🎾 11:00*: Алекс де Минор (Австралия, 10) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: справится ли Рублёв с неудобным австралийцем перед своей публикой?

Главная надежда австралийского тенниса Алекс де Минор успешно продвигается по сетке домашнего «Шлема». Его следующим соперником будет крепкий россиянин Андрей Рублёв. Соперники ранее встречались пять раз, и пока де Минор лидирует в личных встречах — 3-2. Алекс выиграл в Вашингтоне, Next Gen ATP Finals — 2018 и в Роттердаме-2023. Андрей ответил успешными поединками в Монте-Карло-2022 и Париже-2023. Победитель нового матча дальше пересечётся по сетке с кем-то из пары Янник Синнер – Карен Хачанов.

Андрей набирает обороты по ходу турнира:
Избежал ошибки Медведева! Рублёв прошёл во вторую неделю АО и сыграет с героем Австралии
Избежал ошибки Медведева! Рублёв прошёл во вторую неделю АО и сыграет с героем Австралии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android