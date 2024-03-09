За чем следить 10 марта на кортах Калифорнии.

6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Медведев, Самсонова и Касаткина бьются в Индиан-Уэллсе

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 22:00*: Осеан Доден (Франция) — Дарья Касаткина (Россия, 11), Индиан-Уэллс, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнёт турнир первая ракетка России?

Дарья Касаткина начинает супертурнир в Индиан-Уэллсе сражением с Осеан Доден. Ранее первая ракетка России не встречалась с этой француженкой. Победительница матча сыграет в третьем круге с кем-то из пары Сорана Кырстя — Слоан Стивенс.

🎾 23:30*: Диана Шнайдер (Россия) — Мария Саккари (Греция, 9), Индиан-Уэллс, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Шнайдер сравнять счёт личных встреч с Саккари?

Диана Шнайдер приняла непростой старт на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, сумев спастись со счёта 0:1 и матчбола во втором сете. Но дальше россиянке не будет проще, ведь ей будет противостоять представительница топ-10 Мария Саккари. Девушки уже встречались один раз — на Australian Open — 2023 волевой победы добилась гречанка. Победительница нового матча далее сыграет с кем-то из пары Каролин Гарсия — Виктория Томова.

🎾 00:00*: Джессика Пегула (США, 5) — Анна Блинкова (Россия), Индиан-Уэллс, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Блинкова размочить счёт встреч с американкой?

Анна Блинкова успешно приняла старт на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, одолев бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову. Но дальше в соперницы россиянке досталась неудобная американка Джессика Пегула. Девушки ранее встречались трижды, и во всех случаях успех праздновала Джессика — в Чарльстоне, Пекине-2023 и Сан-Диего-2024. Победительница новой встречи далее пересечётся по сетке Индиан-Уэллса с кем-то из пары Диан Парри — Лейла Фернандес.

🎾 1:00*: Роман Сафиуллин (Россия) — Себастьян Корда (США, 29), Индиан-Уэллс, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли Сафиуллин положительный баланс матчей с Кордой?

Роман Сафиуллин успешно стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, в трёх сетах справившись с британцем Даниэлем Эвансом. Теперь во втором раунде россиянин померится силами с американцем Себастьяном Кордой. Ранее теннисисты встречались один раз, и у Романа пока положительный баланс встреч — он первенствовал в Риме-2023. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Даниил Медведев — Роберто Карбальес-Баэна.

🎾 1:30*: Людмила Самсонова (Россия, 14) — Наоми Осака (Япония, SR), Индиан-Уэллс, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Самсонова с бывшей первой ракеткой мира?

Людмила Самсонова начинает путь на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе матчем с бывшей первой ракеткой мира и четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Будущая победительница дальше встретится с кем-то из пары Синьюй Ван — Элисе Мертенс.

🎾 7:00*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Индиан-Уэллс, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Медведев начнёт «Мастерс» в Индиан-Уэллсе?

Даниил Медведев последним из россиян вступает в борьбу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В прошлом году он дошёл здесь до финала, и теперь ему необходимо попытаться защитить тот результат. Первым соперником россиянина стал испанец Роберто Карбальес-Баэна. Ранее теннисисты играли дважды — на Australian Open — 2021 и в Майами-2023 — и оба раза сильнее оказался Даниил. Победитель нового матча в третьем круге пересечётся по сетке с кем-то из пары Роман Сафиуллин — Себастьян Корда.