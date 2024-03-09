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Теннисные матчи воскресенья 10 марта 2024: live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Медведев, Самсонова и Касаткина бьются в Индиан-Уэллсе
Даниил Сальников
За чем следить 10 марта на кортах Калифорнии
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За чем следить 10 марта на кортах Калифорнии.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 22:00*: Осеан Доден (Франция) — Дарья Касаткина (Россия, 11), Индиан-Уэллс, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Осеан Доден
Франция
Осеан Доден
О. Доден
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
1
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: как начнёт турнир первая ракетка России?

Дарья Касаткина начинает супертурнир в Индиан-Уэллсе сражением с Осеан Доден. Ранее первая ракетка России не встречалась с этой француженкой. Победительница матча сыграет в третьем круге с кем-то из пары Сорана Кырстя — Слоан Стивенс.

Дарья уже дважды добиралась в этом году до решающего матча:
Касаткина проиграла 2-й финал в сезоне и 4-й подряд. А у Рыбакиной уже два титула в 2024-м
Касаткина проиграла 2-й финал в сезоне и 4-й подряд. А у Рыбакиной уже два титула в 2024-м

🎾 23:30*: Диана Шнайдер (Россия) — Мария Саккари (Греция, 9), Индиан-Уэллс, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2024, суббота. 23:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Интрига: сумеет ли Шнайдер сравнять счёт личных встреч с Саккари?

Диана Шнайдер приняла непростой старт на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, сумев спастись со счёта 0:1 и матчбола во втором сете. Но дальше россиянке не будет проще, ведь ей будет противостоять представительница топ-10 Мария Саккари. Девушки уже встречались один раз — на Australian Open — 2023 волевой победы добилась гречанка. Победительница нового матча далее сыграет с кем-то из пары Каролин Гарсия — Виктория Томова.

Диана уже завоевала в этом сезоне первый титул за карьеру:
19-летняя Шнайдер взяла первый титул в карьере! Россиянка взлетит на 35 мест в рейтинге
19-летняя Шнайдер взяла первый титул в карьере! Россиянка взлетит на 35 мест в рейтинге

🎾 00:00*: Джессика Пегула (США, 5) — Анна Блинкова (Россия), Индиан-Уэллс, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: сумеет ли Блинкова размочить счёт встреч с американкой?

Анна Блинкова успешно приняла старт на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, одолев бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову. Но дальше в соперницы россиянке досталась неудобная американка Джессика Пегула. Девушки ранее встречались трижды, и во всех случаях успех праздновала Джессика — в Чарльстоне, Пекине-2023 и Сан-Диего-2024. Победительница новой встречи далее пересечётся по сетке Индиан-Уэллса с кем-то из пары Диан Парри — Лейла Фернандес.

Россиянка успешно начала турнир в Калифорнии:
Блинкова и Сафиуллин — во втором круге Индиан-Уэллса! Анна прошла экс первую ракетку мира
Блинкова и Сафиуллин — во втором круге Индиан-Уэллса! Анна прошла экс первую ракетку мира

🎾 1:00*: Роман Сафиуллин (Россия) — Себастьян Корда (США, 29), Индиан-Уэллс, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Интрига: сохранит ли Сафиуллин положительный баланс матчей с Кордой?

Роман Сафиуллин успешно стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, в трёх сетах справившись с британцем Даниэлем Эвансом. Теперь во втором раунде россиянин померится силами с американцем Себастьяном Кордой. Ранее теннисисты встречались один раз, и у Романа пока положительный баланс встреч — он первенствовал в Риме-2023. Победитель нового матча далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Даниил Медведев — Роберто Карбальес-Баэна.

Роман неудачно выступил в Мельбурне:
Какая драма на AO! Сафиуллин за 4 часа отдал голландцу почти выигранный матч
Какая драма на AO! Сафиуллин за 4 часа отдал голландцу почти выигранный матч

🎾 1:30*: Людмила Самсонова (Россия, 14) — Наоми Осака (Япония, SR), Индиан-Уэллс, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Интрига: справится ли Самсонова с бывшей первой ракеткой мира?

Людмила Самсонова начинает путь на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе матчем с бывшей первой ракеткой мира и четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Будущая победительница дальше встретится с кем-то из пары Синьюй Ван — Элисе Мертенс.

Людмила набирает обороты в сезоне:
Самсонова и Касаткина — в полуфинале Абу-Даби! Но сорвать российский финал может Рыбакина
Самсонова и Касаткина — в полуфинале Абу-Даби! Но сорвать российский финал может Рыбакина

🎾 7:00*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Индиан-Уэллс, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

Интрига: как Медведев начнёт «Мастерс» в Индиан-Уэллсе?

Даниил Медведев последним из россиян вступает в борьбу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В прошлом году он дошёл здесь до финала, и теперь ему необходимо попытаться защитить тот результат. Первым соперником россиянина стал испанец Роберто Карбальес-Баэна. Ранее теннисисты играли дважды — на Australian Open — 2021 и в Майами-2023 — и оба раза сильнее оказался Даниил. Победитель нового матча в третьем круге пересечётся по сетке с кем-то из пары Роман Сафиуллин — Себастьян Корда.

Даниил пытается добраться до титула в Калифорнии:
«Я буду делать всё, что хочу». Медведев разбушевался на турнире в Индиан-Уэллсе в 2023-м
«Я буду делать всё, что хочу». Медведев разбушевался на турнире в Индиан-Уэллсе в 2023-м
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