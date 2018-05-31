Беннето в последнем матче в карьере проиграл дель Потро на «Ролан Гаррос»

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) уверенно вышел в третий раунд «Ролан Гаррос», победив француза Жюльена Беннето в трёх партиях — 6:4, 6:3, 6:2. Для 36-летнего Беннето это был последний матч в карьере.



Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут. Дель Потро выполнил 11 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Беннето 8 подач навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



Следующим оппонентом аргентинского теннисиста станет испанец Альберт Рамос-Виньолас (31).

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