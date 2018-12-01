Назван лучший матч сезона WTA в рамках турниров «Большого шлема»

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе было названо пять лучших матчей года на турнирах «Большого шлема». Рейтинг возглавила встреча первой ракетки мира Симоны Халеп с немкой Анжеликой Кербер в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.



Румынская теннисистка сумела выйти в финал турнира, отыграв у Кербер два матчбола – 6:3, 4:6, 9:7. В решающем матче турнира Халеп уступила датчанке Каролине Возняцки.



«Это было нелегко, я вся трясусь. Старалась сохранять спокойствие, но матч был похож на американские горки. Тем не менее я не сдавалась. А если не сдаёшься, то побеждаешь. Горжусь собой», — заявила Халеп после игры.

Ранее стали известны матчи, занявшие 2-5-е места в рейтинге лучших по итогам года на турнирах «Большого шлема».

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