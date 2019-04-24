Т. Надаль: надеюсь, Рафаэль будет играть ещё пять-семь лет

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля надеется на продолжительную карьеру своего племянника.



«Я очень горжусь и очень доволен тем, что Рафаэль уже сделал в теннисе. Тем не менее я надеюсь, что он сможет играть ещё пять, шесть или семь лет», – цитирует Тони Eurosport.



Не так давно Тони заявил, что его племянник «не теннисист, а травмированный человек, играющий в теннис». Позже Рафаэль сказал, что это утверждение было ошибочным, а дядя извинился за свои слова перед ним.



В настоящее время 32-летний теннисист является второй ракеткой мира. В текущем сезоне он провёл 17 матчей, в 14 из которых сумел одержать победу. По словам самого Надаля, в полуфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло он провёл один из худших матчей за последние 14 лет.

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