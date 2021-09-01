Барбара Шетт: не думаю, что Федерер выиграет ещё один турнир «Большого шлема»

Полуфиналистка четырёх турниров «Большого шлема» австрийская теннисистка Барбара Шетт рассказала, что считает серба Новака Джоковича лучшим игроком в истории.
«Я думаю, что Джокович закончит карьеру в качестве лучшего теннисиста в истории этого вида спорта. Нравится он вам или нет, это не имеет значения. Если он выиграет Открытый чемпионат США, то у него будет больше всех титулов турниров «Большого шлема». Не думаю, что Федерер выиграет ещё один. Но мы были бы рады снова увидеть, как он играет. Да и с Рафой тоже всё не так просто», — приводит слова Шетт Тennis World USA.
В первом круге US Open Джокович обыграл представителя Дании Хольгера Витуса Нёсков Руне. Во 2-м круге турнира Новаку будет противостоять нидерландский теннисист Таллон Грикспор (121-е место рейтинга).
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