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Медведев и Рублёв в финале, у Украины вопросы к форме «Зенита». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с другим россиянином Андреем Рублёвым, «Наполи» в домашнем матче уступили «Лацио, СКА сравнял счёт в серии с минским «Динамо». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев одолел Новака Джоковича и вышел в финал Дубая, где сыграет с Рублёвым.

2. «Наполи» в домашнем матче уступил «Лацио».

3. СКА сравнял счёт в серии с минским «Динамо». Подопечные Р. Ротенберга забросили пять шайб.

4. «Химки» сыграли вничью с «Факелом» в стартовом матче РПЛ после зимнего перерыва.

5.«Локомотив» крупно обыграл «Витязь» и сравнял счёт в серии.

6. «Салават Юлаев» сравнял счёт в серии с «Адмиралом». Уфимцы забили пять голов.

7. Андрей Рублёв пробился в финал турнира ATP-500 в Дубае, обыграв Александра Зверева.

8. Российский защитник Дмитрий Куликов обменян в «Питтсбург» из «Анахайма».

9. Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы «Зенита».

10. Марте Рёйселанд стала победительницей спринта на 7-м этапе Кубка мира, Вирер — 4-я