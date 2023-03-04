Медведев и Рублёв в финале, у Украины вопросы к форме «Зенита». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с другим россиянином Андреем Рублёвым, «Наполи» в домашнем матче уступили «Лацио, СКА сравнял счёт в серии с минским «Динамо». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Даниил Медведев одолел Новака Джоковича и вышел в финал Дубая, где сыграет с Рублёвым.
2. «Наполи» в домашнем матче уступил «Лацио».
3. СКА сравнял счёт в серии с минским «Динамо». Подопечные Р. Ротенберга забросили пять шайб.
4. «Химки» сыграли вничью с «Факелом» в стартовом матче РПЛ после зимнего перерыва.
5.«Локомотив» крупно обыграл «Витязь» и сравнял счёт в серии.
6. «Салават Юлаев» сравнял счёт в серии с «Адмиралом». Уфимцы забили пять голов.
7. Андрей Рублёв пробился в финал турнира ATP-500 в Дубае, обыграв Александра Зверева.
8. Российский защитник Дмитрий Куликов обменян в «Питтсбург» из «Анахайма».
9. Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы «Зенита».
10. Марте Рёйселанд стала победительницей спринта на 7-м этапе Кубка мира, Вирер — 4-я
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