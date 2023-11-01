Сафиуллин одолел Алькараса, ЧМ-2034 по футболу пройдёт в Саудовской Аравии. Главное к утру

Российский теннисист Роман Сафиуллин на турнире в Париже переиграл вторую ракетка мира Карлоса Алькараса, глава ФИФА Джанни Инфантино объявил, что чемпионат мира 2034 года пройдёт в Саудовской Аравии, представительница Казахстана Елена Рыбакина одолела гречанку Марию Саккари на Итоговом чемпионате WTA. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Роман Сафиуллин обыграл Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Париже.

2. Инфантино объявил о проведении ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

3. Рыбакина одолела Саккари в трёх сетах на Итоговом чемпионате WTA.

4. ESPN: Бой Фьюри и Усика пройдёт в феврале.

5. Тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал формат Кубка России.

6. Соболенко в двух сетах проиграла Пегуле в матче Итогового турнира WTA.

7. «Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла из группы в Кубке России.

8. Московское «Динамо» одержало вторую победу за два дня над «Сочи» в гостях.

9. Звонарёва и Зигемунд обыграли Крейчикову и Синякову на старте итогового турнира WTA.

10. «Ак Барс» в упорном матче одержал волевую победу над СКА в Санкт-Петербурге.