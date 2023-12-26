Российская волейболистка стала чемпионкой мира! Главные события недели в волейболе

В России были сыграны финалы женского и мужского Кубков страны, а в чемпионате Турции раскрывается наша новая звезда!

Минувшая неделя получилась насыщенной на яркие эмоции. В российском чемпионате лидеры не без труда, но удерживают свои позиции, «Зенит-Казань» и «Динамо» защитили свои титулы в Кубке, а Ирина Воронкова в составе турецкого клуба стала чемпионкой мира.

А теперь обо всех этих событиях чуть подробнее.

Лидеров не свергнуть

В розыгрыше женского чемпионата России по волейболу после 12 сыгранных туров тройка лидеров выглядит непоколебимой: московское «Динамо» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга продолжают обыгрывать своих соперниц и уверенно держать два первых места. Москвички даже без Анны Подкопаевой и Наталии Гончаровой смогли обыграть нижегородскую «Спарту» – 3:0. «Ленинградке» хоть и понадобилось пять партий в матче с «Тулицей», но на итоговом результате это никак не сказалось: победа – 3:2. Догоняющий пару лидеров саратовский «Протон» дома обыграл «Минчанку» – 3:0.

Стоит отметить успех «Уралочки», отлично играющей на выезде. Команда снова добилась победы в гостях. Девушки из Екатеринбурга легко справились с аутсайдером – «атомной» командой из Курска. И теперь только две победы отделяют подопечных Карполя от попадания в заветную восьмёрку.

У мужчин стабильным остаётся только новосибирский «Локомотив». В матче с «Кузбассом» болельщикам железнодорожников хоть и пришлось изрядно понервничать при счёте 0:2, но в итоге любимая команда не разочаровала. И ещё одна радость для поклонников «Локо»: контракт с командой на два года продлил главный тренер Пламен Константинов.

Если говорить о тренерских назначениях, то стоит вспомнить про «Урал». Теперь командой руководит Игорь Шулепов. Небольшая встряска помогла волейболистам из Уфы подбросить ложку дёгтя московскому «Динамо».

«Урал» смог вытащить игру с угрожающего счёта 0:2 и завершить матч в свою пользу. Этот проигрыш москвичей и собственные победы «Зенита-Казань» позволили команде Алексея Вербова подняться на второе место после неудачного старта. На фоне середняков чемпионата отлично смотрятся тот же «Кузбасс», который продолжает всех сильных соперников мучить играми по пять партий. А ещё – «Динамо-ЛО», выигравшее три матча подряд.

Двойная защита Кубка России

Лидеры чемпионата у женщин сыграли и в финале Кубка России. Московскому «Динамо» удалось завершить уходящий год в отличном настроении. Команда Константина Ушакова защитила свой титул в Кубке России. В решающем матче бело-голубые встречались с «Ленинградкой». Борьбы, к сожалению, не получилось: безоговорочная победа волейболисток из Москвы – 3:0. «Динамо» полностью переиграло своих соперниц во всех элементах, приносящих очки (48% против 30% в атаке, 11:9 — на блоке, 5:1 — на подаче). И это уже третий трофей москвичек в этом сезоне. Также финальная игра Кубка ознаменовалась красивым числом 700! Именно столько матчей выиграло «Динамо» во всех турнирах с момента возрождения клуба в 2004 году.

Таким же успехом в плане защиты титула могут похвастаться и волейболисты из казанского «Зенита». Но команде Алексея Вербова пришлось всё-таки попотеть. Игра шла на больше-меньше, и всё решалось в концовках партий.

В трофейном матче казанцы всё-таки переиграли «Динамо» на их площадке со счётом 3:1. Лучшим игроком матча неожиданно был признан либеро казанцев Илья Фёдоров. После этой победы волейболисты из Республики Татарстан стали аж 12-кратными победителями Кубка России!

Россиянка – чемпионка мира!

А теперь окунёмся в мир волейбола за границей.

На прошлой неделе в китайском Ханчжоу завершился розыгрыш клубного чемпионата мира среди женских команд. Как и в мужском турнире, нашим болельщикам было на кого посмотреть, потому что сразу две россиянки принимали участие в решающей стадии турнира. Хотелось, конечно, видеть «русский» финал, но «Экзачибаши» Ирины Воронковой и «Дентил-Прая» Софьи Кузнецовой встретились на стадии полуфинала.

Спустя несколько лет клубный чемпионат вернулся в Азию, и преимущество своей площадки стало одним из факторов, который помог команде из Китая завоевать бронзу. «Бохай» обыграл бразильский «Дентил-Прая» со счётом 3:1. Китайский клуб впервые в истории завоевал медали в этом турнире. Увы, команда Софьи Кузнецовой вновь остановилась в шаге от пьедестала.

За золото же боролись два лучших турецких клуба: «Вакифбанк» и «Экзачибаши». Командам понадобились все пять партий, чтобы определить победителя клубного ЧМ. Игра закончилась победой «Экзачибаши» со счётом 3:2. Клуб сделал два шага вперёд по сравнению с прошлым розыгрышем, а «Вакифбанк» – снова второй. Победительницы были лучше в атаке (71:63) и на подаче (4:2). Самой результативной в составе «Экзачибаши» на протяжении турнира была сербская диагональная Тиана Бошкович. Она же и стала MVP чемпионата.

Ирина Воронкова Фото: eczacibasisporkulubu.org.tr

Новая российская звезда в чемпионате Турции

Теперь переключим своё внимание от международного турнира к национальным чемпионатам и заглянем в Турцию, где состоялся дебют Сергея Никитина. Волейболист последовал по стопам еще одного россиянина Игоря Колодинского, который, как и Никитин, начинал сезон в «Ярославиче», но затем перебрался в «Девели».

Доигровщик эпизодически появлялся на площадке в матче с «Джизре»: при 10 приёмах дал 60% позитивной доводки, но очков в нападении не набрал. Колодинский же отыграл всю игру и отметился одним результативным действием. В составе «Джизре», который выиграл 3:0, отлично сыграл ещё один российский волейболист – Роман Данилов. Диагональный набрал 20 очков, показав 68% в атаке.

В женском чемпионате Турции продолжает загораться новая звёздочка из России – Марина Маркова, которая выступает за клуб «Муратпаша». После 13 сыгранных игр, а это ровно половина сезона, её клуб занимает скромное место в середине турнирной таблицы. Но, несмотря на это, россиянка заявляет о себе: Марина – самая эффективная доигровщица в лиге: 47% реализации в атаке (264 забитых мяча из 562). На втором месте – бразильянка Габи (45,5%), на третьем – турецкая нападающая Ханде Баладин (45%). В десятку лучших также попали Ирина Воронкова (44,3%) и Арина Федоровцева (42,8).

Марина Маркова Фото: muratpasabelediyespor.com.tr

Но не обошлось без потерь в стане доигровщиц, Ярослава Санникова получила травму колена в матче 12-го тура с «Кузейбору». Ту игру «Сарыер» проиграл со счётом 2:3. Сейчас команда на девятом месте, вне зоны плей-офф. Российская нападающая в ближайшее время команде не поможет, она перенесла операцию, и теперь ей потребуется время на восстановление.

Но закончим на позитивной ноте: «нашлась» Екатерина Ефимова, которая осенью покинула стамбульский «Бешикташ» и на время пропала с радаров. Предположения подтвердились: блокирующая продолжила свою спортивную карьеру в российском чемпионате, в команде «Тулица». Волейболистка уже была заявлена на матч с «Ленинградкой», однако на площадку так и не вышла. Тула уступила – 2:3. Но спортсменке ещё нужно время, чтобы влиться в уже сформированный коллектив, поэтому пожелаем ей удачи.