«Феррари», не забывай про кошмар. «Торо Россо», пей в меру. Выводы по Германии

Дождь — наше всё!

Воскресенье показало: как же Формуле-1 в последние годы не везёт с погодой! Да, где-то дождь и состояние трассы превращают гонку в лотерею, но зато на фоне доминирования в Ф-1 трёх топ-команд мы получаем желанную свежесть в первых рядах и необычные результаты. В конце концов, Ферстаппену и Феттелю необычные условия не помешали попасть на подиум, да и «Мерседес» без своих инцидентов все равно находился бы в первых рядах. Так что не приходится говорить, что в дождевых гонках зрители смотрят не на интересную борьбу пилотов и машин, а на хаотичный набор событий, никак не отражающий усилия гонщиков и скорость их техники.

Кстати, в этом году в Сочи летом как никогда дождливо. Может быть, погода припасёт что-нибудь и на последнее воскресенье сентября?

Боттас и Хюлькенберг, ну как так?! Квят — красавец. Оценки за ГП Германии Лучшая гонка Квята в сезоне – но мы нашли, к чему придраться. А многие лидеры так вообще провалились.

Работа «Феррари» все равно неприемлема

Феттель прорвался с 20-го места на второе, а Шарль Леклер имел отличные шансы на подиум и сошёл исключительно по собственной вине – казалось бы, «Феррари» отыгралась после субботней квалификации. Что называется, «отмазалась». Но будет удивительно, если внутри «Скудерии» действительно возобладает подобное мнение.



Как бы здорово ни прорвался Феттель и как бы ни была удачна тактика Леклера до схода, это не отменяет субботнего провала. Две поломки в одной из двух ключевых сессий Гран-при – кошмар даже для худшей команды чемпионата. Что уж говорить о коллективе, который из года в год нацеливается на чемпионский титул? В Германии мы ждали свежих новостей об изменениях в техническом департаменте «Скудерии» — пока не дождались, хотя уже известно, что в команду возвращается Симоне Реста. Внутренние перестановки происходят или вот-вот случатся, но в голове нет-нет да и мелькает фраза: «При Арривабене такого не было».

Реста вернётся в «Феррари» уже летом и займётся разработкой машины на 2021 год

Новый удар по Гасли

В «Ред Булл» продолжают стоять на своём: никаких перестановок в составе обеих команд до конца чемпионата-2019. Наверное, основания для этого есть: как и в Великобритании, Гасли посуху смотрелся неплохо и был куда ближе к Ферстаппену, чем прежде. Если бы у Пьера не отобрали финальный быстрый круг в Q3, то он уступил бы Максу всего одну десятую секунду – более чем достойно.



Но есть проблема: когда в воскресенье Гасли столкнулся с тяжёлыми погодными условиями, то почти провалился. В то время как Ферстаппен после неудачного старта стал единственным соперником «Мерседеса» и взял своё на фоне ошибок Хэмилтона и Боттаса, Пьер вновь превратился в обитателя группы середняков. Да, без финальной стычки с Албоном всё могло закончиться относительно пристойным седьмым местом, но на фоне уверенной победы Ферстаппена гордиться все равно было бы нечем. А тут ещё Квят на подиуме, а Албон смотрелся чуть ли не сильнее россиянина.



В общем, давление на Гасли явно никуда не денется, а Даниил — равно как и Александер — наверняка всё сильнее будут заглядываться на кокпит «Ред Булл». Нас ждёт яркая вторая половина сезона, которая и должна дать ответ, кто станет напарником Ферстаппена в 2020-м. Есть подозрение, что вердикт от доктора Марко будет оглашён только после финальной гонки – куда торопиться, если почти наверняка две команды «Ред Булл» сохранят тех же четырёх пилотов? Вопрос только, кто куда сядет…

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Смех и грех Хюлькенберга

Авария немецкого пилота «Рено» — один из главных сюжетов гонки в Хоккенхайме. Причём до схода Нико был чудо как хорош: блестяще провёл первый круг, а затем прорвался даже на второе место и сохранял шансы на первый в карьере подиум. А потом вновь пал жертвой скользкой обочины в предпоследнем повороте. С одной стороны, Нико вполне можно оправдать тем, что там же вылетели многие другие гонщики. С другой – что толку ссылаться на других, если именно для Халка сильный результат в Германии был как никогда важен?



Нового контракта с «Рено» пока нет, отсутствие подиумов уже становится мемом, да и квалификационный счёт с Риккардо, несмотря на парочку недавних успехов, все равно остаётся неприятным — 3:8. Вот тут бы Нико взять и показать себя по-настоящему, тем более после раннего схода напарника… Как бы теперь в «Рено» и не подумали – мол, так и не прыгнет Халк выше головы, арендуем-ка мы лучше Окона.

При этом абсолютно не факт, что Халк вчера приехал бы на подиум. В конце концов, именно авария Нико спровоцировала сейфти-кар, собравший весь пелотон в плотную группу и затем его перемешавший. Хюлькенберг запросто так и финишировал бы на «любимом» четвёртом месте. Вопрос в другом: за карьеру у Нико было штук десять шансов попасть в топ-3, но каждый раз что-то происходило. И это уже похоже на проклятье. Ну или на неумение Хюлькенберга выжимать максимум в решающие моменты.

Командный грузовик «Рено» вылетел в кювет по дороге на Гран-при Венгрии

Кстати, авария Халка сильно бьёт и по позициям Сириля Абитебуля: внезапный подиум Квята откинул «Рено» уже на шестое место в Кубке конструкторов. О’кей, предположим, «Торо Россо» французы оттеснят обратно, но отставание от «Макларена» выросло уже до 31 очка. Не сочтут ли в руководстве «Рено» такое положение вещей провалом? А если учесть, что в Германии проблемы с силовыми установками возникли у Риккардо и Норриса? Так что у Халка, Сириля и компании есть последний шанс отыграться перед летней паузой. «Хунгароринг» должен идеально подойти машине, которая очень сильна в медленных поворотах – нужно любой ценой привозить из Венгрии хорошие очки.

Середняки: всё сложно!

Напоследок давайте ещё раз восхитимся потрясающей борьбой в средней группе. Совсем недавно казалось, что «Макларен» вырвался вперёд не только в таблице, но и по реальной скорости. Но стоило измениться характеру трасс, а конкурентам – подготовить собственные новинки, как ситуация стала совсем иной. До сих пор стоит перед глазами концовка второго сегмента квалификации, где восьмое место от 13-го отделили 33 тысячные! Сработали обновления «Рейсинг Пойнт», ещё раньше прибавила «Альфа Ромео», продолжает искать себя «Хаас» — короче, в Формуле-1,5 всё здорово!



Всё выше перечисленное – проблема для «Торо Россо». Третье и шестое места – это здорово, но не забывайте, что в квалификации команда Квята по чистой скорости была только девятой и не смогла заставить свои обновления работать. Это плохой знак перед Венгрией и второй половиной сезона. Было бы глупо просить «Торо Россо» вовсе не открывать шампанское, но и превращать вечеринку в многодневный загул тоже не стоит.