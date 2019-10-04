У худшей команды Формулы-1 кончаются запчасти. Польский спонсор разгневан

Один из гонщиков всё равно готов поставить свой дом на то, что в 2020-м станет лучше. Нет, он не сошёл с ума.

Легендарная команда Формулы-1 «Уильямс» продолжает катиться в пропасть. Случайное одно очко в 16 Гран-при и твёрдое последнее место с существенным отставанием ото всех соперников – вот предварительный итог сезона-2019. В команде продолжают заверять, что внутренняя перестройка даст свои плоды в 2020 году, но последние события заставляют вновь и вновь в этом сомневаться.



Сразу после финиша Гран-при России в Сочи, где сошли обе машины «Уильямса», команда выпустила пресс-релиз с довольно любопытными комментариями Роберта Кубицы и главного гоночного инженера Дэйва Робсона. Вот что сказал Роберт: «После схода Джорджа команда приняла решение остановить мой болид, чтобы поберечь детали. Мы в непростой ситуации, а гонка в Японии уже не за горами». Его слова подтвердил Робсон: «Мы попросили Роберта сойти, чтобы поберечь детали перед интенсивной серией заокеанских гонок, которые завершают сезон».

То есть получается, Кубицу остановили не из-за какой-то проблемы, а просто потому что у команды осталось маловато запчастей и они не верили в сколько-нибудь высокий результат в России.

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Было предсказуемо, что такая логика не устроит польскую компанию Orlen, которая оплачивает выступления Роберта и чьи логотипы в обилии размещены на болиде «Уильямса». Выходит, команда без особых оснований просто урезала программу выступлений Кубица и лишила Orlen дополнительного эфирного времени на этапе, который для польской компании явно важнее, чем Гран-при Японии или Мексики.



«Мы официально запросили разъяснений у «Уильямса» по поводу схода Роберта Кубицы на Гран-при России. В зависимости от этих разъяснений мы будем предпринимать законные действия, чтобы обеспечить выполнение контрактных обязательств», — написала представитель пресс-службы Orlen Йоанна Закжевска.



Боевой настрой польского спонсора понять легко: держаться за хорошие отношения с «Уильямсом» нет никакого смысла, ведь уже объявлено, что и «Орлен», и Кубица покинут коллектив по окончании сезона.

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Ну а объяснение «Уильямса» уже последовало. Его автором стал всё тот же главный инженер Робсон. «К сожалению, мы были вынуждены оформить сход машины Роберта из-за количества повреждений в различных инцидентах, произошедших во время двойного выезда в Сингапур и Россию. Команда невероятно упорно работает, чтобы вновь увеличить число запчастей перед Гран-при Японии и финальными гонками», — рассказал инженер.



То есть фактически Дэйв рассказал, что после аварий Расселла в Сингапуре и России в команде не были уверены, что в случае любого инцидента с участием Кубицы у «Уильямса» хватит запчастей для полноценного выступления на «Сузуке» — да уж, так себе ситуация. Тем более когда речь идёт не о старте чемпионата, когда все команды довольно ограничены в числе только что спроектированных новинок, а под финиш, когда особых обновлений уже нет. Не знаем, устроит ли такой ответ Orlen…

Но вопрос в другом: не говорят ли подобные проблемы с запчастями о глобальных финансовых проблемах «Уильямса»? Финансовый отчёт по итогам первого полугодия 2019 года предсказуемо зафиксировал убытки, а скоро уйдёт Orlen. Так что рассчитывать остаётся лишь на финансовую поддержку от вероятного нового пилота команды – Николаса Латифи. Но, вероятно, говорить вновь придётся о бюджете выживания, а не развития.

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Чем дальше, тем больше похоже, что на данный момент главная задача «Уильямса» — просто дожить до 2021 года с его лимитом на бюджеты и более равномерным распределением призовых между командами. Похоже, в стремительный прогресс «Уильямса» уже в сезоне-2020 сейчас верит лишь один человек: Джордж Расселл заявил, что готов поставить собственный дом на то, что в следующем сезоне дела у британцев пойдут лучше.



Правда, если вчитаться, то воспитанник «Мерседеса» не сказал ничего совсем уж странного – лишь пообещал, что «Уильямс» будет готов к первому же дню зимних тестов и станет существенно конкурентоспособнее. Что ж, даже если команда Фрэнка и Клэр наберёт в 2020-м хотя бы два очка, то это уже приведёт к росту результатов на сто процентов.