Феттель завидует женщине, которой Хэмилтон будет делать массаж

Оформление шестого титула Льюиса Хэмилтона теперь точно стало пустой формальностью. Мировые СМИ восхваляют британского гонщика, сетуют на новую неудачу «Феррари» и поражаются поведению Ферстаппена.

«Себастьян восстановил бодрость и настрой»

Льюис Хэмилтон не был фаворитом мексиканской гонки и после старта даже откатился на пятое место, но все равно сумел победить благодаря умной тактике и отличной работе с шинами. Её отмечает Эндрю Бенсон из BBC.

«Феттель сначала пошутил, что Хэмилтону сильно повезло. Но затем Себ сказал: «Если вы женщина с этой планеты и этот парень делает вам массаж так же, как обращается с шинами, то это просто волшебно. Отдаю должное тому, как он заставил держаться свои покрышки». Поговорите с инженерами из «Мерседеса», и они расскажут вам похожие вещи.

У Хэмилтона репутация невероятного быстрого гонщика, чей успех в основном базируется на квалификационной скорости и умном ведении гонки. Но это недостаточно подчёркивает его техническое понимание машины и шин и его способности менять пилотаж под особенные условия», — отмечает Бенсон.

«Против такого гиганта, как «Мерседес», ты не можешь позволить себе промашки, что уж говорить о трёх Гран-при кряду, где ты стартуешь впереди, — сетует Даниэле Спаричи из La Stampa. – После надёжности в России и пилотов в Японии на сей раз подвёл командный мостик. Решения, принятые испанским стратегом Иньяки Руэдой, подвергаются критике — равно как и подсчёты удалённого пит-уолл в Маранелло и анализ данных с пятничных симуляций».

Макс подставил «Ред Булл», а «Феррари» — сама себя. Итоги Гран-при Мексики Один из итогов — интрига с будущим команды Квята: взлетит ли «Торо Россо» на пятое место или упадёт на седьмое?

Ричард Роуз из PlanetF1 напоминает, как много шансов упустила «Скудерия» во второй половине сезона.

«Вспомните эти цифры: «Феррари» стартовала с поул-позишен девять раз в 2019-м и выиграла лишь три раза. Эти данные демонстрируют сильные и слабые стороны команды: сильный темп на одном круге не может стабильно воспроизводиться по воскресеньям. У «Мерседеса» гоночный темп обычно лучше, а итальянская команда часто принимает неверные тактические решения. Если ребята из Маранелло хотят бороться за титулы в 2020 году, то им известны ключевые области, над которыми надо работать. Начинать можно уже на этой неделе в США».

Один позитивный момент обсуждающие «Феррари» журналисты всё-таки нашли. Речь идёт о форме Себастьяна Феттеля.

«Себастьян восстановил бодрость и настрой, которые поднимали его на вершину и позволили взять четыре титула с «Ред Булл», — хоть чему-то радуется Даниэле Даллера из La Stampa.

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«Иногда умнее заткнуться»

На самом деле на сей раз сильнее критикуют не «Феррари», к чьей тактической слабости уже привыкли, а Макса Ферстаппена, который крайне глупо потерял поул-позишен и затем спорно провёл саму гонку.

«Ферстаппен продолжает сохранять имидж быстрого пилота, который всегда находится на грани между смелостью и безрассудством, из-за чего не раз попадал в спорные инциденты. Это приносит Максу поклонников, но также и людей, которые считают его незрелым или надменным — тем, кто подвергает риску других гонщиков», — отмечает La Gazzetta dello Sport.

Когда даже Гасли лучше Ферстаппена. Оценки за Гран-при Мексики Демарш в квалификации стал низшей точкой Ферстаппена в этом сезоне. А вот напарник Квята, несмотря на недомогание, порадовал.

Бьорн Смит из GPToday прямо в начале статьи заявляет, что Максу «пора научиться, когда надо затыкаться».

«Здорово, что пилот говорит то, что думает, но всегда ли это умно? Конечно, ответ «нет». Было похоже, что именно заявления голландца в итоге заставили пилота «Ред Булл» предстать перед стюардами. Вечером в воскресенье гоночный директор Майкл Маси опроверг это, но его заявления выглядят как попытка защитить ФИА.

Заявления Ферстаппена насчёт безопасности в Ф-1 несколько глупые, они вызвали критику в адрес голландца. В моих глазах это абсолютно оправданно. Нет, я совсем не считаю Макса идиотом, но в данном случае сказанное им на пресс-конференции было очень глупым. Инцидент в Мехико показывает, что семикратный победитель Гран-при всё ещё должен многому научиться. Иногда умнее заткнуться, ведь всё сказанное может быть использовано против тебя. Это не значит, что Ферстаппен должен стать пай-мальчиком и больше ничего не говорить. Но в будущем в подобных ситуациях он должен думать, какие заявления можно делать, а какие — нет», — заключает Смит.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Его коллега Кун Ферхеер из портала Formule1 тоже недоволен гонщиком-соотечественником, но находит объяснение его действиям.

«Не видим ли мы старого Макса, которого наблюдали до ГП Монако-2018, потому что больше ничего не стоит на кону? То есть это не Макс, который выжимает максимум, который думает об очках в общем зачёте, а Макс, который атакует на сто процентов, потому что хочет всем показать, что он быстрейший. Мексика, вероятно, была лучшим шансом. Думаю, именно поэтому он не убрал ногу с педали газа в квалификации», — предположил журналист.

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«Считаю, что Квят и Гасли быстрее»

Напоследок поговорим о напарнике Ферстаппена. Алекс Албон остаётся главным претендентом на место в «Ред Булл» в сезоне-2020, но достоин ли таиландец этого места?

«Я не самый большой поклонник Албона, — честно признается Рубен Циммеран из Motorsport-Total. — Я не считаю его будущим чемпионом мира или самым талантливым гонщиком, которого когда-либо воспитала программа «Ред Булл». В первых шести гонках за «Ред Булл» он набрал необходимый минимум очков, которого можно было ожидать от достаточно талантливого гонщика за рулём такой машины. При нормальных условиях просто невозможно не финишировать в топ-6. Как бы то ни было, ты должен давать результат — и Албон, в отличие от Пьера Гасли, делает это.

С учётом всего этого решение «Ред Булл» может быть принято только в пользу Александера. Некоторые немецкие болельщики всё ещё могут надеяться на кандидата-сюрприз в лице Нико Хюлькенберга. Но этого не случится. Нет причин для «внешнего» решения. «Ред Булл» имеет достаточно талантливых гонщиков у себя. Самый ли талантливый из них Албон — не считая Ферстаппена — я всё ещё не уверен. Я считаю, что Квят и Гасли быстрее. Однако они оба уже имели шанс в «Ред Булл» и не воспользовались им. А Албон пока не сделал ничего плохого. Мне будет интересно, как всё у него сложится в 2020-м, ведь тогда спрос возрастёт. Если «Ред Булл» начнёт бороться за титул, то будет недостаточно добиваться минимальных результатов».

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Если Циммерман всё-таки относительно комплиментарен по отношению к Албону, то авторы портала GPBlog настроены более критично.

«Албон (ещё) не идеальный второй пилот для Ферстаппена. Не зря вновь возникла кандидатура Хюлькенберга. Просто выступления Албона по-прежнему не блестящи. Да, в Мексике у таиландца была неидеальная стратегия, но и темп Алекса не был потрясающим. Если Ферстаппену удалось завоевать на «Ред Булл» поул и, вероятно, быть быстрейшим по темпу в гонке, то Албон упал вниз и занял пятую позицию.

Вероятно, таиландец развивается достаточно быстро, чтобы стать лучшим вторым пилотом в 2020 году. Но если сравнивать с «Мерседесом» и «Феррари», то «Ред Булл» сейчас несколько отстаёт. Если у конкурентов оба гонщика способны брать поулы и побеждать, то с «Ред Булл» это не так. Так что Албону нужно существенно прогрессировать, если «Ред Булл» хочет бороться за чемпионство в сезоне-2020», — суров голландский портал.