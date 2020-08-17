Лучший этап Кими, блестящее возвращение Переса. Оценки за Гран-при Испании

Отмечаем первый в сезоне выход Кими в Q2, а также слабые выступления Грожана и Джовинацци. У Квята всё средненько.

Шестой этап Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Чемпион был сильнейшим в квалификации, лидировал от старта до финиша и не встретил сколь-нибудь серьёзного сопротивления со стороны соперников. В этот день не было сомнений в том, кто станет чемпионом в конце года.

Макс вновь провёл чистый и безошибочный уик-энд и на первых кругах даже держал Хэмилтона в напряжении, но по чистому темпу «Ред Булл» по-прежнему уступает «Мерседесу» — в борьбе с Льюисом у голландца шансов не было.

Уверенное возвращение мексиканца после пропуска двух этапов из-за COVID-19: Чеко сравнял счёт со Строллом в квалификациях и шёл четвёртым, успешно реализовав тактику с одним пит-стопом — лишь спорный штраф отбросил мексиканца ниже.

Албон снова провалился, «Феррари» смогла в стратегию. Итоги Гран-при Испании С тактикой у Феттеля всё было в порядке, но по сравнению с зимними тестами «Феррари» сдала ещё больше.

Карлос Сайнс — 8,5

Проблемы с перегревом решены, и Сайнс вновь выступает в полную силу. Карлос на пит-стопах прошёл Албона и затем всю гонку шёл позади первой шестёрки — если бы не пришлось пропускать на круг Ферстаппена, испанец и вовсе был бы пятым, вписавшись в пять секунд от Переса.

В целом канадец выступил сильно и добился в гонке максимального результата, но уступил напарнику в квалификации и по ходу гонки оказался позади Переса, несмотря на более свежие шины. Могли бы скинуть балл, но как не отметить блестящий старт с выходом на третье место.

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Француз снова пробился в финал квалификации, отыграл на старте две позиции и заработал для «Альфа Таури» два очка. Очередной сильный уик-энд Пьера, в который ему удалось полностью затмить Квята.

Финн блеснул в квалификации и впервые в сезоне вытащил «Альфа Ромео» дальше второго сегмента. Увы, на гонку не хватило комплектов мягкой резины, и ветеран вновь остался без очков.

Третий уик-энд подряд Леклер выступает первым номером команды и в Испании вновь собирался провернуть трюк с одним пит-стопом, но после жёсткой атаки бордюра в машине отключилась электроника. Не атакуй Леклер так сильно поребрики — возможно, добрался бы до финиша.

Себу заменили шасси, но он по-прежнему слабее Леклера в квалификациях и едет позади него в гонке. Решение проехать дистанцию с одним пит-стопом оправдало себя, но это по-прежнему не тот Феттель, какого хотели бы видеть в Маранелло.

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Финн уступил в квалификации, провалил старт, и пока Хэмилтон уезжал к четвёртой в сезоне победе, самому Валттери пришлось бодаться с Ферстаппеном и Строллом — на этом была проиграна гонка. Подиум в итоге удалось спасти, но отставание в чемпионате перевалило за 40 очков. И это уже не первый провал Боттаса на старте.

Ландо Норрис — 7,0

Британец допустил ошибку в финальной попытке квалификации — без неё мог бы стартовать выше, а затем не стал чересчур рисковать на старте и откатился на десятое место, что и предопределило результат.

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В Испании у «Рено» возникли проблемы с темпом, но и пилоты не смогли извлечь максимум. Риккардо не смог выйти в финальный сегмент, поскольку не прогрел как следует шины, и в итоге при старте с 13-й позиции остался без очков.

12-е место в квалификации стало для Квята лучшим в сезоне, но лишь подчеркнуло проблемы россиянина на одном быстром круге — для Пьера Гасли то же самое 12-е место является худшим результатом в этом году. В гонке возникли проблемы с балансом, и в итоге Даниил в четвёртый раз в сезоне остался без очков.

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Датчанин весь уик-энд (кроме тренировок) смотрелся лучше напарника, отлично стартовал и за счёт тактики одного пит-стопа вышел в концовке на 13-е место. Окона и Кими Кевин так и не смог сдержать, но шансов на очки не было изначально.

Джордж Расселл — 6,5

Расселл уже приучил всех к своим регулярным выходам в Q2, но в Испании не смог подготовиться к квалификационному кругу и остался только 18-м. В воскресенье Джорджу оставалось бороться лишь с «Хаасами» и «Альфа Ромео».

Александер Албон — 6,0

0,7 секунды в квалификации и целый круг в гонке — столько Албон уступил в этот уик-энд Ферстаппену. Алекс по-прежнему проигрывает напарнику слишком много, и этот разрыв только растёт. С каждым этапом положение тайца напоминает ситуацию, в которой год назад оказался Гасли.

Эмоции Квята — очень плохой знак. Даниилу крайне важно не сожрать самого себя Всё может пойти по негативному сценарию 2017 года, когда Даниила убрали до конца сезона. Не хотелось бы.

Эстебан Окон — 6,0

Француз проехал квалификацию хуже напарника, хотя и тот в ней не блистал, а на первом круге и вовсе откатился на 16-е место. На фоне Риккардо Окон пока смотрится заметно слабее Хюлькенберга.

Николас Латифи — 6,0

Слабая квалификация и почти вся гонка в качестве замыкающего пелотон — дебютант в этом Гран-при был вообще незаметен.

Антонио Джовинацци — 5,5

Джовинацци ошибся уже в первой квалификационной попытке и повредил днище. В итоге Антонио остался последним в квалификации, а в гонке боролся лишь в конце пелотона. И в этом Джови виноват сам.

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Ромен Грожан — 5,5

После столь мощных результатов тренировок француз вообще ничего не смог показать ни в квалификации, ни в гонке. Сам пилот объяснить свои проблемы не может.