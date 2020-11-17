СМИ ставят Хэмилтона выше Шумахера: «Больше не может быть сомнений, кто из них впереди»

Седьмое чемпионство Льюиса Хэмилтона предсказуемо стало главной темой материалов после богатого на события Гран-при Турции Формулы-1. Мы отобрали самое интересное.

«Леклер показал, что у него характер победителя»

Филип Данкен из Daily Mail восхищается своим соотечественником и продолжает уже извечный спор — кто же круче, Хэмилтон или другой семикратный чемпион — Михаэль Шумахер?

«У Льюиса невероятные 94 победы по сравнению с 91 у Михаэля, у него на 29 поулов больше, а соотношение побед к стартам выше на 5 процентов. Это рекордные показатели, и британец догоняет легендарного чемпиона по чемпионским титулам. Казалось, что рекорд Шумахера будет держаться вечность, но сейчас ничто не может остановить Хэмилтона!» — восхищается автор.

Ещё дальше пошёл его коллега Джон Вилде из PlanetF1.

«Остальная часть пелотона задаётся вопросом: «Как же можно остановить Хэмилтона?» При его доминировании возникает ощущение неизбежности, даже в те дни, когда каждый должен чувствовать, что настал момент, когда его можно победить. То же самое было в славные дни Михаэля Шумахера, так что абсолютно логично, что сейчас Хэмилтон стоит в одном ряду с немцем — в качестве двух величайших чемпионов. С 94 победами против 91 у Шумахера — а без сомнения, будут и ещё — больше не может быть сомнений насчёт того, кто из них впереди», — уверен Вилде.

Хэмилтону нет равных. Это суровая правда, с которой конкурентам просто нужно смириться Туркам спасибо за скользкий асфальт, но вообще так организовывать Гран-при нельзя.

Между коллега Вилде по порталу Финли Креболдер радуется, что наконец-то праздник пришёл и на улицу Себастьяна Феттеля, который впервые в сезоне поднялся на подиум.

«Мы целый год ждали, чтобы себя показал старый-добрый Феттель, — пишет Креболдер. — На «Истамбул-парке» он наконец сделал это, показав свой лучший пилотаж за долгое время. Так часто в последние годы он ошибался, оказываясь под давлением в сложных условиях, но на сей раз он безошибочно оборонялся от Макса Ферстаппена, оставаясь впереди, пока «Феррари» не позвала его на пит-стоп. Он оставался близко к подиуму и был награждён за свои усилия на последнем круге». В итоге PlanetF1 поставил Себу за Гран-при максимальные 10 баллов.

Сэм Макэвой из Daily Mail хвалит и партнёра Феттеля, пусть даже Шарль Леклер подарил напарнику подиум.

«Леклер показал, что у него характер победителя, — пишет Макэвой. — Драматичное развитие событий под финиш стоило Шарлю подиума, и он был зол на самого себя, позволив матерные высказывания насчёт собственного выступления. Но его страстная реакция показывает, что он настроен на то, чтобы требовать от себя лишь максимум — и это хорошая черта, если ты хочешь забраться в этом спорте высоко. Особенно если речь идёт о команде калибра «Феррари».

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Автор также хвалит «Скудерию» за то, что в кои-то веки она была в ударе в вопросе стратегии: «Многое можно отнести на счёт способностей гонщиков, но стоит поаплодировать «Феррари» за их работу в гонке, когда они несколько раз рискнули с шинной стратегией, которой потом следовал остальной пелотон. Похоже, эксперт с удалённой работой Бинотто сработал так хорошо, что он решил остаться дома и на Гран-при Бахрейна. Кто бы мог подумать, что работа из дома дойдёт и до Формулы-1?»

«Макс может ещё многому научиться у Хэмилтона!»

Если Хэмилтон и пилоты «Феррари» — красавцы, то многие другие гонщики не вполне справились со сложным турецким испытанием. В частности речь идёт о Максе Ферстаппене, которому PlanetF1 поставил 6 баллов.

«Он был прямо за Пересом и являлся фаворитом в борьбе за победу. Однако он подобрался к мексиканцу слишком близко и допустил разворот, вдобавок испортив шины. Все шансы на подиум, если не на победу, ушли, а потом его развернуло ещё раз. 5 баллов», — пишет Финли Креболдер.

А эксперт Motorsport-Total ставит Максу в пример Льюиса Хэмилтона. Британец получил от Зурера максимальный 1 балл, а голландец — минимальные 5.

«Чем хуже были условия, тем лучше был Льюис. А у Макса был худший старт в пелотоне, да и дальше он действовал нетерпеливо. Это и привело к развороту. Он может ещё многому научиться у Хэмилтона!» — полагает Зурер.

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Если вернуться к оценкам от PlanetF1, то Алекс Албон получил 5 баллов по 10-балльной системе.

«В какой-то момент Албон, казалось, был на идеальной позиции, чтобы выиграть гонку и фактически обезопасить место в «Ред Булл» на следующий сезон. Увы для него, он не сумел выжать максимум из такой огромной возможности. Возможно, когда он стал третьим, то почувствовал давление от возможности близкой победы. Так или иначе, с этого момента всё пошло на спад. Его развернуло позади Переса, пришлось перейти на новые шины, что отбросило его за «Феррари». Затем его прошёл Сайнс, а в конце — и напарник. Эх, а что могло бы быть!» — констатирует портал.

Даниил Квят и Пьер Гасли получили по 6 баллов с коротким комментарием, что их практически не было заметно во время гонки, что о многом говорит.

У Квята всё было так грустно, что про него словно забыли: по ТВ не показали даже разворот На мокрой трассе прекрасный болид «Альфа Таури» превратился в тыкву. И это после четвёртого места Даниила в Имоле.

«Алонсо бы завоевал подиум»

Испанская Marca как обычно составила собственный рейтинг с баллами от 10 до 0. «Рено» получил 4 (с комментарием — «Алонсо бы завоевал подиум»). 3 у Алекса Албона («огромные шансы на подиум, пока не пошли ошибки»). 2 у организаторов Гран-при Турции за скользкий асфальт и перепутанные на подиуме флаги Феттеля и Переса. 1 у Ферстаппена за нетерпеливость.

Наконец, 0 у Боттаса: «В день, когда напарник взял титул, Валттери проиграл ему круг. Всё пошло не так, его несколько раз развернуло и он даже не смог набрать очков».

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Напоследок — мнение экс-пилота Ф-1, а ныне эксперта Sky Sports Мартина Брандла, который не собирается критиковать организаторов Гран-при за необычное состояние асфальта.

«Иронично, но абсолютно неподходящая для Ф-1 трасса обеспечила потрясающую гонку. Было очень свежо наблюдать, как пилоты вынуждены контролировать машины каждый метр дистанции без передышки — это отличное напоминание о том, что мы, надеюсь, увидим в 2022 году после сокращения прижимной силы, вернув больший контроль гонщикам, а не аэродинамическим трубам.

«Истамбул-парк» вновь обеспечил отличную гонку, пусть даже это произошло из-за покрытия, которое было просто не готово к Ф-1. Однако покрытие было одинаковым для всех, и только у одного человека были скорость и выносливость, чтобы по-настоящему с ним справиться — в стиле, которым точно восхитился бы Михаэль Шумахер, так как Льюис соответствовал его чемпионскому уровню», — заключает Брандл.