Первый успех Мика Шумахера и нелепая авария опытного Кими. Оценки за Гран-при Португалии

Третий этап Формулы-1 — в запредельно субъективных оценках автора.

Ландо Норрис — 10

Третий уик-энд подряд молодой британец становится лучшим пилотом после «Мерседеса» и «Ред Булл»! В квалификации Норрису не повезло с трафиком, он стартовал только седьмым, но уже на старте смело прошёл Переса, а на рестарте отыграл сразу две позиции. Эти обгоны и предопределили пятое место на финише. По итогам трёх этапов пилот «Макларена» занимает третье место в чемпионате.

Льюис Хэмилтон — 9,5

В квалификации Хэмилтон уступил напарнику (менее сотой доли секунды!), а после рестарта проиграл и вторую позицию. Однако затем действующий чемпион в течение десяти кругов опередил обоих своих главных соперников в борьбе за очередной титул и больше не оставил им ни шанса. Как бы ни жаловался Тото Вольф на перемены в регламенте, эта гонка прошла в духе прошлого сезона.

Эстебан Окон — 8,5

«Альпин» подаёт признаки жизни и сражается с «Феррари» и «Маклареном»! Пока, правда, проигрывает, но это не отменяет лучшего в сезоне этапа в исполнении Окона: шестое место в квалификации и финиш на седьмой строчке. Сдержать Леклера на первом отрезке не удалось, но это издержки старта на «софте» (когда уже шинное правило для участников Q3 отменят?)

Мик Шумахер — 8

Немец говорил, что в борьбе в конце пелотона считает Расселла лидером гонки. Если так, Мик в Португалии финишировал вторым. «Хаас» по-прежнему остаётся самой медленной машиной на решётке, но в этот уик-энд проблемы возникли и у «Уильямса», и Шумахер сумел ими воспользоваться.

Мик Шумахер уже впечатляет, а Алонсо восстал из пепла. Выводы по Гран-при Португалии Разрыв между Хэмилтоном и Ферстаппеном всего восемь очков, но сможет ли нидерландец остаться в борьбе при таком количестве ошибок?

Пьер Гасли — 7,5

У «Альфа Таури» на трассе с частыми медленными поворотами возникли проблемы, но Пьеру Гасли удалось пробиться в третий сегмент, а под финиш отобрать один балл у Карлоса Сайнса. Это, впрочем, далеко не тот результат, на который рассчитывал француз после двух подряд квалификаций на пятом месте.

Макс Ферстаппен — 7

В гонке Макс сделал всё, что мог, но «Мерседес» Хэмилтона оказался слишком быстр. Однако какой-то шанс появился бы, не зацепи Ферстаппен границы трассы в первой попытке Q3. Кроме того, именно ошибка Макса в 14-м повороте привела к тому, что Льюис вернул позицию. Напомним и про потерянный быстрейший круг. Чтобы победить Льюиса в чемпионате, нужно быть идеальным во всём, и лидеру «Ред Булл» это пока не удаётся.

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Шарль Леклер — 7

Примерно в том же духе прошёл уик-энд и для Шарля Леклера: слабая квалификация, из-за которой при старте с более далёкой позиции в гонке максимального результата (пятое место) добиться не удалось. Но отметим, что с «медиумом» монегаску удалось сладить лучше, чем его напарнику.

Фернандо Алонсо — 7

Испанский ветеран по-прежнему осваивается в машине и второй раз подряд уступает Окону в квалификации. Однако именно то, что Алонсо не прошёл в Q3 и стартовал на «медиуме», и предопределило успешную стратегию и прорыв на восьмое место при старте с 13-й позиции.

Антонио Джовинацци — 6,5

После неплохой квалификации итальянец рассчитывал на очки, но темпа «Альфа Ромео» не хватило. Вообще даже сам по себе финиш — пусть и на 12-м месте — это успех на фоне неожиданного пинка от Райкконена на втором круге.

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Себастьян Феттель — 6,5

Немец тоже здорово смотрелся в субботу и впервые прошёл в Q3 в цветах «Астон Мартин», но вот на большее то ли машины, то ли Себа не хватило: 13-я позиция в круге от победителя. Довольно безрадостный, но в то же время пока самый сильный в сезоне этап для Феттеля.

Джордж Расселл — 6,5

11-е место Расселла в квалификации стало для «Уильямса» лучшим результатом после Монцы-2018, но в гонке темпа у машины не было, и британец очень быстро скатился в конец пелотона. Как отметил сам Джордж, в этот раз не он управлял автомобилем, а автомобиль — пилотом.

Валттери Боттас — 6

Финну не удалось конвертировать 17-й в карьере поул в победу — Валттери финиширует первым в гонках вдвое реже, чем выигрывает в квалификациях. В концовке Боттас не смог побороться с Ферстаппеном за второе место из-за проблем с датчиком выхлопной системы, однако почему на первом отрезке его темп был хуже, чем у напарника, гонщик объяснить не смог. В который уже раз.

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Серхио Перес — 6

В Португалии Чеко выступил лучше, чем в Имоле, но не дотянул даже до уровня Бахрейна. Серхио вновь не слишком чисто проехал квалификацию, а затем провалил старт и первую четверть дистанции возвращался на четвёртое место. Тактика с оттянутым пит-стопом была смелой, но бессмысленной: сейфти-кар так и не выехал.

Даниэль Риккардо — 5,5

Австралиец объективно провалился в минувший уик-энд: девятое место в 36 секундах позади напарника, который стал пятым. Проблемы начались в квалификации, когда Риккардо не смог собрать круг и вылетел уже в первом сегменте – на фоне второй позиции Норриса. На первом отрезке Дэн активно отыгрывался, а вот в концовке пропустил Алонсо, отдав своей бывшей команде два очка.

Лэнс Стролл — 5

Стролл вместе с Риккардо вылетел уже в первом сегменте, после чего отыграться в гонке было нереально — даже несмотря на относительно бодрый темп. Неужели новинки надо было ставить Феттелю?

Юки Цунода — 5

Японскому дебютанту по-прежнему тяжело. На незнакомой трассе с довольно скользким асфальтом Юки квалифицировался 14-м — неплохо, учитывая слабую форму «Альфа Таури» в этот уик-энд, но в гонке у новичка темпа не было. Если не считать совсем уж бедовые «Хаасы» и «Уильямсы», Цунода финишировал последним.

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Карлос Сайнс — 4,5

В Португалии Сайнс провёл свою лучшую квалификацию за «Феррари» и опередил Шарля Леклера и даже прошёл на старте Переса, но затем неудачный рестарт, переход на комплект «медиума» и гранулирование с первого же круга. Можно было бы списать на неудачную тактику, но по аналогичной схеме гонку провели Норрис и Гасли.

Николас Латифи — 4

Канадец в очередной раз проиграл квалификацию Расселлу (разница составила полсекунды), а затем провалился в гонке — Латифи финишировал 18-м, позади Мика Шумахера, которого пропустил из-за собственной ошибки.

Никита Мазепин — 4

Россиянин вновь проиграл Шумахеру в квалификации — хотя уже меньше, чем на предыдущих этапах, но на дистанции был далеко от напарника. К тому же в одном из эпизодов Мазепин чуть не снёс лидировавшего Переса, за что получил от судей штрафной балл к суперлицензии.

Старт карьеры Мазепина в Формуле-1 — это провал. Давайте без полутонов и попыток сгладить Но это вовсе не значит, что россиянин никогда не выйдет на нормальный уровень.

Кими Райкконен — 3

Полный провал финского ветерана — беспомощная квалификация (0,6 секунды отставания от Джовинацци!) и нелепая авария уже на втором круге. Сам Кими утверждает, что не успел среагировать на слипстрим позади напарника, но подобное непростительно для пилота, выступающего в Формуле-1 уже 20 лет. Особенно в борьбе с напарником.