Хитрейший ход позволил гонщику «Ауди» обогнать семерых. Но вместо победы — дисквалификация

Сдвоенный этап Формулы-Е изначально обещал быть уникальным: впервые гонки такого уровня проходили на трассе, проходящей внутри помещения — для проведения соревнований был выбран лондонский выставочный центр ExCeL. Впрочем, этот факт серьёзного влияния на ход гонок не оказал (но сыграл роль в полудождевой квалификации), а самым громким событием уик-энда стала дерзкая хитрость Лукаса ди Грасси и его команды «Абт Ауди» — во время одного из периодов автомобиля безопасности бразилец срезал по пит-лейну, опередил таким образом восьмерых соперников и выиграл гонку. Судьи такой дерзости не простили.

Новость по теме Алекс Линн выиграл вторую гонку Формулы-E в Лондоне после дисквалификации Ди Грасси

Обгон семерых

Инцидент произошёл на середине дистанции, когда из-за аварии двух соперников судьи нейтрализовали заезд автомобилем безопасности. Лукас ди Грасси, который до этого шёл восьмым, неожиданно заехал на пит-лейн — и почти сразу же выехал оттуда, причём лидером гонки!



«Пит-лейн на этой трассе довольно короткий, а автомобиль безопасности ехал необычно медленно — проехать по пит-лейну было быстрее, — объяснял позднее руководитель команды «Абт Ауди» Алан Макниш (трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана» с немецкой маркой, между прочим). — И правила это позволяют».

Ди Грасси на этапе в Лондоне Фото: Audi Communications Motorsport/Michael Kunkel

Правила Формулы-Е, разумеется, позволяют заезжать на пит-лейн, однако в регламенте сказано, что гонщик обязан остановиться у боксов при заезде в эту зону. Независимо от того, насколько спортивным был ход команды и сколь честной может быть такая победа, вопрос в данном случае лишь в том, остановился ли ди Грасси, как того требуют правила.



По телевизионной картинке ответить на этот вопрос сложно: план с камеры, снимавшей ди Грасси на пит-лейне, закрыл рекламный баннер, оказавшийся как раз между оператором и расположением «Абт Ауди». Таким образом действительно показательными могут быть записи с бортовой камеры пилота, данные сенсоров машины, показания GPS — этих материалов ФИА на момент подготовки заметки не опубликовала.

Однако чуть позже появилась запись, сделанная кем-то в боксах «Ауди Абт». На ней видно, что ди Грасси действительно заезжал к месту обслуживания автомобиля, сбрасывал скорость и даже вроде бы остановился. Однако при просмотре записи складывается ощущение, что колёса автомобиля не замерли полностью ни в один из моментов времени.

Права на видео принадлежат FIA Formula E World Championship. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-Е.

Возможно, в какое-то мгновение скорость ди Грасси и составляла 0 км/ч, а колёса проскальзывали на прохладном покрытии, однако едва ли судьи зачтут это как полноценную остановку. Тем не менее точно установить обстоятельства произошедшего можно лишь по телеметрии с машины.

Макниш борется за победу ди Грасси

Через несколько минут после того, как ди Грасси оказался в лидерах, стюарды выписали штраф в виде проезда по пит-лейну, однако бразилец его так и не отбыл. Вместо этого в комнату судей в буквальном смысле побежал Макниш. Ди Грасси, возможно, даже не сказали о том, что он должен отбыть наказание, и в тот момент, когда бразилец лидером гонки отправился на финальный круг, ему вывесили чёрный флаг за игнорирование штрафа — это дисквалификация и исключение из протоколов.

Права на видео принадлежат FIA Formula E World Championship. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-Е.

«Лукас остановился и затем поехал вновь. Если честно, мы удивились, узнав, сколько он отыграл, но судьи не считают, что он остановился, — добавил Макниш. — Мы считаем, а они — нет. Так или иначе, оспорить штраф в виде проезда по пит-лейну нельзя. Мы отлично знаем правила, но судьи в данном случае решили иначе. У нас данных с машины нет — это одна из особенностей Формулы-Е, а скачать мы их сможем только чуть позже. И тогда мы, конечно, всё ещё раз проанализируем».



Макниш прав, когда требует неукоснительного соблюдения правил, и если ход «Абт Ауди» — не слишком спортивный, скажем честно, — находился в рамках буквы регламента, то победу у ди Грасси отобрали неправомерно. Больше удивляет, что в других командах не обратили внимания на короткий пит-лейн и не подняли этот вопрос на брифинге пилотов. Так что есть некоторая справедливость в том, что ди Грасси и Макниш попытались наказать соперников за беспечность.

Плохой день для Формулы-Е

С другой стороны, такого рода инциденты в очередной раз бросают тень на Формулу-Е. Электросерии, наконец, удалось отделаться от смешных и маломощных болидиков, которые нужно было менять на середине дистанции, но в глаза стали бросаться другие проблемы. В первую очередь речь о квалификации — пилоты в ней разделены на группы и лидеры чемпионата выезжают первыми, оказываясь в заведомо невыгодных условиях.



В итоге лидеры постоянно стартуют из конца пелотона, а с первых линий заезды начинают аутсайдеры, которые на узких и извилистых уличных трассах без проблем удерживают позади себя других. Ситуация в чемпионате меняется хаотически: лидер общего зачёта Ник де Врис семь гонок из 13 закончил вне топ-10, а за два этапа до финиша шансы на чемпионство сохраняют 18 пилотов из 25.



Ход «Ауди Абт» в очередной раз делает из серии посмешище, и неясно, что хуже: когда пилот может выиграть гонку, обманув всех на пит-лейне, или судьи, которые неспособны очевидным образом доказать, двигался автомобиль в тот или иной момент времени или нет. И почему вообще никто из организаторов не предусмотрел такой возможности? А Формула-Е точно достойна статуса чемпионата мира?