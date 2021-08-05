5 гонщиков, которые разочаровали нас в первой половине сезона Формулы-1

В Формуле-1 начался традиционный летний перерыв — самое время перевести дух и подвести итоги первой половины сезона. 5 главных разочарований этого года — в обзоре «Чемпионата».
Юки Цунода
Японец блестяще выступал в Формуле-2 в прошлом году — это тоже был для него дебют в серии, но столкнувшись с первыми проблемами в «Больших призах» Юки «посыпался». Цунода слишком часто попадает в аварии и слишком много уступает Пьеру Гасли в квалификациях. Так, лишь на «Ред Булл Ринге» дебютанту удавалось держаться в 0,3 секунды от напарника, а на «Хунгароринге» (где, к слову, попал в аварию в четвёртый раз за 11 этапов) проиграл ему больше секунды.
Авария Цуноды в Имоле
Фото: Lars Baron/Getty Images
Цуноде очевидно не хватает опыта, и пока он даже близко не подошёл к своему потенциалу. Тем удивительнее слушать как японец раз за разом разговаривает с инженером на повышенных тонах. Такой стиль наверняка по нраву Хельмуту Марко — но если есть результатов. А пока их нет, «Альфа Таури» всегда может попробовать кого-то другого из программы «Ред Булл» — Лайама Лоусона, Юри Випса или блистающего в Формуле-3 Денниса Хаугера.
Серхио Перес
Ещё один гонщик из обоймы «Ред Булл» испытывает в этом году проблемы — от Серхио Переса не ожидали, что мексиканец сходу поедет на уровне Макса Ферстаппена, но и до него Чеко пока далеко. Когда в Имоле Перес опередил Макса в квалификации, казалось, что у голландца появился первый после Риккардо достойный напарник — но на следующий день Серхио провалил гонку и до сих пор ни разу не опережал Ферстаппена.
Перес после Гран-при Эмилии-Романьи
Фото: Mark Thompson/Getty Images
Дважды по ходу сезона Перес полностью терял Гран-при из-за собственных ошибок — в Имоле и Сильверстоуне. До подиума Серхио дотягивался всего два раза и пока смотрится лишь ненамного лучше отчисленных ранее Алекса Албона и Пьера Гасли. В общем зачёте Чеко держится пятым и всего четыре очка уступает Валттери Боттасу — но финн в этом году не самый лучший ориентир, о нём мы поговорим ниже…
Кими Райкконен
Результаты Райкконена с каждым годом становятся всё хуже. В 2019-м в первых одиннадцати квалификациях сезона Кими победил Джовинацци (7-4), в 2020-м на этой же стадии уступал напарнику минимум (5-6), а теперь — уступает с крупным счётом (3-8). Хуже того: легендарный Кими стал совершать странные ошибки, словно начинает терять концентрацию. Так, в Португалии финн врезался в напарника, а на «Сильверстоуне» отправил в гравий Феттеля.
Сход Райкконена после контакта с Джовинацци в Португалии
Фото: Bryn Lennon/Getty Images
Райкконен уже многие годы остаётся одним из самых любимых пилотов Формулы-1, авторитет позволяет Кими гоняться до тех пор, пока ему самому не надоест. Но за последние полтора сезона финн набрал лишь шесть очков — едва ли мотивации 41-летнего экс-чемпиона мира (и самого возрастного пилота на решётке!) хватит надолго. С другой стороны, квалификация в Венгрии стала для Кими лучшей в сезоне — неужели проблемы с прогревом резины перед быстрым кругом решены и мы чаще будем видеть Райкконена в топ-10?
Даниэль Риккардо
Победив Феттеля в 2014-м, Риккардо возвёл себя в ранг восходящей суперзвезды Формулы-1 — и ни разу с тех пор австралиец не оказывался в команде в положении догоняющего. До нынешнего сезона и перехода в «Макларен» — на фоне Ландо Норриса, который, разумеется, намного лучше знаком и с шасси, и с командой, Даниэль выглядит как дебютант. Период адаптации в новой команде затянулся — и Сайнс в «Феррари», и Феттель в «Астон Мартин» чувствуют себя намного увереннее, да и сам Риккардо перед стартом сезона давал себе времени до летнего перерыва.
Даниэль Риккардо на Гран-при Штирии
Фото: Mark Thompson/Getty Images
За весь год у Риккардо был лишь один по-настоящему сильный этап — Гран-при Испании, а вот на других трассах Даниэль не может извлечь из машины максимум, потому что до сих пор не смог изучить её возможности. Именно поэтому Риккардо раз за разом оказывается медленнее Норриса, и пока тот после блестящих стартов сражается за подиумы с грандами, для австралийца даже пятое место остаётся успехом. Не приходится сомневаться, что Даниэль преодолеет чёрную полосу, но пока он — одно из главных разочарований сезона-2021.
Валттери Боттас
Время Боттаса в «Мерседесе» стремительно подходит к концу — и финн как может приближает расставание с немецкой командой. Сезон не задался для Валттери с самого начала — ему, судя по всему, сложнее добиваться максимума от потерявшей в прижимной силе машины, чем Хэмилтону. К тому же финн начал совершать ошибки, которые ранее не были ему свойственны — как завал на старте гонки в Венгрии.
Маршалы Гран-при Венгрии эвакуируют разбитую машину Боттаса
Фото: Bryn Lennon/Getty Images
В паддоке с уверенностью говорят о том, что в следующем году в паре с Хэмилтоном поедет Джордж Расселл, который уже опережал Боттаса — на Гран-при Сахира в конце прошлого сезона. И вот этом есть своя справедливость: за четыре с лишним года в «Мерседесе» Валттери никогда не был по-настоящему близок к Льюису, а ведь сам он всегда повторял, что пришёл в команду бороться за чемпионство. Не вышло.
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