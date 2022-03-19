Куда пропал Мазепин и почему машины другие? Гид по Ф-1 для тех, кто всё пропустил зимой

Вы вообще не следили за Формулой-1 зимой или делали это постольку-поскольку? Ну или просто хотите освежить все детали. Тогда ниже мы ответим на все главные вопросы, которые могут возникнуть во время просмотра квалификации и гонки Гран-при Бахрейна (если, конечно, вам удастся их посмотреть).

— Почему машины и колёса так изменились?

Революция, о которой так долго говорили руководители Формулы-1, наконец свершилась. Чемпионат мира перешёл на регламент, который призван улучшить ситуацию с обгонами — в идеале до той степени, когда Ф-1 сумеет отказаться от системы DRS. Согласно новому регламенту, прижимная сила должна в первую очередь создаваться благодаря граунд-эффекту (прижиму, который создаёт специально спрофилированное днище автомобиля) — и на этот прижим куда меньше влияет едущий впереди автомобиль. Соответственно, атакующий гонщик сможет держаться вблизи от соперника, не «отваливаясь» от него в поворотах.



Получится ли всё так в жизни? Дождёмся гонки в Бахрейне, но отзывы пилотов на тестах были позитивными: им показалось, что поведение машин позади других автомобилей действительно стало стабильнее.



Ради всё той же цели — большая аэродинамическая стабильность машин — в новом регламенте существенно упрощено переднее антикрыло и запрещены многочисленные крылышки и дефлекторы впереди боковых понтонов.



Что же касается новых 18-дюймовых колёс вместо прежних 13-дюймовых, то Ф-1 и «Пирелли» решили, что 13 дюймов — как-то совсем несолидно для главной гоночной серии планеты, ведь такой размер практически не используется даже на малолитражках эконом-класса, что уж говорить про шикарные спорткары. При этом колёсные диски прикрыты колпаками — тоже для уменьшения «вредных» воздушных вихрей. Плюс на колпаках можно разместить рекламу — так, как это уже сделал «Макларен» с логотипом браузера «Хром».

— Что ещё поменялось в правилах?

Перемены затронули и двигатели. Архитектура силовых установок не изменилась, но с 2022 года все обязаны использовать топливо E10 – то есть в нём должно быть 10% этанола, это шаг в сторону экологичности.



Ещё один важный момент — отказ от правила, при котором 10 лучших пилотов квалификации были обязаны выходить на старт гонки на комплекте шин, позволившем им показать быстрейший результат во втором сегменте. Выяснилось, что на практике такой пункт регламента не тормозил лидеров, а лишь вредил середнякам.

Остались в силе спринтерские гонки, причём теперь они официально называются именно гонками, а не спринт-квалификациями — поэтому формально обладателем поул-позишен будет считаться лучший гонщик в пятничной квалификации, а не тот, кто в реальности будет стартовать с первого места в основной гонке. Спринтов снова будет три — в Имоле, Шпильберге и Сан-Паулу. Важно, что за спринтерские гонки будут выдавать больше очков: победитель получит 8, ну и далее на балл меньше вплоть до восьмой позиции.



Появилось правило, согласно которому каждая команда обязана выделить две пятничные тренировки за сезон для молодых гонщиков. Таковыми считаются те, кто провёл в Формуле-1 не более двух Гран-при. Если не помешают санкции и прочие обстоятельства, в составе «Феррари» две практики проведёт Роберт Шварцман.



И ещё изменение: после фарса на Гран-при Бельгии пилотам не будут присуждать очки за гонку, если они не провели в ней менее двух кругов в боевом режиме. В целом очковую систему для «неполноценных» гонок существенно переработали, все подробности — по ссылке ниже.

— Почему «Мерседес» не считают фаворитом?

В отличие от 2017 года, изменения в регламенте реально привели к перестановкам в группе лидеров. Если «Ред Булл» сохранил свой уровень, а «Феррари» вернулась на позиции 2017-2019 годов, то «Мерседес» с новыми правилами справился хуже. Потенциально болид немцев быстр, но вот использовать его на полную Хэмилтон и Расселл не могут из-за эффекта дельфинирования: болид раскачивается на прямых, что приводит к целому ряду проблем: теряется максимальная скорость, приходится чуть раньше тормозить, а пилоты начинают уставать. Очевидно, что рано или поздно «Мерседес» эту проблему решит, но не факт, что к этому моменту ещё сохранит серьёзные шансы на титул.

— Куда пропали Мазепин, «Уралкалий» и Гран-при России?

Вряд ли вы настолько не следите за новостями, что не в курсе происходящего на Украине. На фоне этих событий в «Хаасе» посчитали невозможным продолжать сотрудничество с российской компанией «Уралкалий». А раз нет «Уралкалия» с его ливреей-триколором, то автоматически исчезает и контракт Никиты Мазепина: без спонсорской поддержки россиянин, увы, не так привлекателен, как какой-нибудь опытный пилот вроде вернувшегося в «Хаас» Кевина Магнуссена.



Впервые с 2013 года Россия осталась в Формуле-1 без своего гонщика — и теперь большой вопрос, когда снова получит своего представителя.

— Что это за Чжоу и где наш любимый Райкконен?

После сезона-2021 Кими Райкконен всё-таки завершил свою карьеру. В итоге «Альфа Ромео» решила полностью изменить состав, отказавшись и от Антонио Джовинацци. Новый дуэт гонщиков сформировали перешедший из «Мерседеса» на роль лидера команды Валттери Боттас и воспитанник «Альпин» китаец Гуаньюй Чжоу. Жизнь несправедлива: Чжоу, проводивший в Формуле-2 третий сезон, выступал хуже суперновичка Оскара Пиастри и «второгодника» Роберта Шварцмана, но благодаря поддержке спонсоров в Ф-1 попал именно китаец.

— Где теперь смотреть Формулу-1 в России?

Из-за уже упомянутых событий на Украине легально посмотреть Формулу-1 на территории России нереально. Расторгнут многолетний контракт с «Матч ТВ», приостановлена работа сервиса F1 TV, и более того — даже просто зайти на официальный сайт Ф-1 с российским айпи не получится, как и посмотреть свежие видео на официальном канале Формулы-1 в YouTube.



Увы, предложить какие-то варианты, кроме не слишком легальных, мы не можем. Трансляции можно найти в специализированных группах «ВКонтакте», плюс есть ряд вариантов, как посмотреть в Сети трансляции зарубежных телеканалов. Ну а «Чемпионат», разумеется, будет вести текстовые онлайны всех сессий Гран-при.