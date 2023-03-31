Тренировку Ф-1 испортила неожиданная проблема. А россиянин обидно разбил машину в Ф-3

В мельбурнском «Альберт-парке» начался третий уикенд Формулы-1, однако потренироваться пилотам чемпионата мира толком не удалось: вторая сессия была испорчена дождём, лишив пилотов драгоценного времени на подготовку, а в первой засбоила система GPS.

Не повезло в эту пятницу и Никите Бедрину — российский пилот Формулы-3 ошибся в квалификации, разбил машину и занял лишь 20-е место.

Подробности дня — в материале «Чемпионата».

Красные флаги из-за GPS

Синоптики ещё накануне предсказывали дождь в Мельбурне в пятницу, однако первая сессия свободных заездов прошла по сухой трассе. Но возникла другая напасть: отказала система GPS-позиционирования, по которой инженеры понимали положение своих пилотов относительно других гонщиков, чтобы предупредить о трафике или возможной блокировке — если сзади кто-то быстро приближается. Поначалу в дирекции надеялись, что сессия пройдёт без проблем и без GPS, однако возникало всё больше и больше случаев, когда пилоты мешали друг другу, не зная, что рядом быстрая машина.

Красные флаги в первой тренировке Фото: twitter.com/f1

В итоге за 20 с небольшим минут до конца тренировки заезды на некоторое время остановили красными флагами. Задержка, казалось бы, получилась не слишком длинной, однако на фоне дождя во второй тренировке драгоценное время всё же было потеряно. Да и в целом проблемы с системой GPS для ультратехнического вида спорта выглядят так себе.

Ферстаппена развернуло, Сарджента подвёл двигатель

Когда проблемы с GPS были решены, а сессию возобновили, в четвёртом повороте развернуло Макса Ферстаппена. Голландец объяснил ошибку неподготовленными шинами и продолжил заезды, сохранив за собой первую строчку. Серхио Перес показал только третье время, уступив Льюису Хэмилтону, а топ-5 замкнули Фернандо Алонсо и Шарль Леклер — на одном круге «Феррари» вновь смотрится весьма неплохо.

Разворот Ферстаппена Фото: twitter.com/f1

Больше всех в утренней сессии не повезло Логану Сардженту — за четыре минуты до клетчатого флага на машине дебютанта, который впервые выступает в «Альберт-парке», возникли проблемы с электрикой. Механики «Уильямса» в спешном порядке стали чинить машину, однако американец на трассу так и не вернулся, пропустив всю вторую сессию.

Вторую тренировку смыло дождём

После обеда заезды продолжились, и на фоне приближающегося дождя пилоты не стали терять времени в боксах — разве что Кевин Магнуссен из-за технических проблем провёл первые 15 минут в боксах. Лучшее время на этот раз осталось за Алонсо, на второй строчке расположился Леклер, уступивший Фернандо почти полсекунды, а Ферстаппен остался лишь третьим. Правда, в своих лучших попытках Макс столкнулся с трафиком и не смог показать реального потенциала машины.

Льюис Хэмилтон ловит машину на выходе из третьего поворота Фото: twitter.com/f1

А ещё до середины сессии на трассу начали падать первые капли — поначалу пилоты оставались на влажном асфальте на «софте», однако вскоре дождь усилился, а гонщики перешли на «промежуточные» шины. В непростых условиях дважды чуть не вылетел Стролл, но канадцу удавалось отлавливать машину на траве. Самым проблемным местом было торможение к первому повороту — здесь промахивались и Норрис, и Алонсо. В одном из эпизодов лишь чудом удержал машину Хэмилтон — на разгоне из третьего поворота британца выставило боком. К счастью, обошлось без серьёзных инцидентов.

У «Альфа Ромео» новый носовой обтекатель

Самой заметной новинкой пятницы стал новый носовой обтекатель «Альфа Ромео». Теперь нос C43 продолжается до края базовой плоскости переднего антикрыла, в то время как ранее он был короче и крепился к дополнительному пилону. Полностью изменились и рабочие плоскости — де-факто у команды совершенно новое антикрыло.

Новый носовой обтекатель «Альфа Ромео» Фото: Peter Fox/Getty Images

Немного переработанное переднее антикрыло в Мельбурн привёз «Ред Булл»: инженеры подготовили более изогнутые торцевые пластины, а также изменили форму третьей и четвёртой рабочих плоскостей.

В «Макларене» в этот уикенд пробуют новый кожух двигателя — предполагается, что более компактный вариант позволит улучшить аэродинамику машины. В «Альфа Таури» сосредоточились на днище, немного переработав и диффузор.

Никита Бедрин разбил машину

В пятницу традиционно проходят квалификации гонок поддержки — Формулы-2 и Формулы-3, и в последней в этом году выступает россиянин Никита Бедрин. Блеснуть ему в этот раз не удалось: Бедрин атаковал на последних минутах, но не удержал машину в пределах трассы в последнем повороте и врезался в стену. В итоговой классификации Никита занял 20-е место — с этой позиции ему предстоит стартовать как в субботнем спринте, так и в воскресном заезде.

Авария Никиты Бедрина Фото: twitter.com/fiaformula3

Поул остался за лидером общего зачёта Ф-3 Габриэле Бортолето, на второй позиции расположился Грегуар Соси, опередивший Габриэле Мини, Леонардо Форнароли и Зака О’Салливана, который входит в программу поддержки «Уильямса». Главные соперники Бортолето в чемпионате Дино Беганович и Оливер Гёте заняли 8-е и 11-е места соответственно.

В Формуле-2 тоже аварии

Квалификация Ф-2 проходила на мокрой трассе — дождь после тренировок Ф-1 не только не остановился, но и усилился. И без проблем тоже не обошлось: уже в начале сессии ошибся и потерял переднее антикрыло Оливер Берман, а ближе к концу заездов на высокой скорости в отбойник врезался Виктор Мартинс. Француз в этом году выглядит одним из быстрейших пилотов чемпионата, но это уже вторая его ошибка подряд — в длинной гонке в Джидде Мартинс вылетел на ровном месте и потерял шансы на очки.

Авария Виктора Мартинса Фото: twitter.com/formula2

После аварии Виктора судьи остановили заезды красными флагами и не стали их возобновлять. В итоге первая строчка осталась за японским протеже «Ред Булл» Аюму Ивасой, вторым квалифицировался Тео Пуршер, а Мартинс расположился на третьей строчке, опередив Исака Хаджара, Зейна Мэлоуни и Оливера Бермана.