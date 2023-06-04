Стартовый порядок на Гран-при Испании — интрига на интриге. Гонка Формулы-1 — LIVE!

Впереди очередная гонка сезона-2023 Формулы-1. С поул-позишен стартует вероятный доминатор уикенда в Испании Макс Ферстаппен, а вот позади него весело: Карлос Сайнс на обновлённой «Феррари», сенсационный Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон на обновлённом «Мерседесе». Между тем Серхио Перес примет старт только 11-м, Джордж Расселл — 12-м, а Шарль Леклер — и вовсе 19-м. Смогут ли представители топ-команд пробить себе путь наверх, и если да, то насколько оперативно?
Главные события восьмого этапа Формулы-1, а также основных гонок Формулы-3 и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!
Перед стартом гонки Формулы-2 вспомним положение в общем зачёте.
В лидеры вырвались Фредерик Вести, который победил в длинной гонке в Монако и занял первое место во вчерашнем спринте, а также протеже «Заубера» француз Тео Пуршер. Эту пару пилотов разделяют всего шесть очков.
Далее расположились гонщики из программы «Ред Булл» Аюму Иваса и Деннис Хаугер, Куш Майни из Индии и опытнейший Ричард Версхор, однако все они проигрывают не менее 29 очков и на лидерство в чемпионате на сегодняшний день не претендуют.
Общий зачёт Ф-2 (топ-10):
1. Фредерик Вести (Prema) — 99 очков.
2. Тео Пуршер (ART) — 93.
3. Аюму Иваса (DAMS) — 70.
4. Деннис Хаугер (MP) — 53.
5. Куш Майни (Campos) — 49.
6. Ричард Версхор (Van Amersfoort) — 49.
7. Зейн Малоуни (Carlin) — 48.
8. Оливер Берман (Prema) — 45.
9. Джехан Дарувала (MP) — 40.
10. Артур Леклер (DAMS) — 34.
Заезд Ф-2 стартует в 12:25 по московскому времени.
В общем зачёте по-прежнему лидирует Габриэль Бортолето, причём его отрыв от ближайшего соперника остался на прежнем уровне — 24 очка. Правда, вторым теперь идёт победитель прошедшей гонки Хосеп-Мария Марти. На третью строчку поднялся Дино Беганович, а Габриэле Мини потерял сразу две позиции и идёт теперь четвёртым. Топ-5 замыкает Пол Арон, а на шестую строчку с десятой поднялся Франко Колапинто.
У Никиты Бедрина одно очко, он занимает 19-е место турнирной таблицы.
Общий зачёт Ф-3 (топ-10):
1. Габриэль Бортолето (Trident) — 92 очка.
2. Хосеп-Мария Марти (Campos) — 68.
3. Дино Беганович (Prema) — 61.
4. Габриэле Мини (Hitech) — 56.
5. Пол Арон (Prema) — 54.
6. Франко Колапинто (MP) — 48.
7. Грегуар Соси (ART) — 47.
8. Зак О’Салливан (Prema) — 41.
9. Люк Браунинг (Hitech) — 38.
10. Леонардо Форнароли (Trident) — 36.
…19. Никита Бедрин (Jenzer) — 1.
Следующий этап Формулы-3 пройдёт 1-2 июля на «Ред Булл Ринге» в дни Гран-при Австрии Формулы-1.
Ф-3: победил Марти, Бедрин — 11-й
Хосеп-Мария Марти пересекает линию финиша и выигрывает первую в этом сезоне длинную гонку Формулы-3!
Колапинто занимает второе место, третьим финиширует Беганович, а на четвёртой позиции расположился лидер чемпионата Габриэль Бортолето.
Топ-5 замкнул Пол Арон, Мари Бойя на последнем круге выдержал прессинг Себастьяна Монтойи, Зак О'Салливан заканчивает гонку восьмым, впереди Тейлора Барнарда, а на десятой позиции после штрафов Гёте и Бартера оказывается Кристиан Мэнселл.
Никита Бедрин финишировал 11-м — в 1,7 секунды от зачётной десятки.
Финиш (топ-11):
1. Хосеп-Мария Марти (Campos)
2. Франко Колапинто (MP)
3. Дино Беганович (Prema)
4. Габриэль Бортолето (Trident)
5. Пол Арон (Prema)
6. Мари Бойя (MP)
7. Себастьян Монтойя (Hitech)
8. Зак О’Салливан (Prema)
9. Тейлор Барнард (Jenzer)
10. Кристиан Мэнселл (Campos)
11. Никита Бедрин (Jenzer)
Тейлор Барнард продолжает терять позиции — пропускает Зака О'Салливана и откатывается на девятое место.
24-й круг: 1 Марти — 2 Колапинто — 3 Беганович — 4 Бортолето — 5 Арон — 6 Бойя — 7 Монтойя — 8 О'Салливан — 9 Барнард — 10 Гёте — 11 Бартер — 12 Мэнселл — 13 Мини — 14 Бедрин.
Гёте получает десять секунд штрафа за контакт с Соси. Причём идущий позади него на одиннадцатом месте Хью Бартер тоже получил штраф — пять секунд за нарушение границ трассы. Так что десятое место переходит к Кристиану Мэнселлу.
Кстати, следующий за ним Мини, которого прессингует Бедрин, тоже оштрафован, так что Никита идёт виртуально 11-м.
Может ли появиться шанс на очки?
23-й круг: 1 Марти — 2 Колапинто — 3 Беганович — 4 Бортолето — 5 Арон — 6 Бойя — 7 Монтойя — 8 Барнард — 9 О'Салливан — 10 Гёте — 11 Бартер — 12 Мэнселл — 13 Мини — 14 Бедрин.
Зак О'Салливан прошёл Оливера Гёте и вышел на девятое место, тут же немца опередил и Грегуар Соси, однако Гёте пропорол ему передним антикрылом заднюю шину, и Соси с пробитым колесом возвращается в боксы.
Мини и Бедрин поднимаются на 13-е и 14-е места. У Габриэле, отметим, ещё «висит» штраф за нарушение границ трассы, так что Никита фактически идёт 13-м. Но если не обогнать Мини на трассе, шанса подняться выше не будет.
20-й круг: 1 Марти — 2 Колапинто — 3 Беганович — 4 Бортолето — 5 Арон — 6 Бойя — 7 Барнард — 8 Монтойя — 9 О'Салливан — 10 Гёте — 14 Бедрин.
Барнард ошибается на выходе из последнего поворота и пропускает Мари Бойю. Но от Монтойи британцу удалось отбиться — Тейлор теперь идёт седьмым.
18-й круг: 1 Марти — 2 Колапинто — 3 Беганович — 4 Бортолето — 5 Арон — 6 Бойя — 7 Барнард — 8 Монтойя — 9 Гёте — 10 О'Салливан — 15 Бедрин.
Бортолето в первой связке поворотов проходит Барнарда — лидер чемпионата теперь четвёртый. А через несколько поворотов Тейлора оставляет позади и Пол Арон.
Барнард не смог удержаться впереди Бортолето
Фото: twitter.com/formula3
17-й круг: 1 Марти — 2 Колапинто — 3 Беганович — 4 Бортолето — 5 Арон — 6 Барнард — 7 Бойя — 8 Монтойя — 9 Гёте — 10 О'Салливан — 15 Бедрин.
И Бегановича пропускает Барнард — Тейлор выпадает из топ-3.
Кристиан Мэнселл воспользовался ошибкой Габриэле Мини и обогнал его в первой связке поворотов. Теперь Мини 14-й — и позади него идёт Бедрин. Разрыв сократился до 1,6 секунды — догоняет россиянин.
12-й круг: 1 Марти — 2 Колапинто — 3 Беганович — 4 Барнард — 5 Бортолето — 6 Арон — 7 Бойя — 8 Монтойя — 9 Гёте — 10 О'Салливан — 15 Бедрин.
Франко Колапинто на стартовой прямой с помощью DRS проходит Тейлора Барнарда и выходит на второе место!
А Бедрин прошёл Коллета и вышел на 15-е место. Впереди теперь Кристиан Мэнселл, но он уехал от россиянина на 2,4 секунды.
11-й круг: 1 Марти — 2 Колапинто — 3 Барнард — 4 Беганович — 5 Бортолето — 6 Арон — 7 Бойя — 8 Монтойя — 9 Гёте — 10 О'Салливан — 15 Бедрин.
Хантера Йини развернуло в борьбе с Рафаэлем Виллагомесом за 23-е место.
В первом повороте Йини вынесло на гравий, после чего машина поехала прямо налетела на автомобиль Виллагомеса.
Столкновение Йини и Виллагомеса
Фото: twitter.com/formula3
Йини не сразу, но смог продолжить движение и в итоге вернулся в боксы. Виллагомес тоже продолжает — но самым последним и с отставанием в семь секунд от Роберто Фарии.
Никита Бедрин проходит Джонни Эдгара и поднимается на 16-е место.
Впереди россиянина идёт Кайо Коллет.
9-й круг: 1 Марти — 2 Барнард — 3 Колапинто — 4 Беганович — 5 Бортолето — 6 Арон — 7 Бойя — 8 Монтойя — 9 Гёте — 10 О'Салливан — 16 Бедрин.
В конце шестого круга автомобиль безопасности сворачивает в боксы, а гонка продолжается в боевом режиме.
Марти уверенно разгоняется из последнего поворота, первая тройка вытянулась в один ряд, а Бортолето сразу же начинает прессинговать Бегановича в борьбе за четвёртое место.
7-й круг: 1 Марти — 2 Барнард — 3 Колапинто — 4 Беганович — 5 Бортолето — 6 Арон — 7 Бойя — 8 Монтойя — 9 Гёте — 10 О'Салливан — 17 Бедрин.
Автомобиль Люка Браунинга остановился прямо на гоночном полотне — и судьи нейтрализуют заезд сейфти-каром, чтобы эвакуировать машину британца.
Столкновение Браунинга и Форнароли
Фото: twitter.com/formula3
Бедрин тем временем потерял ещё одну позицию — россиянин теперь 17-й.
Стартовала гонка Ф-3! Пепе Марти уже на прямой заблокировал Барнарда, и тот в итоге проехал первую эску по объездным дорогам, но сохранил за собой второе место.
Фото: twitter.com/formula3
Чуть позади лидеров столкнулись Форнароли и Браунинг, сражавшиеся в конце топ-10.
Бедрин потерял две позиции и откатился с 14-го места на 16-е.
1-й круг: 1 Марти — 2 Барнард — 3 Колапинто — 4 Беганович — 5 Бортолето — 6 Арон — 7 Бойя — 8 Монтойя — 9 О'Салливан — 10 Гёте — 16 Бедрин.
Пелотон Формулы-3 отправился на прогревочный круг.
С поул-позиции сегодня стартует испанец Хосеп-Мария Марти из «Кампоса», который в пятницу первенствовал в квалификации. Первый ряд с ним разделит Тейлор Барнард, а со второго стартуют Франко Колапинто и Дино Беганович. Габриэль Бортолето на стартовой решётке стоит шестым и делит третий ряд с Полом Ароном.
Никита Бедрин стартует 14-м, а Габриэле Мини после неудачной квалификации и потери своего лучшего круга лишь на 18-й позиции.
Фото: FIA
Большой автоспортивный день в Барселоне начинается с гонки Формулы-3 — и для начала вспомним положение в общем зачёте этой серии.
Возглавляет чемпионат Габриэль Бортолето, который отметился победами в длинных гонках в Бахрейне и Австралии, а его главный преследователь — Габриэле Мини, выигравший воскресный заезд в Монако, — отстаёт на 24 очка. Идущие следом Грегуар Соси, Дино Беганович и Пол Арон проигрывают более 30 баллов и сегодня за первую строчку не борются.
Никита Бедрин, который после вчерашнего штрафа Соси заработал свой первый в сезоне зачётный балл, занимает 19-ю позицию турнирной таблицы.
Общий зачёт Ф-3 (топ-10):
1. Габриэль Бортолето (Trident) — 80 очков.
2. Габриэле Мини (Hitech) — 56.
3. Грегуар Соси (ART) — 47.
4. Дино Беганович (Prema) — 46.
5. Пол Арон (Prema) — 44.
6. Хосеп-Мария Марти (Campos) — 42.
7. Люк Браунинг (Hitech) — 38.
8. Зак О’Салливан (Prema) — 37.
9. Леонардо Форнароли (Trident) — 36.
10. Франко Колапинто (MP) — 30.
…19. Никита Бедрин (Jenzer) — 1.
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