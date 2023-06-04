Стартовый порядок на Гран-при Испании — интрига на интриге. Гонка Формулы-1 — LIVE!

Как быстро и как высоко пробьются Леклер, Перес и Расселл?

Впереди очередная гонка сезона-2023 Формулы-1. С поул-позишен стартует вероятный доминатор уикенда в Испании Макс Ферстаппен, а вот позади него весело: Карлос Сайнс на обновлённой «Феррари», сенсационный Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон на обновлённом «Мерседесе». Между тем Серхио Перес примет старт только 11-м, Джордж Расселл — 12-м, а Шарль Леклер — и вовсе 19-м. Смогут ли представители топ-команд пробить себе путь наверх, и если да, то насколько оперативно?

Главные события восьмого этапа Формулы-1, а также основных гонок Формулы-3 и Формулы-2 — в нашей онлайн-трансляции!