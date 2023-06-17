Заезды Ф-1 отменили из-за прокола организаторов. Главное из пятницы Гран-при Канады

В Монреале состоялись пятничные тренировки перед Гран-при Канады — девятым этапом Формулы-1 сезона-2023. Главные события свободных заездов — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Первой тренировки не было

Уикенд в Канаде начался с проблем — за час до старта первой сессии свободных заездов на автодроме имени Жиля Вильнёва отключилось электричество. К началу тренировки ток вернули, однако продолжалась она недолго: когда на трассе появились красные флаги из-за технических проблем у Пьера Гасли, перестала работать система видеонаблюдения CCTV. Без неё дирекция гонки не может контролировать всё, что происходит на трассе, а потому из соображений безопасности проводить заезды нельзя.

Многие команды привезли в Монреаль обширные обновления (о них — ниже), этот час был очень важен для инженеров, которые смогли бы оценить эффективность новинок. Да и у остальных команд осталось в полтора раза меньше времени на поиск оптимальных настроек к квалификации и подготовку к гонке. В ответ на это дирекция гонки в полтора раза увеличила продолжительность второй тренировки — до полутора часов.

У Хюлькенберга сгорел мотор

К старту второй сессии камеры на трассе починили, однако уже через полчаса заезды вновь прервали красные флаги. На этот раз проблема была в испустившей дух силовой установке Нико Хюлькенберга — на прямой из двигателя повалил дым, после чего гонщик быстро припарковался у отбойника. Для немца пятничные тренировки в общей сложности продолжались менее 35 минут.

Маршалы тушат «Хаас» Хюлькенберга Фото: Dan Mullan/Getty Images

Машина Окона продержалась 40 минут

Прошло ещё лишь десять минут — и на трассе вновь появились красные флаги. На этот раз по команде инженера машину экстренно остановил Эстебан Окон. В первой сессии француз так и не успел выехать, поскольку у его напарника уже на седьмой минуте сломалась машина. А во второй автомобиль Окона продержался лишь немногим более 40 минут.

Остановка Эстебана Окона Фото: twitter.com/f1

«Мерседесы» быстрее всех

Лучшее время по итогам пятничных тренировок — они де-факто закончились на десять минут раньше из-за ливня — осталось за «Мерседесом», причём Хэмилтон и Расселл оккупировали две верхние строчки протоколов. Необходимо учитывать, что оба проехали свои лучшие круги позже других, когда трасса была в наилучшем состоянии, а соперники уже переключились на длинные отрезки. Тем не менее нельзя не отметить, что обновлённый «Мерседес» смотрится на трассе довольно обнадёживающе.

Лучшее время пятницы осталось за Хэмилтоном Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Третье время, на четверть секунды опередив напарника, показал Карлос Сайнс. Шарль Леклер остался пятым, пропустив Фернандо Алонсо, а Макс Ферстаппен закончил день лишь на шестой строчке. Голландец, впрочем, одним из первых закончил работать с «софтом» и своего максимума явно не показал. Среди пилотов команд-середняков лучшим неожиданно стал Валттери Боттас — он опередил в том числе Переса, Стролла и Гасли. Удивил также Оскар Пиастри — на незнакомой трассе он оказался на 0,08 секунды быстрее Норриса.

У «Астон Мартин» мощные обновления

Если на предыдущих этапах обновлениями машины удивляли «Мерседес» и «Феррари», то теперь настала очередь «Астон Мартин». К домашнему этапу Лоуренса и Лэнса Строллов инженеры подготовили новые боковые понтоны, переработанное вслед за ними днище, а также кожух двигателя необычной формы: «акулий плавник» получил вырез, под которым появилось отверстие для дополнительного охлаждения.

Обновлённый «акулий плавник» «Астон Мартин» Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Кроме того, в «Уильямсе» подготовили новые понтоны и днище для Алекса Албона, в «Альпин» и «Хаас» — новые задние антикрылья, а в «Альфа Таури» — переднее антикрыло со сниженным коэффициентом лобового сопротивления. Отметим также, что в «Макларене» привезли в Канаду совершенно новый механизм поворота DRS.

Шлем Леклера-Вильнёва

Шарль Леклер к предстоящему уикенду подготовил специальную раскраску шлема, повторяющую ливрею Жиля Вильнёва. Такой выбор приурочен к 45-летию первого Гран-при Канады, прошедшего в Монреале. Там Жиль одержал свою первую в Ф-1 победу.

Шлем Леклера на Гран-при Канады Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Кстати, для Вильнёва-старшего это был единственный успех в домашней гонке: в 1979-м он уступил Алану Джонсу, в 1980-м при старте с 22-го места канадец не дотянулся до подиума, а в 1981-м финишировал третьим, проиграв почти две минуты победителю.

Квалификация Гран-при Канады стартует в субботу, 17 июня, в 23:00 по московскому времени. На прогревочный круг гонки пилоты уйдут в воскресенье, 18 июня, в 21:00.