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Тренировки ГП Канады Формулы-1: сессия отменена из-за отказа камер, Хэмилтон и Расселл быстрее «Феррари»

Заезды Ф-1 отменили из-за прокола организаторов. Главное из пятницы Гран-при Канады
Дмитрий Захарченко
Тренировки ГП Канады Формулы-1
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Во второй сессии пилотам всё-таки удалось покататься — пока не пошёл ливень.

В Монреале состоялись пятничные тренировки перед Гран-при Канады — девятым этапом Формулы-1 сезона-2023. Главные события свободных заездов — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Первой тренировки не было

Уикенд в Канаде начался с проблем — за час до старта первой сессии свободных заездов на автодроме имени Жиля Вильнёва отключилось электричество. К началу тренировки ток вернули, однако продолжалась она недолго: когда на трассе появились красные флаги из-за технических проблем у Пьера Гасли, перестала работать система видеонаблюдения CCTV. Без неё дирекция гонки не может контролировать всё, что происходит на трассе, а потому из соображений безопасности проводить заезды нельзя.

Многие команды привезли в Монреаль обширные обновления (о них — ниже), этот час был очень важен для инженеров, которые смогли бы оценить эффективность новинок. Да и у остальных команд осталось в полтора раза меньше времени на поиск оптимальных настроек к квалификации и подготовку к гонке. В ответ на это дирекция гонки в полтора раза увеличила продолжительность второй тренировки — до полутора часов.

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У Хюлькенберга сгорел мотор

К старту второй сессии камеры на трассе починили, однако уже через полчаса заезды вновь прервали красные флаги. На этот раз проблема была в испустившей дух силовой установке Нико Хюлькенберга — на прямой из двигателя повалил дым, после чего гонщик быстро припарковался у отбойника. Для немца пятничные тренировки в общей сложности продолжались менее 35 минут.

Маршалы тушат «Хаас» Хюлькенберга

Маршалы тушат «Хаас» Хюлькенберга

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Машина Окона продержалась 40 минут

Прошло ещё лишь десять минут — и на трассе вновь появились красные флаги. На этот раз по команде инженера машину экстренно остановил Эстебан Окон. В первой сессии француз так и не успел выехать, поскольку у его напарника уже на седьмой минуте сломалась машина. А во второй автомобиль Окона продержался лишь немногим более 40 минут.

Остановка Эстебана Окона

Остановка Эстебана Окона

Фото: twitter.com/f1

«Мерседесы» быстрее всех

Лучшее время по итогам пятничных тренировок — они де-факто закончились на десять минут раньше из-за ливня — осталось за «Мерседесом», причём Хэмилтон и Расселл оккупировали две верхние строчки протоколов. Необходимо учитывать, что оба проехали свои лучшие круги позже других, когда трасса была в наилучшем состоянии, а соперники уже переключились на длинные отрезки. Тем не менее нельзя не отметить, что обновлённый «Мерседес» смотрится на трассе довольно обнадёживающе.

Лучшее время пятницы осталось за Хэмилтоном

Лучшее время пятницы осталось за Хэмилтоном

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Третье время, на четверть секунды опередив напарника, показал Карлос Сайнс. Шарль Леклер остался пятым, пропустив Фернандо Алонсо, а Макс Ферстаппен закончил день лишь на шестой строчке. Голландец, впрочем, одним из первых закончил работать с «софтом» и своего максимума явно не показал. Среди пилотов команд-середняков лучшим неожиданно стал Валттери Боттас — он опередил в том числе Переса, Стролла и Гасли. Удивил также Оскар Пиастри — на незнакомой трассе он оказался на 0,08 секунды быстрее Норриса.

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У «Астон Мартин» мощные обновления

Если на предыдущих этапах обновлениями машины удивляли «Мерседес» и «Феррари», то теперь настала очередь «Астон Мартин». К домашнему этапу Лоуренса и Лэнса Строллов инженеры подготовили новые боковые понтоны, переработанное вслед за ними днище, а также кожух двигателя необычной формы: «акулий плавник» получил вырез, под которым появилось отверстие для дополнительного охлаждения.

Обновлённый «акулий плавник» «Астон Мартин»

Обновлённый «акулий плавник» «Астон Мартин»

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Кроме того, в «Уильямсе» подготовили новые понтоны и днище для Алекса Албона, в «Альпин» и «Хаас» — новые задние антикрылья, а в «Альфа Таури» — переднее антикрыло со сниженным коэффициентом лобового сопротивления. Отметим также, что в «Макларене» привезли в Канаду совершенно новый механизм поворота DRS.

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Шлем Леклера-Вильнёва

Шарль Леклер к предстоящему уикенду подготовил специальную раскраску шлема, повторяющую ливрею Жиля Вильнёва. Такой выбор приурочен к 45-летию первого Гран-при Канады, прошедшего в Монреале. Там Жиль одержал свою первую в Ф-1 победу.

Шлем Леклера на Гран-при Канады

Шлем Леклера на Гран-при Канады

Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Кстати, для Вильнёва-старшего это был единственный успех в домашней гонке: в 1979-м он уступил Алану Джонсу, в 1980-м при старте с 22-го места канадец не дотянулся до подиума, а в 1981-м финишировал третьим, проиграв почти две минуты победителю.

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Квалификация Гран-при Канады стартует в субботу, 17 июня, в 23:00 по московскому времени. На прогревочный круг гонки пилоты уйдут в воскресенье, 18 июня, в 21:00.

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