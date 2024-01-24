Шумахер vs Хаккинен и ещё 6 культовых противостояний гонщиков в Формуле-1

Недавно мы вспоминали самые ожесточённые гоночные сражения за пределами Формулы-1, а сегодня поговорим уже про «Королевские гонки». Вашему вниманию семь культовых противостояний пилотов в истории престижнейшего гоночного чемпионата планеты.

Майк Хоторн/Питер Коллинз vs Луиджи Муссо (1957-1958)

Мы привыкли, что во внутрикомандном сражении участвуют только двое, однако так было не всегда. В эпоху ранней Формулы-1 ещё не существовало ограничений на количество пилотов, представляющих одну команду, поэтому гоночные конюшни могли выставлять три (иногда более) машины на полном расписании. В подобных условиях борьба пилотов внутри команды может приобретать совсем другие формы, что и случилось во второй половине 1950-х в «Феррари».

В 1957 году британец Майк Хоторн вернулся в стан «Скудерии» и сразу же нашёл себе друга в лице Питера Коллинза. Соотечественники настолько сдружились, что договорились делить призовые поровну, в случае если один из них выиграет Гран-при. Главным пострадавшим от подобного положения дел стал третий пилот «Скудерии» Луиджи Муссо, против которого скооперировались двое напарников. Иронично, что итальянец оказался в меньшинстве именно в родной «Феррари».

Майк Хоторн в составе «Феррари» Фото: Fox Photos/Getty Images

Апогей британо-итальянского противостояния внутри «Скудерии» был достигнут на Гран-при Франции 1958 года. Муссо кровь из носу нужна была победа: итальянец погряз в долгах, а за победу на Гран-при Франции давали самые внушительные призовые. На 10-м круге гонки запредельно мотивированный Муссо пошёл в рискованную атаку на лидирующего Хоторна, в результате чего потерял контроль над машиной – «Феррари» Луиджи врезалась в земляную насыпь, после чего совершила несколько кульбитов. Победу в той гонке одержал Хоторн, а Муссо был доставлен в больницу после страшной аварии, где скончался вечером того же дня. На этой трагичной ноте завершается самое ожесточённое противостояние ранней эпохи Ф-1.

Джим Кларк vs Грэм Хилл (1962-1968)

В отличие от страстей, которые кипели в «Феррари», дуэль Кларка и Хилла и близко нельзя назвать враждой – максимум соперничеством. На секундочку, Джим и Грэм были близкими друзьями, а их противостояние имело исключительно спортивную подоплёку – что Кларк, что Хилл выступали в одну эпоху и регулярно сражались за победы, поэтому соперничества на трассе было не избежать.

Впервые два британца схлестнулись в борьбе за титул в 1962 году. Кларк обладал быстрейшей машиной в пелотоне (выиграл шесть квалификаций из девяти), но вот надёжности ей явно не хватало: за счёт более стабильных выступлений чемпионство взял Хилл на «БРМ».

Грэм Хилл и Джим Кларк Фото: Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

На триумф друга Кларк ответит двумя титулами (Хилл оба раза становился вице-чемпионом), завоёванными в последующие три года, а между ними расположилась, пожалуй, самая забавная страница в противостоянии двух британцев. В сезоне-1964 Джим и Грэм снова вели борьбу за первую строчку, сохраняя шансы на чемпионство в преддверии финального этапа, однако оба пролетели мимо титула: чемпионом в тот год стал пилот «Феррари» Джон Сёртис (Кларка подвела техника, а Хилла протаранил представитель «Скудерии» Бандини).

В 1967-м старые друзья наконец станут напарниками: Хилл пополнил ряды «Лотуса». К следующему сезону команда Колина Чепмена вновь построила быстрейшую машину пелотона, но до внутрикомандного сражения за титул дело так и не дошло: в апреле 1968-го Кларк разбился в гонке Формулы-2. Так завершилось дружеское противостояние главных пилотов эпохи.

Ники Лауда vs Джеймс Хант (1976)

Вопреки расхожему мнению (во многом сформированному фильмом «Гонка»), Лауда и Хант вовсе не были врагами – напротив, они поддерживали дружеские отношения и даже снимали одну квартиру (вместе с Джоди Шектером) на раннем этапе карьеры. Впрочем, менее красочным от этого соперничество Ники и Джеймса не становится. В какой-то степени можно сказать, что это была не просто борьба на трассе, а ни много ни мало битва двух противоположных философий: легкомысленный тусовщик Хант с одной стороны, расчётливый профессионал Лауда – с другой.

Ники Лауда и Джеймс Хант Фото: Hulton Archive/Getty Images

По сути, всё противостояние Ники и Джеймса сводится к сезону-1976, когда оба пилота оказались в более-менее равных условиях. В том году Ники и Джеймс схлестнулись за титул, подарив зрителям невероятно красочное сражение. Исход чемпионата во многом предопределила жуткая авария Лауды на «Нордшляйфе», после которой он восстанавливался несколько недель.

С перевесом в один балл победу в чемпионате одержал Хант. Британец взял верх в единственном очном раунде противостояния с Лаудой, но если всё же выйти за пределы сезона-1976, сравнив карьеры двух пилотов, то победителем из этой дуэли выйдет уже Ники: три титула против одного, 25 побед против 10.

Найджел Мэнселл vs Нельсон Пике (1986-1987)

Нельсон Пике присоединился к «Уильямсу» в 1986-м в ранге двукратного чемпиона. Наверняка бразилец рассчитывал на статус лидера команды, однако Найджел Мэнселл был в корне не согласен с подобным положением дел. После провального старта сезона Биг Найдж показал зубы, одержав четыре победы в пяти гонках, одна из которых и положила начало вражды Мэнселла и Пике: Найджел отказался пропускать напарника в домашнем Гран-при на «Брэндс-Хэтч», что никак не укладывалось в картину мира бразильца – Нельсон считал себя полноправным лидером команды. На пьедестале почёта Мэнселл и Пике отказались пожимать друг другу руки.

Нельсон Пике и Найджел Мэнселл на Гран-при Бразилии 1986 года Фото: Mike King/Getty Images

Руководство «Уильямса» никак не воспрепятствовало сражению своих пилотов, а зря. Разборки непримиримых напарников привели к тому, что обладающий быстрейшей машиной «Уильямс» остался без титула в личном зачёте: чемпионом стал пилот «Макларена» Ален Прост.

В следующем году Пике и Мэнселл проведут последний совместный сезон: бразилец выиграет третий титул, после чего присоединится к «Лотусу». Впрочем, даже покинув «Уильямс», Пике не охладел к бывшему напарнику, не упуская возможность словесно пропесочить его в СМИ.

Айртон Сенна vs Ален Прост (1988-1993)

Возможно, самое культовое противостояние в истории Формулы-1. Иронично, но Сенну в «Макларен» привёл именно Прост, который имел право голоса при выборе напарника и не хотел видеть токсичного Пике. Впрочем, француз очень быстро пожалел о своём решении: практически сразу Ален понял, что Айртон – не просто талантливый пилот, а тот, кто способен стать новым лидером команды.

Первый совместный сезон Сенны и Проста, завершившийся чемпионством бразильца, прошёл более-менее спокойно, а вот в следующем году в Уокинге по-настоящему закипели страсти. Пилоты «Макларена» поссорились уже в начале сезона: Прост посчитал, что во время Гран-при Сан-Марино Сенна нарушил их уговор, согласно которому выигравший первый поворот гонщик сохранял лидерство до конца первого круга, а напарник не имел права его атаковать. В Имоле долю неразберихи внесли красные флаги и последующий рестарт с места: у пилотов «Макларена» сложились разные мнения касательно того, какой по счёту круг начался во время рестарта (Прост думал, что первый, Сенна решил, что четвёртый).

Максимальной точки кипения противостояние Сенны и Проста достигнет на предпоследнем этапе сезона-1989 в Японии. Для того чтобы сохранить шансы на титул, Айртону нужно было побеждать. Под занавес гонки Сенна пошёл в авантюрную атаку на Проста, которая завершилась столкновением и сходом француза с дистанции. Айртону удалось продолжить заезд, но после финиша он был дисквалифицирован за срезку трассы после помощи от маршалов. Таким образом, чемпионом стал Прост.

Сенна и Прост после аварии на старте Гран-при Японии 1990 года Фото: Pascal Rondeau/Allsport/Getty Images

Следующий сезон Ален начнёт в «Феррари», но градус его соперничества с Сенной ничуть не снизился: старые «друзья» снова столкнутся на предпоследнем этапе чемпионата в Японии – на сей раз таранить будет уже Айртон, который оформит титул по итогам стартовой аварии.

Напряжённые отношения между Сенной и Простом будет держаться вплоть до завершения Профессором гоночной карьеры. Зимой 1994-го Айртон и Ален окончательно закопают топор войны, забыв старые обиды. Но, к сожалению, долго дружить им было не суждено…

Михаэль Шумахер vs Мика Хаккинен (1998-2000)

Полная противоположность сражению Сенны и Проста. Дуэль Шумахер и Хаккинена была лишена какой-либо ненависти, явив собой красивое соперничество двух сильных гонщиков, глубоко уважающих друг друга.

Первый раунд противостояния Шумахера и Хаккинена (именно в Ф-1) стартовал в 1998 году, когда «Феррари» и «Макларен» снова предстали главными силами пелотона. В том сезоне Мика и Михаэль на двоих выиграли 14 гонок из 16 возможных, обмениваясь победными сериями на протяжении всего чемпионата. Победителем из этой дуэли вышел Хаккинен, взяв первый титул в Ф-1.

Хаккинен и Шумахер на Гран-при Австрии 1998 года Фото: Marcus Brandt/Bongarts/Getty Images

В следующем году ситуация глобально не изменилась: Хаккинен и Шумахер – снова главные претенденты на чемпионство. Впрочем, полноценной битвы за титул между ними так и не случилось: Красный Барон получил серьёзные травмы в результате аварии на «Сильверстоуне», из-за чего пропустил более 1/3 сезона.

Реванш Михаэля автоматически перенёсся на следующий год. Чемпионат 2000 года Шумахер начал невероятно уверенно: пять побед в восьми гонках. К экватору сезона могло показаться, что вопрос победителем чемпионата закрыт, но в следующих пяти этапах Хаккинен выдал мегасерию из трёх побед и двух вторых мест. Впрочем, последнее слово всё равно осталось за Шумахером: немец выиграл четыре финальные гонки чемпионата, оформив третий титул.

Льюис Хэмилтон vs Нико Росберг (2014-2016)

Ещё одно противостояние, вспыхнувшее между напарниками. Вместе с началом гибридной эры в Формуле-1 стартовала и эпоха доминирования «Мерседеса». С 2014-го по 2016-го у «Серебряных стрел» вообще не было конкурентов, что позволило руководству команды не делить пилотов на первого и второго, разрешив Хэмилтону и Росбергу в полной мере бороться друг с другом – идеальные условия для возникновения конфликта.

Обстановка внутри команды начала накаляться ещё в 2014 году. Во время квалификации в Монако Росберг исполнил «трюк Шумахера», вызвав (случайно или намеренно) жёлтые флаги в самый неподходящий для Хэмилтона момент: Нико взял поул, который конвертировал в победу в гонке. Впрочем, Льюис тоже был небезгрешен: на «Хунгароринге» он отказался пропускать напарника вопреки командной тактике. А следующая гонка в Спа и вовсе завершилась столкновением двух «Мерседесов»: Нико проколол колесо Льюису ценой переднего антикрыла.

Росберг прокалывает колесо Хэмилтону в Спа Фото: Clive Mason/Getty Images

Сезон-2014 в конечном итоге завершился в пользу Хэмилтона. В следующем году внутрикомандное противостояние немного стихло: британец выиграл чемпионат в одну калитку. Но уже в 2016-м соперничество Льюиса и Нико стало набирать новые обороты. Росберг выиграл четыре стартовые гонки сезона, тем самым обозначив претензии на титул.

Пятый этап чемпионата в Барселоне стал некой квинтэссенцией трёхлетнего противостояния Росберга и Хэмилтона: Льюис пошёл в атаку по внутренней траектории, Нико начал его вытеснять на траву, в итоге Хэмилтон потерял контроль над машиной и вынес напарника – минус два «Мерседеса» на первом круге.

Несмотря на оттормаживание Хэмилтоном, Росберг берёт титул в Абу-Даби Фото: Clive Mason/Getty Images

После аварии в Барселоне Тото Вольф провёл строгую беседу с обоими участниками столкновения, но градус накала в сражении двух напарников ничуть не снизился. Всю оставшуюся часть сезона шла ожесточённая борьба за титул – в ход шли любые средства. К примеру, в последней гонке в Абу-Даби возглавлявший пелотон Хэмилтон пошёл на небольшую хитрость, специально сбавив темп, чтобы подставить под атаки шедшего вторым Росберга. Впрочем, план Льюиса провалился: Нико удержал второе место, которое обеспечило ему чемпионский титул. Вскоре после завоевания чемпионства Росберг объявит о завершении карьеры, тем самым поставив точку в сражении с Хэмилтоном.