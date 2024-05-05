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Формула-1, Гран-при Майами 2024 года 5 мая — онлайн-трансляция, фото, новости

Кто справится со странной уличной трассой в Майами? Гран-при Формулы-1 — LIVE
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Майами Ф-1
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Старт гонки — в 23:00 мск, ждём!

К воскресной гонке Формулы-1 в Майами в роли фаворита подходит, разумеется, Макс Ферстаппен. Однако уличная трасса в Майами ставит в тупик даже голландца: никто из гонщиков и команд не может до конца понять, как правильно на ней работать с шинами, чтобы добиться близкого к идеалу поведения машины. Воскресная гонка покажет, кто насколько близко подошёл к решению этой задачи. Также мы оценим темп «Феррари» — ближайшего соперника «Ред Булл» в квалификации — а также обновлённого «Макларена». Правда, Ландо Норрис жаловался на неверный выбор настроек. Но, может, он прибедняется или условия на трассе существенно изменятся?

Все подробности Гран-при Майами Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Live Дмитрий Захарченко

Оптимальные стратегии и доступные шины

Три часа до старта гонки, которая, по мнению специалистов «Пирелли», пройдёт с одним пит-стопом. Причём, несмотря на сложности, с которыми столкнулись пилоты на «софте» в квалификации, итальянские шинники уверены, что в гонке мягкий комплект позволит пройти по меньшей мере одиннадцать кругов при полной загрузке топлива.

Оптимальные стратегии на Гран-при Майами

Оптимальные стратегии на Гран-при Майами

Фото: Pirelli

Доступные комплекты шин

Доступные комплекты шин

Фото: Pirelli

19:30 Дмитрий Захарченко

В паддоке сегодня довольно активно обсуждают нарушения Кевина Магнуссена во вчерашнем спринте. По данным издания The Race, в «Макларене» были очень недовольны произошедшим и считают, что датчанин, который не скрывал, что намеренно пошёл на нарушение правил, заслуживает большего наказания. Однако в данный момент в регламенте более строгих мер не предусмотрено. Подробнее — в нашем материале.

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19:00 Дмитрий Захарченко
Команда «Феррари» перед стартом Гран-при Майами

Команда «Феррари» перед стартом Гран-при Майами

Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Пока до старта гонки остаётся несколько часов напомним, что «Феррари» в этот уикенд выступает в особой ливрее с синими оттенками, а также в новой форме. В ней вся команда сфотографировалась на память на трибунах «Хард Рок Стадиум», на газоне которого располагается паддок Гран-при Майами.

Принесут ли новые цвета «Феррари» удачу? Узнаем уже совсем скоро.

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