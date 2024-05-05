Кто справится со странной уличной трассой в Майами? Гран-при Формулы-1 — LIVE

К воскресной гонке Формулы-1 в Майами в роли фаворита подходит, разумеется, Макс Ферстаппен. Однако уличная трасса в Майами ставит в тупик даже голландца: никто из гонщиков и команд не может до конца понять, как правильно на ней работать с шинами, чтобы добиться близкого к идеалу поведения машины. Воскресная гонка покажет, кто насколько близко подошёл к решению этой задачи. Также мы оценим темп «Феррари» — ближайшего соперника «Ред Булл» в квалификации — а также обновлённого «Макларена». Правда, Ландо Норрис жаловался на неверный выбор настроек. Но, может, он прибедняется или условия на трассе существенно изменятся?
Все подробности Гран-при Майами Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции!
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Оптимальные стратегии и доступные шины
Три часа до старта гонки, которая, по мнению специалистов «Пирелли», пройдёт с одним пит-стопом. Причём, несмотря на сложности, с которыми столкнулись пилоты на «софте» в квалификации, итальянские шинники уверены, что в гонке мягкий комплект позволит пройти по меньшей мере одиннадцать кругов при полной загрузке топлива.
Оптимальные стратегии на Гран-при Майами
Фото: Pirelli
Доступные комплекты шин
Фото: Pirelli
В паддоке сегодня довольно активно обсуждают нарушения Кевина Магнуссена во вчерашнем спринте. По данным издания The Race, в «Макларене» были очень недовольны произошедшим и считают, что датчанин, который не скрывал, что намеренно пошёл на нарушение правил, заслуживает большего наказания. Однако в данный момент в регламенте более строгих мер не предусмотрено. Подробнее — в нашем материале.
Команда «Феррари» перед стартом Гран-при Майами
Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari
Пока до старта гонки остаётся несколько часов напомним, что «Феррари» в этот уикенд выступает в особой ливрее с синими оттенками, а также в новой форме. В ней вся команда сфотографировалась на память на трибунах «Хард Рок Стадиум», на газоне которого располагается паддок Гран-при Майами.
Принесут ли новые цвета «Феррари» удачу? Узнаем уже совсем скоро.