Кто справится со странной уличной трассой в Майами? Гран-при Формулы-1 — LIVE

Команда «Феррари» перед стартом Гран-при Майами Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Пока до старта гонки остаётся несколько часов напомним, что «Феррари» в этот уикенд выступает в особой ливрее с синими оттенками, а также в новой форме. В ней вся команда сфотографировалась на память на трибунах «Хард Рок Стадиум», на газоне которого располагается паддок Гран-при Майами.

Принесут ли новые цвета «Феррари» удачу? Узнаем уже совсем скоро.