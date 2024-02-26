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Ромен Дюма на минивэне побил рекорд трассы, установленный неделей ранее

Ромен Дюма на минивэне побил рекорд трассы, установленный неделей ранее
Ромен Дюма и Ford SuperVan 4.2
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Французский пилот Ромен Дюма за рулём электрического Ford SuperVan 4.2, созданного для гонок по подъёму на холм, установил новый абсолютный рекорд австралийской трассы «Маунт Панорама» в Батерсте. Дюма проехал круг за 1.56,3247, что на 0,28 секунды меньше, чем предыдущий рекорд, установленный всего неделей ранее Жюлем Гуноном на модернизированном Mercedes-AMG GT3.

Ford SuperVan 4.2

Ford SuperVan 4.2

Фото: Ford Performance

Отмечается, что по ходу круга Дюма на SuperVan дважды превышал отметку в 300 км/ч — на прямых «Маунтин» и «Конрод». «Невозможно переоценить количество усилий и уровень экспертизы, задействованные в этом проекте. Результат превзошёл наши ожидания. В мире нет трассы, подобной этой», — отметил глобальный директор Ford Performance Motorsports Марк Рашбрук.

Команда, установившая рекорд

Команда, установившая рекорд

Фото: Ford Performance

«Я прежде никогда не ездил на SuperVan 4.2 быстрее 300 км/ч. Мы выложились на полную и атаковали, чтобы проехать максимально быстрый круг. Ещё никто не ездил по „Маунт Панораме“ на чём-то подобном — и тем более так быстро!» — добавил Дюма.

Ford SuperVan 4.2 на трассе «Маунт Панорама»

Ford SuperVan 4.2 на трассе «Маунт Панорама»

Фото: Ford Performance

Напомним, Ромену Дюма также принадлежит абсолютный рекорд трассы Пайкс-пик — француз установил его в 2018 году на электромобиле Volkswagen I.D. R Pikes Peak. На Ford SuperVan 4.2 Дюма в гонках на горе Пайкс-пик в 2023 году стал вторым в абсолютном зачёте и победил в классе Pikes Peak Open. В 2024-м Ромен вновь выступит в этих соревнованиях, но будет пилотировать новый автомобиль французской компании Quarkus. Кроме того, в конце прошлого года Дюма в составе команды Porsche поднял автомобиль на рекордную высоту 6734 метра над уровнем моря.

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