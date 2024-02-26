Ромен Дюма на минивэне побил рекорд трассы, установленный неделей ранее

Французский пилот Ромен Дюма за рулём электрического Ford SuperVan 4.2, созданного для гонок по подъёму на холм, установил новый абсолютный рекорд австралийской трассы «Маунт Панорама» в Батерсте. Дюма проехал круг за 1.56,3247, что на 0,28 секунды меньше, чем предыдущий рекорд, установленный всего неделей ранее Жюлем Гуноном на модернизированном Mercedes-AMG GT3.

Ford SuperVan 4.2 Фото: Ford Performance

Отмечается, что по ходу круга Дюма на SuperVan дважды превышал отметку в 300 км/ч — на прямых «Маунтин» и «Конрод». «Невозможно переоценить количество усилий и уровень экспертизы, задействованные в этом проекте. Результат превзошёл наши ожидания. В мире нет трассы, подобной этой», — отметил глобальный директор Ford Performance Motorsports Марк Рашбрук.

Команда, установившая рекорд Фото: Ford Performance

«Я прежде никогда не ездил на SuperVan 4.2 быстрее 300 км/ч. Мы выложились на полную и атаковали, чтобы проехать максимально быстрый круг. Ещё никто не ездил по „Маунт Панораме“ на чём-то подобном — и тем более так быстро!» — добавил Дюма.

Ford SuperVan 4.2 на трассе «Маунт Панорама» Фото: Ford Performance

Напомним, Ромену Дюма также принадлежит абсолютный рекорд трассы Пайкс-пик — француз установил его в 2018 году на электромобиле Volkswagen I.D. R Pikes Peak. На Ford SuperVan 4.2 Дюма в гонках на горе Пайкс-пик в 2023 году стал вторым в абсолютном зачёте и победил в классе Pikes Peak Open. В 2024-м Ромен вновь выступит в этих соревнованиях, но будет пилотировать новый автомобиль французской компании Quarkus. Кроме того, в конце прошлого года Дюма в составе команды Porsche поднял автомобиль на рекордную высоту 6734 метра над уровнем моря.