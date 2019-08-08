Реабилитироваться за домашний провал. Россия сыграет с Венесуэлой. LIVE!

В Италию россияне приехали без Шведа и со старыми проблемами. Главное предстоящем матче — в нашем онлайне.

09:50. Во второй игре против сборной Ирана, мы уяснили для себя, что без Тимофея Мозгова, у нас будут проблемы при игре под чужом кольцом. Особенно, если у соперника на площадке будет находиться высокий пятый номер.

Россия проиграла Ирану, у которого с площадки не уходил 34-летний ветеран Сборная России не нашла противодействия великану, у которого 220 см и 34 года от роду.

И дело не столько в ветеране иранского баскетбола Хаддиди, а в том, что в отсутствие опытного первого номера у россиян просматривается весьма ограниченный функционал.

Россию укатал «иранский Сабонис». Мы объясним, почему за него нужно болеть А вы пробовали играть против бородатого мужика за два метра ростом?

Обилие выброшенных трёхочковых в первых двух матчах – ничего иное, как отсутствие пока наработанных комбинаций, которые позволили бы разбить оборону соперника «в краске». Михаил Кулагин временами радует шикарными передачами, а Боломбой – изящными данками, но недостаток мощи ощущается.

09:40. Путешествие в Италию проходит на фоне не совсем удачного минувшего уик-энда. В домашнем турнире дружина Сергея Базаревича сначала одержала победу над Иорданией, которую хватило лишь на 20 минут игрового времени. К итоговым +40 изначально не следовало относиться серьёзно, ведь в наше кольцо соперник отгрузил 71 очко. У наших парней во второй половине залетели почти все трёшки, но ужасающий процент реализации в дебютном отрезке, нивелировал этот показатель.

Молодёжь сборной прогрессирует. Но пока Россию тащит Фридзон В сборной России есть отличный коллектив, патриотизм и желание прогрессировать. Команда Базаревича начала игровую подготовку к Кубку мира.

09:30. Доброе утро, друзья! В итальянской Вероне стартует турнир «Verona Basketball Cup», в котором примет участие сборная России. Соперниками наших парней станут сборные Италии, Сенегала и Венесуэлы. С последними мы и встретимся сегодня в 19:00 по московскому времени. Мы расскажем вам во всех подробностях о событиях, предваряющими матч, и самой игре. Следите за обновлениями.