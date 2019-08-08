Реабилитироваться за домашний провал. Россия сыграет с Венесуэлой. LIVE!

09:50. Во второй игре против сборной Ирана, мы уяснили для себя, что без Тимофея Мозгова, у нас будут проблемы при игре под чужом кольцом. Особенно, если у соперника на площадке будет находиться высокий пятый номер.
И дело не столько в ветеране иранского баскетбола Хаддиди, а в том, что в отсутствие опытного первого номера у россиян просматривается весьма ограниченный функционал.
Обилие выброшенных трёхочковых в первых двух матчах – ничего иное, как отсутствие пока наработанных комбинаций, которые позволили бы разбить оборону соперника «в краске». Михаил Кулагин временами радует шикарными передачами, а Боломбой – изящными данками, но недостаток мощи ощущается.
09:40. Путешествие в Италию проходит на фоне не совсем удачного минувшего уик-энда. В домашнем турнире дружина Сергея Базаревича сначала одержала победу над Иорданией, которую хватило лишь на 20 минут игрового времени. К итоговым +40 изначально не следовало относиться серьёзно, ведь в наше кольцо соперник отгрузил 71 очко. У наших парней во второй половине залетели почти все трёшки, но ужасающий процент реализации в дебютном отрезке, нивелировал этот показатель.
09:30. Доброе утро, друзья! В итальянской Вероне стартует турнир «Verona Basketball Cup», в котором примет участие сборная России. Соперниками наших парней станут сборные Италии, Сенегала и Венесуэлы. С последними мы и встретимся сегодня в 19:00 по московскому времени. Мы расскажем вам во всех подробностях о событиях, предваряющими матч, и самой игре. Следите за обновлениями.
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