Договорняк, Евролига и Мозгов в России. Главные баскетбольные события 2019 года

В преддверии празднования Нового года принято подводить итоги года уходящего. Мы подобрали главные, на наш взгляд, события и предлагаем вам определиться. Какой же было самым важным.

ЦСКА – чемпион Евролиги

Спустя 3 года «армейцы» вернули главный клубный титул Европы в Россию. В испанской Витории, где проводился Финал четырёх, последовательно были обыграны «Реал» и «Анадолу Эфес». В полуфинале королевский клуб вёл с преимуществом в 8 очков после 30 минут игры, но подопечные Димитриса Итудиса буквально смяли испанцев в заключительной четверти. Примечательно, что в Витории у ЦСКА поддержка была значительнее, чем у «сливочных».

В финале у москвичей особых проблем не было. Дружину из Стамбула тащили на себе Крунослав Симон и Шейн Ларкин, но, когда хорват просел физически, парни Итудиса хладнокровно довели дело до победы. Итоговая разница в 8 очков полностью отражает соотношение сил на паркете.

Ваши нервы — наши проблемы! Как ЦСКА опять стал сильнейшим клубом Европы Спустя три года после Берлина-2016 красно-синие возвращают себе корону европейского баскетбола! «Армейцы» — лучший клуб Старого Света!

Возвращение Мозгова в «Химки»

Доминирование ЦСКА ни коим образом не устраивает другой российский суперклуб. В «Химках» минувшим летом принялись за строительство новой команды. Команды, которая должна положить конец доминированию «армейского» клуба. Как минимум, в Единой лиге ВТБ. Ставка была сделана на проверенных бойцов. Одной из надежд подмосковной дружины должен стать Тимофей Мозгов.

Уезжал в НБА дылдой, а возвращается легендой. Мозгов в «Химках» Помощник Леброна в «Кливленде» провёл год без баскетбола, но с большими деньгами. Первый российский чемпион НБА возвращается в родной клуб.

Правда, с Тимофеем не всё так просто, как хотелось бы всем нам. Центровой сборной России на данный момент не играет полтора сезона. Да, Мозгов тренируется, восстанавливается после травмы, но, когда на него смогут рассчитывать химчане пока не ясно. «Орландо», которому принадлежат права на российского баскетболиста, получил добро от НБА на то, чтобы вывести его зарплату из ведомости.

Тимофей Мозгов подписал контракт с БК «Химки» Фото: РИА Новости

И тут пошли разговоры о том, что Тимофей может вообще не выйти больше в официальных матчах. Тем не менее, сам факт возвращения такого игрока в Россию – знаковый. И мы надеемся, что он сумеет восстановиться и помочь не только «Химкам», но и сборной России.

В Америке не верят, что Мозгов вернётся на паркет В НБА «простили» «Орландо» зарплату Тимофея. Фактически россиянина признали профнепригодным.

Сборная России пробилась на олимпийскую квалификацию

На Кубок мира, который проходил минувшим сентябрём в Китае, Базаревич вынужден был везти едва ли не второй состав. Из-за травм мировой форум пропустили Алексей Швед (лучший российский баскетболист прямо сейчас), Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Тимофей Мозгов и Джоэл Боломбой. И даже с такой невероятной форой, которую получили наши соперники, дружина Сергея Базаревича сумела пройти первый групповой этап и завоевать право окунуться в летнюю рубку за единственную путёвку в Токио.

Россия во втором раунде чемпионата мира. Да, с пацанами из Суперлиги! Сборная России по баскетболу обыграла Южную Корею. Залогом успеха стала блистательная игра второй российской пятёрки.

В конце ноября сборная России узнала соперников по группе квалификации Олимпиады-2020. Дружина Базаревича в хорватском Сплите встретится с Германией и Мексикой. Во второй группе оказались Хорватия, Бразилия и Тунис. Жребий можно назвать приемлемым. Могло быть и получше, но самый главный момент заключается в том, что сборная России попала в первую корзину и избежала противостояния с Сербией, Грецией и Литвой на чужой площадке. Остальные соперники вполне обыгрываемые. Так что, ждём июня и верим в то, что все лучшие будут здоровы и нацелены на решение главной задачи.

Олимпиада-2020. Россия в квалификации сыграет с Германией и Мексикой Между Россией и Олимпиадой стоят немцы и мексиканцы. И победитель группы «Тунис, Хорватия, Бразилия». Мы должны пробиваться в Токио!

Квалификация на ОИ сборных по баскетболу 3х3

Женская сборная по классическому баскетболу провалила чемпионат Европы и лишилась шансов побороться за попадание на ОИ в Токио. У парней шанс ещё есть. А вот обе сборные по баскетболу 3х3 свою задачу решили. И парни, и девушки отправятся в Токио, чтобы побороться за медали Игр. И девчата имеют реальные шансы эти медали добыть.

Дисквалификация «Арсенала»

Увы, не так много случилось в российском баскетболе значимых событий случилось в уходящем году. И с одной стороны, исключение клуба из Суперлиги – событие со знаком минус. Ведь причина – обвинение команды в договорняке. Причём, как указано в пояснении РФБ, туляки попались на подобном не в первый раз. С другой стороны, это очень хороший посыл со стороны ведомства Андрея Кириленко. РФБ чётко обозначила свою позицию: никаких неспортивных исходов матчей. Если вы попались на договорняке, будьте любезны отвечать. По всей строгости закона, как принято говорить в таких случаях.

БК «Арсенал» исключён из Суперлиги Фото: bcarsenaltula.ru

«Арсенал» действительно сыграл договорной матч? РФБ исключила клуб из Суперлиги Так строго команды у нас ещё не наказывали. Не исключено вмешательство Следственного комитета.

Более того, Кириленко заявил, что пойдёт дальше простого исключения «Арсенала» из Суперлиги, РФБ планирует привлечь к разбору данной ситуации Следственный комитет России. И это ещё один важный шаг в борьбе с подобными явлениями.